無恥騙徒以AI相及影片扮找到走失狗狗 狗主險受騙：那一刻很想相信是真

【動物專訊】人工智能（AI）日趨流行，但有騙徒竟然利用這科技去欺騙走失心愛毛孩的主人，猶如落井下石，在他們的傷口中曬鹽。狗主Yuki的愛犬Choco已走失兩星期，一直牽腸掛肚，一班義工亦正協助尋犬，沒想到上星期六（11月8日）有一名男子透過WhatsApp聯絡她，傳送了由AI製作的3張假圖和1段假影片，還要求她付200元油錢，但最終因為她沒有繳付而被封鎖。Yuki坦言當時一度想相信那是真的圖片，當確定是騙徒時，她的絕望感覺「就如從天堂跌落地獄」。

Yuki的愛犬Choco在10月30日傍晚6時於天水圍新北江商場走失，其後曾走進蝦尾新村一貨倉，但被貨倉職員趕走，當時還有人見到狗狗口有流血。現時Yuki和一班義工仍在搜救Choco，並已有一些目擊消息，惟暫時未成功將狗狗救起。

就在Yuki最徬徨憂心之際，想不到竟引來騙徒詐騙。她在11月8日收到一名男子透過WhatsApp聯絡，聲稱找到Choco，更發送了3張狗狗相片和1段影片，利用AI技術製作幾可亂真的相和影片。對方又說可以帶狗狗給Yuki，但要求她透過轉數快繳付200元油錢，Yuki沒有繳付，對方最終將她封鎖。

Yuki坦言，得知對方是騙徒後，感覺真的很絕望，就如從天堂跌落地獄，「其實那一刻理智上覺得張相很奇怪，但我很想相信是真，給藉口自己可能是對方的相機問題，直到對方要錢，我才知道是騙人。」

她指，那張相最大的破綻，是狗狗的眼神，「我的狗很驚青，沒可能眼神那麼活潑，但有一張眼神很驚青，那就真的很似。」她又表示，將事件在網上公開後，亦有貓主留言說自己也曾被騙徒以AI相騙錢，她希望提醒走失毛孩的主人都要小心，不要受騙。

Choco在天水圍走失兩星期，至今仍未尋回。

日前有騙徒以AI圖試圖騙狗主錢。

AI假圖幾可亂真。

