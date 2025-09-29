深圳美食2025〡深圳20大美食推介！蟹叁寶蟹黃麵/福建菜天花板/法式浪漫魚子醬蛋糕

深圳美食2025多到不能盡錄！適逢周末放假想美食一日遊，深圳絕對是人氣之選！只需一程地鐵即可直達落馬洲或羅湖口岸，美食種類多不勝數而且消費便宜，更有多個人氣商場，逛足一日都不會覺得悶，每次去都有新發現！Yahoo Food精選20間人氣必食餐廳，馬上看看內文的深圳美食推介！

1. 蟹叁寶：蟹黃蟹膏滿瀉！十隻大閘蟹製成一碗蟹黃麵

愛食蟹的，蟹叁寶必定能滿足到你！招牌主打的蟹黃金撈，濃縮了多達10隻大閘蟹的蟹黃及蟹膏所在，可以選擇配白飯或麵條，在面層鋪上滿滿的蟹黃及蟹膏，鮮甜可口且份量豐富，熱辣辣滋味十足！最著數的是麵條可以免費Refill，超值！另外還有蟹黃金雞也是人氣推介，將蟹黃及雞肉組合，經慢火熬製的雞肉肉質細膩。店內更有免費的薑茶提供，慢慢享用就最適合不過。

蟹叁寶

地址：深圳市南山區後海濱路3368號鵬潤達商業廣場3樓東座32（地圖按此）

交通：深圳地鐵11號線「后海」站F出口

招牌名物蟹黃金撈。（圖：小紅書）

蟹黃金雞。（圖：小紅書）

可以另外單點大閘蟹，滿滿的蟹膏很吸引。（圖：小紅書）

2.Journee夏內西餐廳：猶如置身於法國般的美食天堂！慶祝必到

深圳美食不一定要吃中菜，在當地亦有極具格調的深圳美食選擇，Journee夏內西餐廳就是不二之選，其裝潢帶有濃厚的法式浪漫氛圍。美食推介魚子醬蛋糕，7層不同的食材配上酥脆薄餅，口感豐富。還有招牌名物威靈頓牛扒，以酥皮配上M9和牛，還會在面層加入現場即刨的黑松露片，更添矜貴。

Journee夏內西餐廳

地址：深南大道華潤城萬象天地北區里巷1樓NL118號（地圖按此）

交通：深圳地鐵「高新園」站A出口。

魚子醬蛋糕。（圖：小紅書）

威靈頓牛扒。（圖：小紅書）

波士頓龍蝦。（圖：小紅書）

3.閩和南：福建菜天花板！必試白蘿蔔飯/千番芋泥鴨

被美譽「福建菜天花板」的閩和南，因菜式賣相精緻，有別於傳統福建菜，在深圳美食中突圍而出，再加上裝潢帶有中式古典風格，甚有人氣。特別推介招牌名物閩和南白蘿蔔飯，配以蝦米、菇粒及鮮甜白蘿蔔，粒粒分明的飯粒更是惹味之最。另外還有脆筍腸灌腸、千番芋泥鴨及紅燜雪花豬肉也是人氣之選。

閩和南

地址：深南大道華潤城萬象天地L3層SL336A店舖（地圖按此）

交通：深圳地鐵「高新園」站A出口。

閩和南白蘿蔔飯。（圖：小紅書）

千番芋泥鴨。（圖：小紅書）

青椒焗東山管仔。（圖：小紅書）

4.鳥金炭火燒鳥：中港台明星熱捧！必試提燈

在深圳設有3間分店的鳥金炭火燒鳥，一直備受中、港、台明星熱捧，當中南山喜之郎大廈店就最受明星歡迎。當天準備的食材會置於座位前的玻璃櫃內，燒之前師傅會將食材放在客人面前以供打卡。燒鳥款式眾多，特別推介海膽蟹肉杯、提燈、烤雞皮、芝士年糕及紫蘇梅肉。

鳥金炭火燒鳥

地址：深圳市南山區喜之郎大廈1-13（地圖按此）

燒之前，師傅會奉上各式串燒。（圖：小紅書）

各式燒鳥非常吸引。（圖：小紅書）

最中餅。（圖：小紅書）

5.椿廬：川味融合菜！必試醬燜鮮筍肥腸雞

椿廬是主打川味融合菜的食府，店名極富詩意，「結盧于椿，悠然見南山」，意指在椿樹下建屋紮根，並按自己本心行事，過本真的生活。古色古香的裝潢富有格調，適合打卡。美食推介醬燜鮮筍肥腸雞，醬汁香濃惹味，吸滿醬汁的雞件及肥腸口感一流。另外還有海味毛血旺、一品回鍋肉及山珍脆鯇也是誠意之選

