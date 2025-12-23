大角咀Super sports park門票優惠第2位加$12！低至56折每人每小時只需$33.7起｜親子好去處

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

大角咀 Super sports park 門票優惠第2位加$12！低至56折每人每小時只需$33.7起｜親子好去處

知道家長們忙於安排小朋友放電的節目、地方，Yahoo購物專員推介大家到大角咀5萬呎運動遊樂場Super Sports Park（SSP）！這個室內遊樂場鄰近奧運站，有超過20項遊戲運動，包括離心力十足的的車軚滑梯、刺激的空中滑索等等，Klook推出加購優惠價，第二位只要$12，還可任選早、午、晚時段，玩足3小時！

5萬呎室內遊樂場 20+項遊戲運動

位於大角咀的Super Sports Park，鄰近奧海城站，地理位置相當便利。5萬呎空間裡有超過20項有趣、健康及激發體能的遊戲運動，當中最刺激的是車軚滑梯，坐在車軚由上而下高速滑行，離心力十足！還有空中滑索、8米高4條賽道的攀石牆、滑板場、滾軸溜冰場，以及專為小朋友而設的彈床樂園、忍者障礙陣、滑梯山等，大人細路都啱玩！

最潮能量方塊反應遊戲（圖片來源：KKday）

Super Sport Park的5萬呎空間裡有超過20項有趣、健康及激發體能的遊戲運動。（圖片來源：KKday）

車軚滑梯：需坐在車軚上，由上而下高速滑行，離心力十足，是跟普通滑梯截然不同的體驗！（圖片來源：KKKday）

每人只需$101起暢玩3小時！可選早/午/晚時段

一張門票即可入場暢玩3小時，加上Klook推出加購優惠，只要$12就可以帶第二位入場，變相二人同行只要$202起，人均$101起，每人每小時只需$33.7起，要知道2人門票原價$380起，換句話說，等於53折優惠！提提大家，12歲以下兒童必需由成年人陪同，而且所有入場人士必需簽妥免責聲明後才可進場，18歲以下必須由成年人簽名。另外，進入Super Sports Park必需購買Super Sports Park短襪一對，每對$30。

【聖誕抵DEAL - 第2位加 $12】2人Super Sports Park門票（可選早/午/晚時段)

價錢：$202起/2位（原價$380起），人均$101起

設有不同難度運動小遊戲給各位精英小運動員去挑戰自己極限、發展自己的興趣！（圖片來源：KKday）

空中滑索（圖片來源：官方）

滾輪溜冰場（圖片來源：官方）

Super Sports Park

營業時間：10am-9pm

地址：香港大角咀海輝道 18 號銀海坊G03 & G05舖（地圖按此）

