交友App心理學如何增加Swipe Right機會？Bumble教路「向右掃」技巧：填簡介懂生活小浪漫更易出Pool
準備好於2025年脫單了嗎？交友App約會應用程式Bumble的人氣程度僅次於Tinder，特色在於配對後只有女性可以主動聯絡男性，開發理念在於讓女性用戶的感受為核心，更可保護女性使用者。早前Bumble發佈了2025年的五大脫單趨勢及要訣，讓各位單身男士更易獲得「Swipe Right」亦即開展對話的機會，更快出pool找到對的人！
Bumble脫單攻略1）認真分享興趣及喜好
很多男士也沒有認真對待Profile上的文字，只關注自己的照片好不好看吧！Bumble的報告指出，46％的女士非常關注個人檔案上所展示的個人興趣及喜好，遇到有相同興趣或是喜好獨特的人，會更想與對方好好聊天，並且發展成朋友及約會關係，比起帥氣的自拍照更引人注意。
另外，展示自己的寵物亦能吸引同樣撫養同一種寵物的女生，更是非常好的ice-breaking話題。認真地填好Profile後，當然亦要拍攝一張真實而好看的Profile照片，才能最大化出pool的機會！
Bumble脫單攻略2）真實約會紀錄 Date with Me
大家也有看過Get Ready with Me吧？現在更流行的是Date with Me，亦即不再只停留於線上聊天，而是真正出外約會，並透過拍照、攝錄的形式紀錄首次約會並於社交媒體分享，展現自然而愉快的約會日常。Date with Me也有另一重點用途，如果男生是「沒有秘密」例如沒有另一半或正在漁翁灑網，可大大方方地拍照並公開分享的話，女生們的安全感也會大增，更希望發展成情侶關係，各位男士們要注意了！
Bumble脫單攻略3）擺脫「既定男性」形象
Bumble的報告指出，53％女性認同男性應自我定義自己的形象，而非強行展現「既定男子氣概」或「直男」的氛圍。例如不斷表露自己的金融職業、尷尬地展現財力、強調自己的男性喜好、說話粗聲大氣等，亦會讓女生們非常turn off。真正做自己、展現自己的真實個性及散發正能量，不刻意展現剛強而是恰到好處地表現自我，方能加深約會對象對你的好感。
Bumble脫單攻略4）小細節 小浪漫 Mircomance
現時已不再流行浪漫的大場面，不用再送99支玫瑰花，又或找全城最昂貴的浪漫餐廳了。反而於小細節中入手，讓約會窩心又具記憶點，更能獲得女士們的芳心。小細節包括記下女士們喜愛的咖啡口味，不經意地為對方準備看電影時的小食，又或尋找城中獨特的可愛小店，生活日常中添上小浪漫才是脫單皇道！
Bumble脫單攻略5）未來發展藍圖 Future Proofing
Bumble的報告顯示Gen Z新世代，更追求穩定而具未來的長期發展關係，95％的單身人士關注約會對象的未來發展，而59％的女士們認為約會對象必須提供「情緒穩定性」，才能發展更深遠及長久的戀愛關係。故此，如果真的有意脫單的話，必先想好自己想要的未來，而對方亦會認真看待你對未來的看法，現在已不再流行「速食戀愛」了！