椿盧

地址：深圳上沙社區濱河大道9283號中洲濱海商業中心一期2棟3層L301室（地圖按此）

交通：深圳地鐵9號線「下沙」站B出口

多款創意川味融合菜。（圖：小紅書）

醬燜鮮筍肥腸雞。（圖：小紅書）

山珍脆鯇。（圖：小紅書）

6.新榮記：米芝蓮代表！必試脆皮妙齡鴿

雖然香港都有新榮記，但是深圳也有，比起香港較容易訂位及較相宜。得到米芝蓮光環的認可，更是出名服務細心。偶然想豪一次，值得一試！特別推介脆皮妙齡鴿，皮脆肉嫩且多汁，嚴選只有13日的乳鴿BB入饌，份外嫩滑。家燒黃魚也是招牌名菜，魚肉鮮嫩細膩，每人更會搭上一小份加入黃魚湯汁的白飯，佐飯一流。還有小炒牛肉絲及銅盤啫雞也是惹味非常，以錫紙包裹，雞肉非常入味，好吃得連骨頭也要吮得一乾二淨。

新榮記

地址：深圳市益田路平安金融中心8樓（地圖按此）

脆皮妙齡鴿。（圖：小紅書）

家燒黃魚。（圖：小紅書）

小炒牛肉絲。（圖：小紅書）

7.BELLOCO倍樂：韓式融合菜+韓國OPPA店員！必試泡菜豆腐湯/海鮮辣年糕

深圳美食選擇多，除了常見的粵菜吸引外，就連韓國菜也是大熱之選。從上海開到深圳的BELLOCO倍樂，就是人氣代表之一，就連店員也是由韓國OPPA親身上陣，雖然長期要排隊，但人氣十足。主打的菜式包括招牌火腿泡菜炒飯、泡菜豆腐湯，豆腐份量甚且味道香辣，海鮮辣年糕內有扇貝、蝦隻及軟糯的年糕及炸粉條米腸。當然少不了惹味的炸雞，推介蒜香乾烹雞，香脆可口。

BELLOCO倍樂

地址：深圳市南山區南頭深南大道9668號萬象天地NL121（地圖按此）

交通：深圳地鐵1號線「高新園」A出口。

多款韓食選擇豐富。（圖：小紅書）

海鮮辣年糕。（圖：小紅書）

招牌火腿泡菜炒飯。（圖：小紅書）

8.璞樹：精緻創意粵菜！必試生如夏花/指橙黑豚叉燒

萬象天地絕對是深圳美食集中地，主打粵式融合菜的璞樹，推出多款賣相精緻的特色粵菜。生如夏花，相信名字取自印度詩人泰戈爾的「生如夏花之絢爛，死如秋葉之靜美。」將新鮮的向日葵挖去，並以魚子醬製成有如葵花籽般，幾可亂真。當中食材還有蟹肉及牛油果，極具層次。招牌名菜指橙黑豚叉燒，富有濃郁醬香的叉燒，面層配以水果魚子醬指橙，咬下時還會爆汁，酸甜有致不會過膩。另外香茅草醬爆龍蝦，鮮嫩可口的龍蝦肉帶有清新的香茅味，充滿東亞南風味。

璞樹

地址：深圳市南山區南頭深南大道9668號萬象天地SL501號（地圖按此）

交通：深圳地鐵1號線「高新園」A出口。

生如夏花。（圖：小紅書）

指橙黑豚叉燒。（圖：小紅書）

香茅草醬爆波龍。（圖：小紅書）

9.元古雲境：禪意十足！新派中式茶酒館

將茶、餐、酒結合並做出個人風格的元古雲境，絕對是深圳美食現時最潮的茶酒館，不論什麼時間前來，均有不一樣的深圳美食體驗。特別推介黑雞樅菌菠菜，以不同的小配菜與菠菜搭配，別有一番風味，另外還有油封鴨腿飯、黑松露炒野菌也是人氣熱選。甜品推介茉莉清茶酪及豆乳茶糕，前者入口即溶且帶有茶香，後者層次分明，上層是豆乳忌廉，下層則是抹茶蛋糕。

