Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538

創立於1940年的意大利品牌Tod's，其家族Diego DellaValle已經有近百年的製鞋歷史。當中最為人熟悉的鞋款，一定是憑戴安娜王妃一穿成名的豆豆鞋 (Gommino)，直至現在都是不少OL的必備返工鞋之一。Tod's鞋堅持所有工序都是百份百Made in Italy，高品質固然價錢都不便宜，一對Tod's豆豆鞋入門款價錢都要四千元起跳，絕對不是可以隨便入手。各位OL有好機會了！Yahoo購物專員發現Mytheresa減價區有不少Tod's鞋特價，還有限時折上折優惠，低至24折入手Tod's平底鞋，人氣返工豆豆鞋、Mary Jane鞋款、樂福鞋都有平，不過不少鞋款碼數開始斷碼，絕對是手快有手慢無的節奏！
Mytheresa限時額外優惠
指定減價產品買滿$2,500可享最多額外6折優惠，產品加入購物車後自動減價
優惠日期：即日起至9月9日早上5點59分
Tod's返工鞋低至24折！100% 意大利製造
Tod's豆豆鞋靈感來自50年代「駕車鞋」，當中最標誌性是鞋底以133粒橡膠粒打造，可以防滑，同時亦都非常輕巧及柔軟，加上每對鞋都經過100多個工序縫製而成，可以講是工匠的精心傑作。而且Tod's的鞋款設計都十分簡潔俐落，假日出街休閒裝抑或返工正裝穿搭都可以輕鬆駕馭。
Yahoo購物專員發現Mytheresa有Tod's優惠，鞋款類別折上折低至24折，當中最平的就是Tod's Gommino平底鞋，由原價$4,900減至$1,176，折扣優惠非常強勁！另外值得入手Tod's人氣樂福鞋，鞋面有Tod's標誌性金屬扣，折上折後低至42折，$2,562就可以入手。此外，還有多款Tod's鞋都有平，如粉紅色Mary Jane平底鞋最平低至4折、Gommino leather mules懶人鞋折後只需$3,168。溫馨提示，鞋款較多碼數都準備斷碼，遇到心水貨品，記住要快手買！
Tod's Gommino leather moccasins
折上折24折：$1,176｜
4折特價：$1,960｜ 原價：$4,900
Tod's Leather ballet flats
折上折32折：$2,112｜
4折特價：$2,640｜ 原價：$6,600
Tod's Gommino Bubble suede driving shoes
折上折4折：$2,120｜
5折特價：$2,650｜ 原價：$5,300
Tod's Polished leather Mary Jane flats
折上折4折：$2,360｜
5折特價：$2,950｜ 原價：$5,900
Tod's Metallic leather ballet flats
折上折4折：$2,640｜
5折特價：$3,300｜ 原價：$6,600
Tod's Buckled leather loafers
折上折42折：$2,562｜
7折特價：$4,270｜ 原價：$6,100
Tod's Gommino leather mules
折上折48折：$3,168｜
6折特價：$3,960｜ 原價：$6,600
Tod's Gommino suede loafers
折上折49折：$2,597｜
7折特價：$3,710｜ 原價：$5,300
Tod's Leather loafers
折上折64折：$2,912｜
8折特價：$3,640｜ 原價：$4,560
