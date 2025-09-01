深圳山姆超市｜必買10大新品（持續更新）超邪惡法式香蕉可麗餅/煲劇必備烤鴨四寶/健身人最愛即食雞胸肉條

深圳山姆超市熱潮未退，仍然有大批香港擁躉北上朝聖，甚至定期入貨！又難怪他們的，事關山姆超市每月定期都會有新貨上架，形成追看性，令一眾山姆粉絲有想繼續好奇、八卦的心態，加上每件貨品價格合理，即使是以「不妨一試」的心態入手都不覺得肉赤。Yahoo Travel為各位整合山姆超市最新上架貨品，涵蓋烘焙、零食、預製菜等多款品項，建議大家bookmark定這篇文章，以便隨時查看最新內容！

為了讓大家掌握最新優惠與好物，Yahoo Travel特別整理了山姆超市每月新上架商品清單。記得將這篇文章收藏起來，隨時掌握最新搶購情報！(Getty image)

深圳山姆新品1.MM法式香蕉可麗餅

MM法式香蕉可麗餅剛推出就大獲好評，餅皮薄卻韌勁十足，吃得出濃濃的蛋香味。中間是用黃油煎過的香蕉，甜糯帶焦香，配合Nutella榛子朱古力醬是不會出錯的甜品組合。

網民評價：「新鮮超甜香蕉，不是軟趴趴的，是有點硬度的香蕉，進口動物奶油法式花紋餅皮，香甜柔韌，真的分分鐘乾掉兩塊了。」

價錢：人民幣68元

MM法式香蕉可麗餅（圖片來源：搖搖雞塊@小紅書）

MM法式香蕉可麗餅（圖片來源：搖搖雞塊@小紅書）

深圳山姆新品2.MM伯爵茶芝士蛋糕

蛋糕一共有三層，由紅茶奶油、芝士蛋糕和餅乾底結合而成。蛋糕側面和底部都是餅乾，中間的芝士非常厚重，用料扎實，最底下藏著黃油酥粒，口感豐富。冰涼爽滑的口感像在吃茶味冰淇淋，紅茶用的是川寧伯爵紅茶粉，茶香濃得像剛泡開的茶包。建議配黑咖啡一起品嚐，作為下午茶茶點是不錯的配搭。

網民評價：「中間那層奶酪芝士厚得扎實，黃油酥粒脆香一咬就冒出來，和芝士的綿、茶香的清纏成一團，這水準真的會讓人忍不住回購！午後配杯茶慢慢吃，幸福感直接滿到溢出來～」

價錢：人民幣99.9元

MM伯爵茶芝士蛋糕（圖片來源：今日食咩呀@小紅書）

MM伯爵茶芝士蛋糕（圖片來源：今日食咩呀@小紅書）

深圳山姆新品3.福安巨峰葡萄

福安巨峰葡萄每次在山姆上架都很快被一掃而空，不少網友都不斷敲碗表示今年等它很久，終於在8月上新了！福安巨峰葡萄一盒帶三串，味道甜度比酸感多一些，肉感很足。咬破皮吸一下肉就出來，多汁又好吃，不少人都形容是喜茶多肉葡萄的味道。

網民評價：「每年山姆必買到下架的巨峰葡萄上極速達了，太好吃了我一下午已經一個人吃了兩串了，還好買了兩盒。甜的像飲料一樣，超級好吃啊啊啊啊啊啊我為山姆巨峰葡萄代言。」

價錢：人民幣39.9元

福安巨峰葡萄（圖片來源：必須在11點前睡覺@小紅書）

福安巨峰葡萄（圖片來源：必須在11點前睡覺@小紅書）

深圳山姆新品4.椰椰西瓜汁

椰椰西瓜汁選用當季黑美人西瓜，果肉沁甜多汁，口感清爽。採用HPP冷壓鮮榨技術，以15℃鎖鮮留香，保留水果原始風味。NFC 非濃縮還原工藝確保每一口都是真材實料。零脂配方輕盈無負擔，為你帶來純粹的夏日清甜。入口前調有西瓜的清甜和果肉纖維，中調淡淡的椰子水味，後調甘蔗汁直接拉升甜度，蓋過了前面兩者的味道。整體稍甜。

網民評價：「說實話味道很難評，直接將西瓜的清新感抽掉，換成了甘蔗汁的甜味，且中間沒有很好的緩衝過渡，椰子水的味道幾乎沒有，甘蔗汁的甜味直接覆蓋前兩者。價格方面也不算便宜。比較好奇的可以嘗試一樣。」

價錢：人民幣59.9元

椰椰西瓜汁（圖片來源：小冰山姆呆呆go@小紅書）

深圳山姆新品5.無糖黑巧克力

有人也喜歡吃黑巧克力嗎？山姆這款無糖黑巧克力由瑞士進口，74%可可含量，零添加糖（以麥芽糖醇代替糖），每一塊只有24kcal，減脂期間吃也沒問題。吃起來不會太苦，反而出奇地帶醇厚可可香和一點甜度，對減肥人士來說絕對是解饞恩物。

