宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
特區護照續期懶人包｜網上預約流程/線下自助機使用方法/所需文件 附熱門旅遊地點入境護照要求
想旅程順順利利，無憂無慮就要做好事前準備，特別是護照有效期！港人工作忙碌，很容易忽略查看護照的有效期，所以時不時就會看到網民分享自己「蝦碌」事，到機場Check-in時才知道護照過期，或有效期不足以通過旅行目的地的入境要求，不但耽誤行程，還影響心情。Yahoo Travel為大家整合了特區護照續期懶人包，Bookmark這篇文章就可以輕易清楚知道換領新護照的各種事項，即睇詳情。
7大熱門旅遊地點入境護照要求
港人常到的熱門旅遊地入境要求，大部分都需要入境人士持有6個月或以上有效期的特區護照，否則不得入境，包括韓國、泰國、新加坡、越南及馬來西亞。至於日本及台灣要求有效期短一點，台灣只要3個月或以上，而日本則沒有明文規定。
入境護照要求1. 日本｜沒有明文規定
對於免簽證地區，如持有香港特區護照、澳門特區護照、英國國民海外護照（即BNO護照），必須持有效護照進出日本，而護照有效期不需要6個月或以上；持有香港特區簽證身份書（即HKDI）或澳門旅行證進出日本的旅客，申請簽證時，則必須持有至少有效期6個月或以上的護照。
入境護照要求2. 台灣｜3個月以上
前往台灣時，護照有效期需為3個月或以上。
入境護照要求3. 韓國｜6個月或以上
前往韓國時，護照有效期需為6個月或以上，以入境日為基礎，並且需要連同回程機票方可入境。
入境護照要求4. 泰國｜6個月或以上
前往泰國時，護照有效期需為6個月或以上。
入境護照要求5. 越南｜6個月或以上
前往越南時，護照有效期需為6個月或以上。
入境護照要求6. 新加坡｜6個月或以上
前往韓國時，護照有效期需為6個月或以上，並且需要連同回程機票方可入境。
入境護照要求7. 馬來西亞｜6個月或以上
前往馬來西亞時，護照有效期需為6個月或以上。
特區護照續期懶人包1. 種類、有效年期、收費
香港特區護照有效期按護照持有人年齡而分5年、10年，收費則根據護照頁數而有所不同，費用由$185至$460不等。提提大家，如果特區護照即將到期，或預期要到外地旅遊或居留一段時期的話，為確保大家在外地逗留時仍然有效，同時又可以省卻在外地申請特區護照續期，建議在護照到期日前6個月申請換領。
香港特區護照有效期年期及收費
16歲或以下兒童｜有效期5年：32頁$185，48頁$230
16歲或以上人士｜有效期10年：32頁$370，48頁$460
9月8日起加價，新收費如下
16歲或以下兒童｜有效期5年：32頁$215，48頁$260
16歲或以上人士｜有效期10年：32頁$430，48頁$520
特區護照續期懶人包2. 三類人士可申請
任何人如符合以下條件，即有資格申請香港特別行政區護照：
是中國公民；
是香港特別行政區永久性居民；及
持有有效的香港永久性居民身份證。
特區護照續期懶人包3. 新護照最快第6個工作天取得
收妥全部所需文件、費用及相片後、5個工作天內完成處理申請的程序（工作天是指星期一至星期五，公眾假期除外）。
未滿11歲而並未持有香港永久性居民身份證的兒童，其申請的處理時間為10個工作天內。
若非親身遞交申請書（例如投遞），請預留額外2-3個工作天處理相關手續。
如因遺失、損毀或更改個人資料而提出護照申請，處理申請的時間可能會較長。
特區護照續期懶人包4. 四大申請途徑
A. 申請證件服務站｜自助形式、免預約
入境事務處總部及7個分區辦事處在2020年新增了「申請證件服務站」，合資格申請人可以免預約自助在服務站辦理手續。要留意，如因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照，或更改護照上個人資料而需換領護照的申請，就不能經passport自助機辦理，須親身於櫃枱遞交申請。
