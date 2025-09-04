Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538

創立於1940年的意大利品牌Tod's，其家族Diego DellaValle已經有近百年的製鞋歷史。當中最為人熟悉的鞋款，一定是憑戴安娜王妃一穿成名的豆豆鞋 (Gommino)，直至現在都是不少OL的必備返工鞋之一。Tod's鞋堅持所有工序都是百份百Made in Italy，高品質固然價錢都不便宜，一對Tod's豆豆鞋入門款價錢都要四千元起跳，絕對不是可以隨便入手。各位OL有好機會了！Yahoo購物專員發現Mytheresa減價區有不少Tod's鞋特價，還有限時折上折優惠，低至24折入手Tod's平底鞋，人氣返工豆豆鞋、Mary Jane鞋款、樂福鞋都有平，不過不少鞋款碼數開始斷碼，絕對是手快有手慢無的節奏！

👉🏻 Mytheresa折扣及運費攻略

Mytheresa限時額外優惠

指定減價產品買滿$2,500可享最多額外6折優惠，產品加入購物車後自動減價

優惠日期：即日起至9月9日早上5點59分

立即查看Tod's鞋優惠頁

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

Tod's返工鞋低至24折！100% 意大利製造

Tod's豆豆鞋靈感來自50年代「駕車鞋」，當中最標誌性是鞋底以133粒橡膠粒打造，可以防滑，同時亦都非常輕巧及柔軟，加上每對鞋都經過100多個工序縫製而成，可以講是工匠的精心傑作。而且Tod's的鞋款設計都十分簡潔俐落，假日出街休閒裝抑或返工正裝穿搭都可以輕鬆駕馭。

Yahoo購物專員發現Mytheresa有Tod's優惠，鞋款類別折上折低至24折，當中最平的就是Tod's Gommino平底鞋，由原價$4,900減至$1,176，折扣優惠非常強勁！另外值得入手Tod's人氣樂福鞋，鞋面有Tod's標誌性金屬扣，折上折後低至42折，$2,562就可以入手。此外，還有多款Tod's鞋都有平，如粉紅色Mary Jane平底鞋最平低至4折、Gommino leather mules懶人鞋折後只需$3,168。溫馨提示，鞋款較多碼數都準備斷碼，遇到心水貨品，記住要快手買！

Tod's Gommino leather moccasins

折上折24折：$1,176｜ 4折特價：$1,960 ｜ 原價：$4,900

SHOP NOW

Tod's Gommino leather moccasins

Tod's Leather ballet flats

折上折32折：$2,112｜ 4折特價：$2,640 ｜ 原價：$6,600

SHOP NOW

Tod's Leather ballet flats

Tod's Gommino Bubble suede driving shoes

折上折4折：$2,120｜ 5折特價：$2,650 ｜ 原價：$5,300

SHOP NOW

Tod's Gommino Bubble suede driving shoes

Tod's Polished leather Mary Jane flats

折上折4折：$2,360｜ 5折特價：$2,950 ｜ 原價：$5,900

SHOP NOW

Tod's Polished leather Mary Jane flats

Tod's Metallic leather ballet flats

折上折4折：$2,640｜ 5折特價：$3,300 ｜ 原價：$6,600

SHOP NOW

Tod's Metallic leather ballet flats

Tod's Buckled leather loafers

折上折42折：$2,562｜ 7折特價：$4,270 ｜ 原價：$6,100

SHOP NOW

Tod's Buckled leather loafers

Tod's Gommino leather mules

折上折48折：$3,168｜ 6折特價：$3,960 ｜ 原價：$6,600

SHOP NOW

Tod's Gommino leather mules

Tod's Gommino suede loafers

折上折49折：$2,597｜ 7折特價：$3,710 ｜ 原價：$5,300

SHOP NOW

Tod's Gommino suede loafers

Tod's Leather loafers

折上折64折：$2,912｜ 8折特價：$3,640 ｜ 原價：$4,560

SHOP NOW

Tod's Leather loafers

提你拎著數!!! >>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Kate Spade限時折上折48折起 Taylor Swift也愛用！返工大手袋只需$1XXX/薯片包裝card holder超可愛

Uniqlo「最強手袋」登場，防水2Way工裝袋勢掀搶購潮！$300有找入手前Chloé總監打造平價時尚手袋

「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款