意粉食譜｜卡邦尼意大利長通粉

2025首個小週末係要一点点儀式感的於做了-卡邦尼意大利長通粉 用759的呢包二人份方便包做出來，不錯呢，份量好足自己再加DD料就是大菜

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

卡邦尼長通粉 1包

巴馬火腿 2片

雞蛋 2隻

忌廉芝士 2塊

咸牛油 20克

意粉水 2勺

塩 適量

Lemon cello 幾滴

午餐肉粒 1片

葸粒 少許

煙肉脆粒 少許





作法:

1 ：



先將午餐肉切粒放入煎pan煎D油出來变成餐肉脆粒扯起

2 ：

用牛油下鍋煎兩隻半熟太陽蛋盛起備用

3 ：

沿煎 pan下快熟長通粉加入意粉水加蓋煮7分熟

4 ：

轉大火加入忌廉芝士，lemon cello酒加牛油收汁

5 ：

將午餐肉脆粒回鍋拌勻

6 ：

勺上碟擺上巴馬火腿及半熟太陽蛋灑上葸粒及煙肉脆粒上桌食得

7 ：

吃時义開蛋黃汁拌吃

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56026

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com