申請證件服務站申請程序
付費方法：易辦事、八達通或轉數快
步驟（官方影片示範）：
閱讀熒幕的指示，並遵照指示完成申請程序；
放置身份證/「申請香港永久性居民身份證收據」；
進行指模識別程序；
拍攝或掃描照片；
輸入申請資料或掃描已填妥的申請表；
以易辦事、八達通或轉數快繳付費用；及
取回領證通知書及收據，然後才離開。
B. 網上/APP申請｜可隨時隨地辦理
合資格的申請人可透過互聯網或入境處流動應用程式申請護照，但示包括因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照，或更改護照上個人資料而需換領護照的申請。如申請人為16歲以下兒童、或16-17歲的未婚人士，需有父/母或合法監護人陪同親身領取護照，並在申請書上簽署。
C. 親身遞交｜事先網上預約
到任何一個入境事務處親身辦理前，需要事先在網上或電話預約時間。
網上預約：按這裡
電話預約：2598 0888
網上預約須知
如預約時所提供的資料不正確，該預約將從系統中自動刪除而不作另行通知。
可以辦理預約下一個工作天起24個工作天（星期一至星期六，公眾假期除外）內的日期。預約會否被接納須視乎每間辦事處的預約餘額而定。你只能於24個工作天內登記一個預約。
D. 郵遞｜需時最長
只要將申請表格及相關申請文件郵寄到入境事務處，不過這個方法會因寄送時間長短，而影響入境事務處辦理申請的時間，變相無法預計甚麼時候取得新護照。
郵遞申請須知
入境處不會接收郵資不足的信件。
若寄往入境處各辦事處的本地郵件郵資不足，寄件人須向香港郵政繳付附加費，派遞亦會受到阻延。若寄件人未能於繳款限期屆滿前繳妥附加費，須前往中央郵件中心取回郵件。
郵遞地址：新界將軍澳寶邑路61號，入境事務處總部行政大樓2樓，旅行證件及國籍（申請）組
特區護照續期懶人包5. 辦證所需文件
A. 十六歲或以上人士的申請
香港永久性居民身份證/「申請香港永久性居民身份證收據」；
十六或十七歲申請人的額外規定
同意這項申請的父／母或合法監護人的香港身份證或有效旅行證件；
出生證明書（如在香港出生則無需提交）以證明他／她與同意這項申請的父／母的關係或法庭頒令（如適用），以證明同意這項申請的合法監護人對他／她擁有管養權；及
如申請人屬已婚人士，則只須遞交其結婚證書(如在香港結婚則無需提交)，而無須父／母或合法監護人的同意及遞交第（二）和（三）項所列的文件。
B. 十六歲以下兒童的申請
兒童的香港永久性居民身份證/「申請香港永久性居民身份證收據」；
同意這項申請的父／母或合法監護人的香港身份證或有效旅行證件；
兒童的出生證明書（如在香港出生則無需提交）以證明同意這項申請的父／母與該兒童的關係或法庭頒令（如適用），以證明同意這項申請的合法監護人對該兒童擁有管養權；
十一歲以下兒童的額外規定
須出示學校證件（例如學生手冊，手冊須載有兒童的姓名、出生日期及相片，並經校方蓋印證明）或其他身份證明。如無法提供該等學校證明文件或身份證明，則應遞交已填妥的副署事項表格，以及副署人的香港身份證或載有副署人簽名的有效旅行證件的影印本。
其他注意事項
如申請人親身遞交申請，應攜帶有關證明文件的正本。
如以郵遞或投遞形式申請，則須提交證明文件（香港身份證除外）的影印本連同申請書、相片及支票；
影印本的大小以A4紙張(210毫米乘297毫米)為標準。
已提交本處的副本概不發還。
請在領證時出示身份證及已遞交證明文件的正本，以便核實。
特區護照續期懶人包6. 相片規格
各項證件的相片規格都有所不同，未必能夠重用上次拍攝輯的證件相，加上如經自助服務機、網上及APP申請，需要現場拍照或上載證件相，相片規格上要更加留意清楚，因為不符合規格，會影響批核時長。香港特區護照相片背景必定是白色，要顯示到完整正面，並能清楚顯示面容特徵。至於照片尺寸必須為40毫米（闊）乘50亳米（高），相片中人士由下顎至頭頂的尺寸，應為32mm至36mm，頭頂上須保留適當空位。拍照時請勿戴上帽飾，亦請避免濃妝，及不應穿著太深色或太淺色的衣服。