元古雲境

地址：深圳市粤海街道大冲社區深南大道華潤萬象天地里巷NL115A（地圖按此）

交通：深圳地鐵1號線「高新園」A出口。

茉莉清茶酪及豆乳茶糕。（圖：小紅書）

多款不同美食可供選擇。（圖：小紅書）

環境清幽，隱身於繁華商圈。（圖：小紅書）

10.牛排家：儀式感滿滿！約會首選扒房

想在深圳美食中，挑選一間極具氣氛的餐廳慶祝重要日子，有多間分店的牛排家是必然之選。得到不少好評及備受黑珍珠推介，自然有過人之處。主打的牛扒款式多，推介美國極佳級牛小排及果木炙烤黑椒牛排，前者嫩滑多汁，後者焦香面層帶有黑椒顆粒，份外惹味。

牛排家

地址：深圳市福田區車公廟綠景NEO大厦A棟M層A2單位（地圖按此）

果木炙烤黑椒牛排。（圖：小紅書）

生日前來慶祝，會送上生日牌。（圖：小紅書）

儀式感十足的餐廳。（圖：小紅書）

11.火璽‧園：歐陸風小洋房裝潢嚐精緻粵菜

在既定印象中，要吃中菜必定是在傳統的中菜食府，是時候要跳出框架。深圳美食除了選擇多，更有大量融合菜之還。火璽‧園雖然以富歐陸風情的小洋房作裝潢設計，但吃的卻是精緻粵菜，非常特別。最抵食的是雙人套餐，特別推介鹽焗本港大海螺、檀島汁煎小青龍。至於精選主菜推出谷物玻璃乳鴿皇，烤至皮脆肉滑，非常惹味。

火璽‧園

地址：深圳蔚藍海岸社區創業路1777號海信南方大厦106-8（地圖按此）

谷物玻璃乳鴿皇。（圖：小紅書）

鹽焗本港大海螺。（圖：小紅書）

帶有歐陸風格的洋房設計。（圖：小紅書）

12.至正潮菜：深圳黑珍珠一鑽食府！必試潮式腌花甲

榮獲黑珍珠推介的至正潮菜，由內地人氣餐飲大師蔡昊精心打造，環境設計典雅。主打精緻的潮汕菜，人氣名物包括潮式腌花甲、生腌小青龍、香煎雜魚鼎、清湯蚌仔、脆炸普寧豆腐、蠔仔烙等，吸引不少明星特意捧場。

至正潮菜

地址：深圳市南山區海德三道粵海街道深圳灣萬象城4層L410舖（地圖按此）

交通：深圳地鐵11號線「后海」站G出口

潮式腌花甲。（圖：小紅書）

生腌小青龍。（圖：小紅書）

香煎雜魚鼎。（圖：小紅書）

13.甬府小鮮：人氣寧波菜！必試招牌十八斬

被美譽為「寧波菜天花板」的甬府小鮮，得到米芝蓮的推介。主打的招牌名物十八斬備受追捧，以紅膏梭子蟹入饌，其蟹膏飽滿，再配上秘製醬汁生腌，風味十足且層次豐富。另外推介黃魚春卷、白蟹醬炒年糕、家燒夜開花。

甬府小鮮

地址：深圳市南山區南頭深南大道9688號華潤萬象天地L6層S617號店舖（地圖按此）

交通：深圳地鐵站1號線「高新園」A出口

招牌名物十八斬。（圖：小紅書）

白蟹醬炒年糕。（圖：小紅書）

黃魚春卷。（圖：小紅書）

14.金鴨季‧北京烤鴨：果木烤鴨！一鴨三吃

不少人愛吃北京烤鴨，金鴨季‧北京烤鴨主打的果木烤鴨，標榜以果木煙燻烤鴨，入口帶有山楂香氣，味道獨特。享用北京烤鴨時，更可一鴨三吃，第一吃是片皮鴨，可享用香脆鴨皮，配以白糖同吃，入口即化，另外還以麼麼皮配以鴨片、鴨肉、京蔥及青瓜條等同吃，層次豐富，還可以要求製成椒鹽鴨架，酥炸得香脆可口，最後一吃就是將鴨架熬製成湯，湯甜鮮味。

金鴨季‧北京烤鴨

地址：深圳皇崗路5001號深業上城小鎮L3層T3089舖（地圖按此）

交通：深圳地鐵站10號線「冬瓜嶺」站E出口

招牌名物北京烤鴨。（圖：小紅書）

將鴨皮、鴨肉配上不同配料同吃。（圖：小紅書）

15.破店肥哈‧東北燒烤：東北風味串燒+樂隊現場表演

主打東北風味燒烤的破店肥哈，是現時深圳的人氣網紅餐廳之一。以帶有復古的工業風氣息及裝潢結合款式多多的燒烤串燒，特別推介麻辣燙、烤串、麻辣龍蝦尾及蒜香雞腳等，每到晚上，餐廳現場更有樂隊現場表演，一邊吃串燒，一邊飲啤酒，甚有氣氛！