網民評價：「我吃著還可以，不太甜，回口略苦。量大，我數了數108塊兒。」

價錢：人民幣99.9元

無糖黑巧克力（圖片來源：小露愛逛吃@小紅書）

無糖黑巧克力（圖片來源：小露愛逛吃@小紅書）

深圳山姆新品6.烤鴨四寶

烤鴨四寶包含鴨胗、鴨翅、鴨舌和鴨鎖骨，獨立包裝，即開即食，煲劇必備！肉質緊實，煙燻香味疊加一點點辣味和甜味，層次豐富，非常好吃。另外鴨舌Q彈、鴨翅肉香十足，啃起來超過癮！

網民評價：「我宣佈這是我最近逛山姆囤得最愛的零食！無肉不歡星人真的愛了，烤鴨四寶都好吃，很上頭，最愛鴨胗和鴨舌，一包超大量，多到桌子放不下，晚上追劇一邊吃一邊喝小甜水，根本停不下來，太快樂啦！」

價錢：人民幣99.9元

烤鴨四寶（圖片來源：MIC@小紅書）

烤鴨四寶（圖片來源：MIC@小紅書）

深圳山姆新品7.鮮萃凍乾榛果

鮮萃凍乾榛果是一款果蔬加堅果的凍乾組合，一口咬下去十分香脆，果味濃郁。一包有兩款口味，分別是：羽衣甘藍牛油果配椰漿芒果和巴西莓火龍果配芒果香蕉。前者牛油果綿密感超足，椰漿芒果帶點奶香，絲毫不膩。後者巴西莓酸酸甜甜，芒果和香蕉的配搭搭像在吃天然果泥，非常清新。而且凍乾還有夏威夷果和扁桃仁碎，增加口感。

網民評價：「真心推薦！凍乾不乾，真的好吃！本來擔心會像餅乾類的零食一樣比較乾巴，結果出乎意料，口感是爽脆的，凍幹部分甚至有入口即化的感覺。」

價錢：人民幣79.9元

鮮萃凍乾榛果（圖片來源：珍妮吃不飽@小紅書）

鮮萃凍乾榛果（圖片來源：珍妮吃不飽@小紅書）

深圳山姆新品8.泰森全熟炙烤雞胸肉條

熱愛健身的朋友絕不能錯過山姆這款泰森全熟炙烤雞胸肉條。雞肉已烤熟切條，獨立分裝，高蛋白低脂肪。每小盒含38g蛋白質，只有200kcal，食法非常方便，打開即食、180度氣炸4分鐘或微波爐加熱50秒都可，適合懶人運動後補充或作為正餐蛋白來源。

網民評價：「口感鮮嫩不柴。調味咸香口，黑胡椒風味適中。配料比較乾淨，單盒份量不少，我通常會分兩次吃完。」

價錢：人民幣69.9元

泰森全熟炙烤雞胸肉條（圖片來源：波斯@小紅書）

泰森全熟炙烤雞胸肉條（圖片來源：波斯@小紅書）

深圳山姆新品9.NFC100%桑葚汁

NFC100%桑葚汁是山姆推出的自家品牌NFC果汁，主打天然無添加。原本只有大瓶裝適合家庭分享，這次推出小瓶裝，小容量更加便攜。配料表只有桑葚汁，原料來自中國果桑之鄉四川鹽邊，原果壓榨非濃縮還原。NFC原榨加高溫瞬時鎖鮮工藝保留了鮮果本味，甜度來自果實本身，常溫存放即可。每瓶115顆左右的桑葚含量真材實料，入口酸甜平衡，帶微澀回甘，酸酸甜甜十分適合炎熱的夏天。

網民評價：「整瓶液體呈濃稠的深紫色，看著都讓人覺得喝的不是飲料而是滿滿的花青素。開蓋就能聞到清新的桑葚果香。還原了新鮮桑葚的風味，酸酸甜甜，和常溫相比我更推薦冷藏後飲用。」

價錢：人民幣109.9元

NFC100%桑葚汁（圖片來源：西陸楓顏@小紅書）

NFC100%桑葚汁（圖片來源：西陸楓顏@小紅書）

深圳山姆新品10.超甜蕉核桃麥芬

山姆的麥芬一向製受歡迎，一盒6個，每一個份量十足。超甜蕉是甜度較高的香蕉品種，吃起來帶濃郁香蕉味。核桃碎鋪面，口感硬脆。蛋糕體濕潤，鬆軟綿密偏扎實，香蕉味濃郁還帶一點蕉泥，整體偏油潤偏甜，類似老式油潤小蛋糕。

網民評價：「麥芬的香蕉味類似日本東京香蕉蛋糕的味道，甜甜奶奶的。蛋糕體未看見明顯的香蕉片，更像香蕉泥和蛋糕體混合體。建議烤箱180度復烤5-6分鐘，口感更加酥脆。」

價錢：人民幣32元

超甜蕉核桃麥芬（圖片來源：小胖墩兒愛吃甜甜圈@小紅書）

超甜蕉核桃麥芬（圖片來源：小胖墩兒愛吃甜甜圈@小紅書）