以下相片將不獲接納：
申請人並非位於相片正中
申請人的眼鏡遮擋眼睛
申請人的頭髮遮擋眼睛或眉毛
申請人的面部／眼鏡反光
有陰影
太光
太暗
網上或入境處流動應用程式遞交的申請可接納的數碼相片的特定檔案格式（只適用於護照申請）
圖像類別：JPEG
檔案大小：5 MB或以下
合適尺寸：
由掃瞄器(600dpi)擷取–相片大小：40毫米（闊）×50毫米（高）
由數碼相機擷取–圖像大小：最少1,200像素（闊）×1,600像素（高）
特區護照續期懶人包7. 領取新護照
十八歲或以上的申請人在收到領證短訊通知後，可以到「領取護照服務站」親身領取香港特區護照，但不適用於以下申請人：
他/她持有已損毀/非電子版本的香港特別行政區護照或香港特別行政區簽證身份書；或
他/她持有92頁的香港特別行政區簽證身份書。
親身領取所需文件
申請人現有的香港永久性居民身份證；及
申請人舊有的香港特別行政區護照或香港特別行政區簽證身份書(如適用)，以便註銷。
更多相關文章：
機場快線預辦登機教學｜九龍站重開市區預辦登機！限時送港鐵單程車票 一覽Check in+託運行李程序
專人送行李到機場！只要$90起 順豐上門收行李兼辦登機手續 機場直接入閘/落機取行李
2025全球最強中轉機場排行榜出爐！英國希斯路連續第3年奪冠/亞洲三大機場入榜/東京羽田跌出三甲
香港機場餐廳地圖｜一文睇清新店/通宵營業餐廳/清晨開業早餐店/人氣餐飲 附地址及營業時間
全球外遊出入境規例更新懶人包！韓國/泰國電子入境卡、英國電子旅行許可證ETA、日本退稅新制度及宿泊稅
歐遊最新ETIAS電子旅行許可證｜港人幾時要申請？一文睇清申請方法+30大入境地區+步驟+費用
曼谷兩大機場邊個好？素萬那普機場BKK vs廊曼機場DMK市區交通大比拼 附曼谷機票最平價錢
曼谷快速入境攻略｜BKK素萬那普機場VIP通關服務 過關最快3分鐘搞掂！買1送1優惠 專人接送、免排隊
泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、$15包車往返機場服務、可靠call車APP
台灣旅遊｜台北機場交通優惠推介！桃園機場捷運單程$30.5/台北接駁巴士每程$26起
台灣桃園機場交通攻略！4大交通方法比拼、最平只需$24、凌晨機都無問題
關西機場交通懶人包！一文睇清南海電鐵Rapi:t特急/HARUKA/巴士/包車 最快34分鐘出到市區 附8月份最平機票價錢
日本旅遊｜福岡機場交通懶人包！一文睇清4大交通方法、最快5分鐘出到市區｜附最平機票價錢一覽
韓國機場｜仁川機場交通攻略！機鐵AREX、巴士、的士、包車 去首爾市區/弘大/明洞/江南搭這些
內地電子臨時通行證可以出入境嗎？一覽申請資格、方法、用途｜回鄉證
回鄉證過期｜過關先知回鄉證過期點算好？口岸即辦臨通親身實測 一覽辦理方法、注意事項
其他人也在看
雙手插袋風波 傳劉勁松晤日官員後赴大連視察日企
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發外交風波，中國外交部亞洲司長劉勁松早前在北京與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面後，被媒體拍到雙手插袋，引發議論。日媒周日（11月30日）引述消息報道，會後劉勁松立即前往遼寧省大連市視察，安撫當地的日企。on.cc 東網 ・ 21 小時前
美特使訪俄晤普京談和平協議！專家：從「沒牌」到喪失話語權
國際正聚焦在俄烏衝突走向及其對歐洲安全格局的深遠影響。隨著美國推動結束俄烏衝突的舉措持續推進，歐洲陷入了深深的憂慮之中，擔心即將達成的協議雖可能終結戰火，卻會為自身安全帶來更大危機。鉅亨網 ・ 6 小時前
黃循財被批忘記日軍侵略史 林佳龍憂中日緊張持續1年
