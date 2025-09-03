防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
Selfridges香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月最新優惠/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
Yahoo購物為你整合英國百貨公司Selfridges網店教學一覽，減價區低至35折，內文即睇：
Selfridges是英國數一數二的百貨公司，其門市與網店有相當多知名品牌產品發售，就算未能飛去當地shopping，亦可以安在家中到Selfridges網購！假如你是一個喜歡網購的人，相信都會對Selfridges不陌生，Selfridges可以平買Jellycat外，今期Selfridges減價區亦有不少名牌好物，女裝SOEUR弧形線條手袋折後低至$2,400、VEJA Volley Trainers不用千元、男裝NEW BALANCE 740波鞋減至$600！這裡就來詳細解構Selfridges網購教學，免運費詳情與退貨教學！Yahoo購物專員更會給你定時更新優惠碼及名牌退稅攻略，即睇以下Selfridges網購教學！
Selfridges香港優惠碼，最新消息更新自2025年9月2日：低至35折
減價區低至35折
按此到Selfridges女裝減價優惠頁 按此到Selfridges男裝減價優惠頁
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
Selfridges網購教學！Selfridges Promo Code/優惠碼/免運費/免費退貨/名牌降價攻略
今次要詳盡講解的網站是來自英國大型百貨公司Selfridges，喜歡網購的朋友都必定聽過這名字，當紅名牌、家品、美妝等都齊全。Selfridges在倫敦Oxford Street有實體店，店鋪非常大，入面甚至有戲院！Selfridges網店同樣好精彩，網站周不時推出獨家產品！Selfridges送貨地點有130個地區，香港亦是其中之一。
以4大特點來簡單概括Selfridges網購網站，
特點一：品牌多元化，時裝、美妝、家品、家電都有，好齊全
特點二：有些品牌會設有退稅價，比官網更抵
特點三：£30運費（約港幣$297），或者$800買免運費1年
特點四：支援Alipay支付寶
*匯率隨時有變，只供參考
簡單介紹Selfridges網站版面，主題故事好多時都會有大時大節禮物提案，有相關的主題文章推介貨品，而且不只限於時裝。網站小分項有基本的男、女裝、手袋、鞋款、美妝、小朋友玩具、家品電器（要留意很多家電未必送港）、珠寶手錶，和特別劃分禮物提案區。
Selfridges購物過程簡單 開戶過程3步搞掂
這裡先來簡單講解Selfridges開戶方法和購物過程，之後的降價優惠Promo Code更易燃點起你的購物意慾。
Selfridges開戶過程
1）Selfridges開戶就是到首頁的右上角人仔按「Sign in or Register」。
2）在「New to selfridges.com？」那邊按「Create an account」。
3）填寫名、電郵、密碼後就完成登記。
Selfridges購物過程
1）選好想買的單品，並「Add to bag」，下面會出現「Check out」直接結賬，或者你可以繼續逛其他品牌。
2）如要結賬就到右上角的購物袋，按入後就會見到你選購的貨品。這版面的Order Summary可以加優惠碼Promo Code，加後就可以「Check out now」。
3）之後就會到結賬，選了送貨方式（Delivery）後，右方Order Summary會出現$297運費，如果你預計自己都經常會在Selfridges消費，建議你購入全年免運費服務，$800/年（購買按此），又或者有朋友已經買了就夾朋友一齊買抵好多～
4）入好地址，選擇需不需要禮盒後，就按「Next up payment」。
5）這裡是可以選用信用卡、PayPal或Alipay，入好資料就可以「Pay now」，完成。
28日內免費上門退貨
如要退貨可以在28日內，網上申請後，DHL就會上門收貨。
1）到Selfridges申請退貨，到此頁面（按此），填好資料後印出文件。
2）填好包裹面上退貨表格Delivery Note。
3）之後約DHL上門收件時間，就會有專人上門收件。
4）款項約一星期就會退回信用卡。
Selfridges優惠碼全攻略！2025年9月最新優惠
購物攻略重點來了，就是要知道Selfridges優惠碼Promo Code，或者點樣買最抵，記住Bookmark！
Selfridges香港優惠碼，最新消息更新自2025年9月2日：低至35折
減價區低至35折
＝＝重點必買/減價貨品推介＝＝
Selfridges還有一個長期減價優惠區，不時都會加入新品做折扣，今次男女裝減價區優惠最平低至35折，當中女裝SOEUR Shoulder Bag折後低至$2,400，弧形線條極有設計感，平時用來出街或返工用十分百搭！女裝服飾方面，REISS背心上衣最平低至35折，由原價$710減至$250，VEJA Volley Trainers同樣抵買，折後低至$790，不用千元入手！男裝方面，CARHARTT WIP短褲低至59折，折後只售$360，NEW BALANCE 740波鞋亦減至$600就可以買回家，還有不少產品折後都幾抵買，而且很多款式香港市面買不到，但貨品數量剩下不多，快手入手一件！
按此到Selfridges女裝減價優惠頁 按此到Selfridges男裝減價優惠頁
女裝減價名牌推介：
SOEUR Wino Leather Shoulder Bag（最後3件）
71折特價：$2,400｜
原價：$3,400
REISS Sadie Cap-Sleeved Jersey Top
35折特價：$250｜
原價：$710
SHAUN LEANE Rose Thorn gold-tone sterling silver stud earrings（最後3件）
6折特價：$940｜
原價：$1,560
VEJA Volley Low-Top Leather Trainers
71折特價：$790｜
原價：$1,120
HOKA Clifton 10 Woven Low-Top Trainers
78折特價：$1,020｜
原價：$1,310
男裝減價產品推介：
