潮玩透明風！HK$5XX 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！｜Amazon Prime Day優惠2025

潮玩透明風！HK$5XX 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！

想平玩真無線耳機，又兼具靚音質？趁 Amazon Prime Day，正是你入手一部的絕佳時機！ Nothing Ear (a) 真無線耳機以獨特透明設計與標誌性音效驚喜登場，現在更推出 Prime Day 限時優惠，以近 6 折的價格促銷，僅 US$69（ 約 HK$537） 即可入手，更免運費送到家中，而且提供三種配色版本選擇，隨時打造更佳的個人風格！

免費試用 Prime 會員（期間限定）

Ear (a) 繼承了 Nothing 標誌性的透明設計，充電盒改為更長的扁形，表面印有 Nothing ear (a) 字樣，展現出未來感！除了黑色和白色外，還新增了鮮豔的黃色選擇，讓耳機更加搶眼。

全新的驅動單元提供了 2.5 倍的瞬態功率，配合 Nothing 獨特的雙腔體設計，使低音表現更加深厚有力。此外，Ear (a) 獲得 Hi-Res Audio 高解析音頻認證，透過藍牙可串流高達 990 kbps 的 24 bit/96 kHz 高品質音訊，並支援 LDAC 編碼，確保音樂細節的完美呈現。

智能主動降噪演算法能檢查耳道的密封情況，並相應調整降噪效果。自動調適的主動降噪技術能夠偵測環境噪音，自動應用低、中、高三種不同等級的降噪，最高可達 45 dB，幾乎是 Ear (2) 的兩倍效果。

👉 評測｜全新 Nothing Ear 外觀不變、音色提升；Nothing Ear (a) 再次震撼平價耳機市場

Nothing Ear (a)

Amazon 特價 US$69 （約 HK$537，免運費）｜原價 US $109

立即購買

更多優惠：