破店肥哈‧東北燒烤

地址：深圳人民南路匯金天琅大廈1樓101-102號（地圖按此）

交通：深圳地鐵站1號線「老街」站C出口

主打多款不同的特色燒烤串。（圖：小紅書）

蒜香雞腳。（圖：小紅書）

惹味的串燒款式甚多。（圖：小紅書）

16.牛百鮮‧牛腩煲火鍋：傳統砂煲燉煮！即日屠宰黃牛

牛百鮮‧牛腩煲火鍋，主打以傳統砂煲燉煮的香辣牛腩煲，標榜以屠場即日屠宰的黃牛入饌，夠新鮮！牛腩肉質鮮嫩可口，就連配菜白蘿蔔也份外入味。至於配料則推介三寶拼盤，包括鮮黑虎蝦滑、牛筋丸、午餐肉，還有新鮮黃牛三拼，包括鮮牛小排、鮮牛肉及鮮牛肉粒，可以一次過品嚐多款不同肉類。最後不要錯過手打檸檬茶，半糖少冰，是打邊爐的最佳拍檔。

牛百鮮‧牛腩煲火鍋

地址：深圳市南山區學府路123號常興花園3棟53號（地圖按此）

交通：深圳地鐵11號線「南山站」H出口

以傳統砂煲盛載的香辣牛腩煲。（圖：小紅書）

香辣牛腩煲設有大、中、小三個不同份量。（圖：小紅書）

黃牛三拼配以鮮牛肉、牛小排及牛肉粒。（圖：小紅書）

17.北村韓食：新鮮鰻魚！圳人氣碳燒活鰻魚

想食烤鰻魚不一定要去韓國，在深圳也可輕易品嚐到！北村韓食主打炭烤鰻魚，長達一米多的新鮮鰻魚其肉質份外鮮嫩！烤製鰻魚時，會有專人負責烤製，只需坐著等吃即可，再配上其秘製醬料，絕對滋味。另外還有北朝鮮醬油醬、韓式辣雞爪雪等也不容錯過。

北村韓食

地址：深圳福田上梅林梅林街道梅豐社區梅華路103號（地圖按此）

交通：深圳地鐵9號線「梅村」站C1出口

碳烤活鰻魚。（圖：小紅書）

新鮮活鰻魚。（圖：小紅書）

醬油蟹拌飯一流。（圖：小紅書）

18.潤園四季：份外清甜！椰子雞火鍋

潤園四季主打的椰子雞火鍋，特別在於湯底加入了竹笙，令到其份外清甜可口。享用時，會有專人將雞隻及配料放入鍋中熬製，雞肉嫩滑鮮甜。還可以配上不同的火鍋配料烚煮，滋味十足。

潤園四季

地址：深圳市南山區華僑城白石路東8號歡樂海岸5-F29（地圖按此）

交通：深圳地鐵9號線「深圳灣公園」站E出口

椰子雞火鍋是人氣名物。（圖：小紅書）

選用來自海南文昌的椰林走地雞。（圖：小紅書）

雞肉嫩滑鮮甜。（圖：小紅書）

19.山葵烤肉：手磨山葵配東北烤肉

山葵烤肉主打的賣點是山葵，可讓食客以新鮮手磨的山葵配上烤肉同吃，有助解膩。肉類選擇設有牛肋條、原味牛肉及五花肉等，肉質鮮嫩。不過店舖較細，最好提前去取位。

山葵烤肉

地址：深圳東園路3號（地圖按此）

交通：深圳地鐵9號線「紅岭南」站C出口

多款不同的肉類。（圖：小紅書）

新鮮即磨的山葵。（圖：小紅書）

非常吸引的五花肉。（圖：小紅書）

20.隱廚：明星最愛！人氣湘菜館

只要在網上一找，就會看到不少關鍵字提到隱廚是不少明星均曾到訪，人氣十足。一樓是主打西餐，二樓則是主打湘菜，古色古香的裝潢份外精緻。主打的菜式推介撈汁海螺，以清蒸的手法炮製原汁原味的海螺，紫蘇黃瓜鱔魚煲，絕對是佐飯佳品，黑松露鮑魚飯，每粒白飯都吸滿了鮑魚汁精華，還配以黑松露，份外矜貴。

隱廚

地址：深圳市南山區南頭深南大道9688號華潤萬象天地5樓（地圖按此）

交通：深圳地鐵站1號線「高新園」A出口

撈汁海螺。（圖：小紅書）

紫蘇黃瓜鱔魚煲。（圖：小紅書）

黑松露鮑魚飯。（圖：小紅書）

