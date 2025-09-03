Selfridges香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月最新優惠/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Selfridges是英國數一數二的百貨公司，其門市與網店有相當多知名品牌產品發售，就算未能飛去當地shopping，亦可以安在家中到Selfridges網購！假如你是一個喜歡網購的人，相信都會對Selfridges不陌生，Selfridges可以平買Jellycat外，今期Selfridges減價區亦有不少名牌好物，女裝SOEUR弧形線條手袋折後低至$2,400、VEJA Volley Trainers不用千元、男裝NEW BALANCE 740波鞋減至$600！這裡就來詳細解構Selfridges網購教學，免運費詳情與退貨教學！Yahoo購物專員更會給你定時更新優惠碼及名牌退稅攻略，即睇以下Selfridges網購教學！

減價區低至35折

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

今次要詳盡講解的網站是來自英國大型百貨公司Selfridges，喜歡網購的朋友都必定聽過這名字，當紅名牌、家品、美妝等都齊全。Selfridges在倫敦Oxford Street有實體店，店鋪非常大，入面甚至有戲院！Selfridges網店同樣好精彩，網站周不時推出獨家產品！Selfridges送貨地點有130個地區，香港亦是其中之一。

以4大特點來簡單概括Selfridges網購網站，

特點一：品牌多元化，時裝、美妝、家品、家電都有，好齊全

特點二：有些品牌會設有退稅價，比官網更抵

特點三：£30運費（約港幣$297），或者$800買免運費1年

特點四：支援Alipay支付寶

*匯率隨時有變，只供參考

簡單介紹Selfridges網站版面，主題故事好多時都會有大時大節禮物提案，有相關的主題文章推介貨品，而且不只限於時裝。網站小分項有基本的男、女裝、手袋、鞋款、美妝、小朋友玩具、家品電器（要留意很多家電未必送港）、珠寶手錶，和特別劃分禮物提案區。

Selfrdiges網站會定期更新主題文章，不限於時裝類貨品，有不少是Lifestyle類文章，讓大家知道最新流行事物

Selfridges購物過程簡單 開戶過程3步搞掂

這裡先來簡單講解Selfridges開戶方法和購物過程，之後的降價優惠Promo Code更易燃點起你的購物意慾。

Selfridges開戶過程

1）Selfridges開戶就是到首頁的右上角人仔按「Sign in or Register」。

2）在「New to selfridges.com？」那邊按「Create an account」。

3）填寫名、電郵、密碼後就完成登記。

Selfridges開戶過程3步搞掂

Selfridges購物過程

1）選好想買的單品，並「Add to bag」，下面會出現「Check out」直接結賬，或者你可以繼續逛其他品牌。

2）如要結賬就到右上角的購物袋，按入後就會見到你選購的貨品。這版面的Order Summary可以加優惠碼Promo Code，加後就可以「Check out now」。

3）之後就會到結賬，選了送貨方式（Delivery）後，右方Order Summary會出現$297運費，如果你預計自己都經常會在Selfridges消費，建議你購入全年免運費服務，$800/年（購買按此），又或者有朋友已經買了就夾朋友一齊買抵好多～

4）入好地址，選擇需不需要禮盒後，就按「Next up payment」。

5）這裡是可以選用信用卡、PayPal或Alipay，入好資料就可以「Pay now」，完成。

選好想買的單品，並「Add to bag」，下面會出現「Check out」直接結賬，或者你可以繼續逛其他品牌。

按入後就會見到你選購的貨品，這版面的Order Summary可以加優惠碼Promo Code，加後就可以「Check out now」，這個版面未計運費。

如果你預計自己都經常會在Selfridges消費，建議你購入全年免運服務，$800/年，隨時買嘢都不用運費。

28日內免費上門退貨

如要退貨可以在28日內，網上申請後，DHL就會上門收貨。

1）到Selfridges申請退貨，到此頁面（按此），填好資料後印出文件。

2）填好包裹面上退貨表格Delivery Note。

3）之後約DHL上門收件時間，就會有專人上門收件。

4）款項約一星期就會退回信用卡。

Selfridges優惠碼全攻略！2025年9月最新優惠

購物攻略重點來了，就是要知道Selfridges優惠碼Promo Code，或者點樣買最抵，記住Bookmark！

減價區低至35折

＝＝重點必買/減價貨品推介＝＝

Selfridges還有一個長期減價優惠區，不時都會加入新品做折扣，今次男女裝減價區優惠最平低至35折，當中女裝SOEUR Shoulder Bag折後低至$2,400，弧形線條極有設計感，平時用來出街或返工用十分百搭！女裝服飾方面，REISS背心上衣最平低至35折，由原價$710減至$250，VEJA Volley Trainers同樣抵買，折後低至$790，不用千元入手！男裝方面，CARHARTT WIP短褲低至59折，折後只售$360，NEW BALANCE 740波鞋亦減至$600就可以買回家，還有不少產品折後都幾抵買，而且很多款式香港市面買不到，但貨品數量剩下不多，快手入手一件！

女裝減價名牌推介：

SOEUR Wino Leather Shoulder Bag（最後3件）

71折特價：$2,400｜ 原價：$3,400

SOEUR Wino Leather Shoulder Bag

REISS Sadie Cap-Sleeved Jersey Top

35折特價：$250｜ 原價：$710

REISS Sadie Cap-Sleeved Jersey Top

SHAUN LEANE Rose Thorn gold-tone sterling silver stud earrings（最後3件）

6折特價：$940｜ 原價：$1,560

SHAUN LEANE Rose Thorn gold-tone sterling silver stud earrings

VEJA Volley Low-Top Leather Trainers

71折特價：$790｜ 原價：$1,120

VEJA Volley Low-Top Leather Trainers

HOKA Clifton 10 Woven Low-Top Trainers

78折特價：$1,020｜ 原價：$1,310

HOKA Clifton 10 Woven Low-Top Trainers

男裝減價產品推介：

REISS Cadiz Elasticated-Hem Linen Overshirt

59折特價：$910｜ 原價：$1,530

REISS Cadiz Elasticated-Hem Linen Overshirt

CARHARTT WIP Chase Logo-Embroidered Swim Trunks

59折特價：$360｜ 原價：$610

CARHARTT WIP Chase Logo-Embroidered Swim Trunks

NEW BALANCE 740 V2 Mesh Low-Top Trainers

64折特價：$600｜ 原價：$940

NEW BALANCE 740 V2 Mesh Low-Top Trainers

HOKA Bondi 9 Mesh-Knit Low-Top Trainers

81折特價：$1,210｜ 原價：$940

HOKA Bondi 9 Mesh-Knit Low-Top Trainers

