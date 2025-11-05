壓力大好易脫髮！5款護髮水果養髮之餘更能抗衰老

現代人的生活步調越來越快，加上作息不規律、壓力大，身邊不少二十出頭的朋友都因為生活壓力，年紀輕輕就開始有掉髮、頭髮稀疏問題。其實頭髮能夠反映出身體的營養狀況，當身體缺乏某些營養素時，頭髮的養分不足便容易出現白髮、頭皮屑、乾枯和掉髮，嚴重的還有可能會導致禿頭問題。如果你都遇到以上問題，不用急著找專業的再生髮或育髮顧問，只要多吃以下5種護髮水果，不單止可以養顏，還可以令頭髮更亮麗和強韌健康。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

頭髮約超過95%的成份是角質蛋白，頭髮的健康與否，與頭部皮膚關係密切。換言之，髮根（毛囊）是頭髮的生命之源。毛囊的基底層細胞有生髮的作用，當我們年齡漸長，位於基底層的黑色素細胞會停止製造黑色素。沒有了黑色素，頭髮就會變白。皮脂腺與毛囊相連，在該處開出導管，形成毛囊與皮脂腺的整體單位，皮脂腺分泌皮脂，有柔潤頭髮的作用。

圖片來源：新垣結衣廣告照

圖片來源：《W兩個世界》劇照

從飲食著手 幫助護髮的5種護髮水果

護髮水果1. 蘋果

日本一間大學曾經對蘋果作出深入研究，指蘋果中含有防止頭髮被活性氧傷害及改善頭皮血管血液循環的「原花青素B2」。另外，蘋果的維他命A、B、C，對於頭皮健康和頭皮屑都很有幫助；果酸和果膠則可防止頭髮乾燥，助維持頭髮水分不易斷裂。

護髮水果1. 蘋果（Getty Images）

護髮水果2. 柑橘

經常染燙髮的你一定要多吃柑橘，當中含有豐富的維他命C，具有強效抗老化功效，能促進頭皮的新陳代謝和去除頭屑的作用，更有助令染後髮絲維保持亮麗色澤。

護髮水果2. 柑橘（Getty Images）

護髮水果3. 奇異果

有「水果之王」之稱的奇異果相信大家一定不陌生，它除了含有纖維，還有大量維他命A、C、K、E、葉酸、鉀及抗氧化劑、胡蘿蔔素，這些除了對皮膚好之外，其實都有很好的抗衰老功效，當中的ALA酸 （α-次亞麻油酸）更有助維持自然髮色及預防白髮的效果。

護髮水果3. 奇異果（Getty Images）

護髮水果4. 木瓜

木瓜含有近似人體生長激素的酵素，豐富的維他命C、胡蘿蔔素、葉黃素、鐵、鉀都可為頭髮去除老化了的蛋白質堆積。當中多達16種的氨基酸，可防止細胞衰老，促進毛囊健康，為頭皮及頭髮提供深層潔淨和滋養。

護髮水果4. 木瓜（Getty Images）

護髮水果5. 楊桃

楊桃含有蔗糖、果糖蘋果酸、檸檬酸及維他命B、B、C，除了日常可以消除疲勞之外，對頭髮具有保濕及增強彈性的作用，有助保護秀髮。

護髮水果5. 楊桃（Getty Images）

脫髮｜你是易脫髮體質嗎？中醫詳解脫髮與白髮預防方法（附簡單防脫髮湯水食譜）

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

健康養生：

頭髮保養品推薦｜5大養髮秘笈 防脫髮必吃Supplement！使用護髮素有技巧、教你避免分叉斷髮

白髮染髮劑｜日本雜誌評測白髮染髮劑Top11！第一名媲美髮型屋級數染髮劑價錢經濟又實惠

生髮洗頭水推薦｜重現濃密健康頭髮！男女適用8大生髮洗頭水推薦 破萬好評洗頭水Mielle/Avalon Organics低至$61！（附護髮小貼士）