REISS Cadiz Elasticated-Hem Linen Overshirt
59折特價：$910｜
原價：$1,530
CARHARTT WIP Chase Logo-Embroidered Swim Trunks
59折特價：$360｜
原價：$610
NEW BALANCE 740 V2 Mesh Low-Top Trainers
64折特價：$600｜
原價：$940
HOKA Bondi 9 Mesh-Knit Low-Top Trainers
81折特價：$1,210｜
原價：$940
提你拎著數!!! >>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Swarovski飾品快閃低至半價！最平$347買到水晶手鏈/生日禮物之選Birthstone系列 Minecraft聯名登場
Coach從「媽媽手袋」變GenZ寵兒！Anne Hathaway助攻再登熱搜，這5款親民價手袋要鎖定
其他人也在看
Adidas雲朵包熱賣手袋終於7折！搶手「三葉袋」大減價，2件額外折扣低至$184
九月來了！是開學季，也是夏季末端，不少網站都在推出終極Summer Sale，Adidas是其中之一，而且今次的減價都幾吸引，直接來個低至6折＋兩件額外8折！Yahoo Style HK ・ 1 天前
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價
豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
【西樹泡芙】指定泡芙 買2送2（只限02/09）
西樹泡芙於9月2日推出泡芙感謝日優惠，購買 「天使榛子」泡芙2件，即送「芒果忌廉」泡芙2件！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限02/09）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏蜜糖牛奶清香/薰衣草洋甘菊清香潔手乳補充裝500毫升優惠價$15/3件、Target Pro By Watsons 肌膚專研全效益活卸妝凝膠優惠價$89/件、屈臣氏維他命C+鋅水溶片 30片 優惠價$89/件！YAHOO著數 ・ 20 小時前
【大生生活超市】開學大作戰精選優惠（即日起至15/09）
大生生活超市進行開學大作戰精選優惠，指定止汗產品買一送一、澳洲德運奶1L $30/2件再送德運神奇海綿、自選豐富早餐組合(包點+糯米雞+豆漿) $45、Earch Choice 1L超濃縮消毒抗菌潔衣液買二送一！YAHOO著數 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Razer Kishi V3 手掣歷史新低，HK$680 購手遊最佳搭檔
各位手遊玩家，是否正缺一款好用的控制器配件？Razer 今年 6 月剛發的 Kishi V3 拉伸手掣最近第一次打出了比較可觀的折扣。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Harrods香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月最新優惠/香港免運費/免費退貨/網購教學
Harrods是英國頂級大型百貨公司，有去過當地的朋友仔相信都會被其奢華的外觀吸引，氣勢十足！不過未必個個都可以去到門市入貨，令不少人都開始轉戰去Harrods網購，品質有保證之餘，款式又夠新、夠齊，而且很多產品的定價都比香港平一截，如果遇上減價就抵上加抵！Harrods減價區現時低至28折，今期女裝Claudie Pierlot Polo上衣只需$920、男裝Polo Ralph Lauren白色冷衫低至28折，不用$1,000入手！Yahoo購物為大家整合Harrods Promo Code、Harrods優惠碼，讓大家在Harrods HK以優惠價購物。即睇Harrods網購教學，免運費詳情與退貨教學，有時Harrods更會推出限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 2 分鐘前
Amazon優惠｜Lexar Professional Go Portable SSD 新低，最低 HK$820 防水 ProRes 拍攝伴侶直送香港
在為自己的手機找一款即插迷你固態硬碟？Lexar 的 Professional Go Portable SSD 目前正以歷史新低價在 Amazon 上大力促銷。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
9月外賣app優惠比較！foodpanda優惠碼/Keeta優惠碼promo code
外賣app（外賣點餐手機應用程式）盛行，如foodpanda、Keeta，只需於外賣app上按幾下，心水美食瞬間就在眼前，簡直就是一眾為食懶人的最佳搵食Buddy！但外賣app眾多，識用又要用得出色，絕不容易，不過只要熟讀Yahoo Food為你每期update著數外賣app優惠，隨時重溫各外賣app的優惠碼，自然食得出色嗌得更抵！*惡劣天氣如黑色暴雨或8號風球或以上，foodpanda及Keeta會暫停外賣速遞服務，外賣自取則繼續如常運作。Yahoo Food ・ 1 小時前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 17 小時前
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相
胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 1 天前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 1 天前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 14 小時前
BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲
BLACKPINK Lisa與Minnie東京銀座逛街被野生捕獲！焦點全在Lisa身上那條美國潮牌Praying的工裝褲，腰間赫然印著嗆口中文標語，意外地直戳打工人心聲！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 19 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 1 天前