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗的涉台言論令中日關係急轉直下之際，新加坡總理黃循財上月表示希望中日緊張降溫，暗示中國應放下歷史，遭批評偏袒日本。新加坡有反對黨批評他不應介入大國爭端，更不應忘記日本侵略新加坡的歷史。台外事部門首長林佳龍周二（2日）則表示，中on.cc 東網 ・ 21 小時前
日外相茂木敏充：就中日關係惡化向各國說明日方立場
日本外相茂木敏充表示，日本政府正在利用各種機會，就近期中日關係惡化，向各國說明日本的立場，認為各國的理解極其重要。 對於日中友好議員聯盟和日本經濟團體聯合會，向中國駐日本大使吳江浩提出希望訪華，茂木指出，反復對話與交流，以減少難題和懸案、拓展合作，是極其重要，非常希望推動。 (ST)#中日關係 (ST)infocast ・ 2 小時前
歐盟撤回WTO對中國貿易申訴
（法新社日內瓦1日電） 歐洲聯盟已經撤回因中國對立陶宛進口商品實施貿易限制措施，向世界貿易組織對中國提起的控訴。歐盟於2022年向世界貿易組織（WTO）提起控訴，表示中國以衛生因素為由實施貿易限制，導致當年立陶宛出口大減8成的作法不具正當性。法新社 ・ 18 小時前
馬杜羅：委內瑞拉拒絕「奴隸式和平」
美國白宮指，總統特朗普當地周一下午與國安團隊開會，討論委內瑞拉等廣泛議題，不排除包括軍事部署在內的可能選項，強調特朗普掌握多種選項，最終由他作出決定。另外，委內瑞拉總統馬杜羅當地周一出席集會時指，委內瑞拉要和平，但要的是有主權、平等和自由的和平，拒絕「奴隸式和平」。特朗普早前證實曾與馬杜羅通話，但拒絕披露詳情。《路透》引述消息指，兩人是在11月21日通話不足15分鐘，特朗普限令馬杜羅帶同家人在上周五前離國，前往其他國家，而馬杜羅開出條件，包括他及家人獲得全面特赦，華府解除對他們實施的所有制裁，以及要求在委內瑞拉舉行大選前，由副總統羅德里格斯領導過渡政府，但特朗普拒絕當中大部分要求，並在上周六下令關閉委內瑞拉領空。 (ST)#特朗普 #委內瑞拉 #馬杜羅 #美股 (ST)infocast ・ 19 小時前
川普擬將禁入令擴大至約30個國家
【彭博】-- 上周兩名國民警衛隊士兵在華盛頓特區遭槍擊後，美國政府料將禁止入境令的範圍擴大至約30個國家，以更激進的措施遏制移民。美國國土安全部一位官員透露，預計很快將公佈新增國家名單。美國目前已全面禁止12個國家的旅客入境，並對另外7個國家實施部分限制。造成國民警衛隊一死一危的槍擊事件發生後，總統唐納德·川普威脅將採取一系列措施限制移民進入美國。聯邦當局已確認嫌疑人為29歲的阿富汗公民拉赫曼努拉·拉坎瓦爾。此人曾在阿富汗為美軍和中央情報局效力，後於2021年抵達美國。川普在第一任期內也試圖禁止特定國家的旅客入境。這一舉措經歷了多次修改和漫長的法律訴訟，最終被美國最高法院裁定「完全屬於總統職權範圍」。今年早些時候，他再度實施了禁入令。該計畫由哥倫比亞廣播公司率先報導。原文標題Trump to Expand Travel Ban to Around 30 Countries After ShootingMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 6 小時前
宏福苑火災｜《大公報》社評：政府應考慮成立「獨立檢討委員會」
大埔宏福苑火災死亡人數目前增至151人，火災起因仍在調查當中，據廉署及警方的聯合調查發現，有關承建商涉嫌為了降低維修成本，以魚目混珠的手法大量使用沒有阻燃功能的棚網，是造成火勢迅速蔓延的重要原因。對於這次嚴重的災難事故，社會都認同須釐清真相，追究責任，還死者公道。《大公報》發表社評指，有必要就事件展開全面調查，這既是必要之舉，更是回應社會期望之舉。 文章引用2018年香港曾發生嚴重的巴士翻側事故，當時特區政府成立了相關「獨立檢討委員會」，全面檢討專營巴士的安全及運作安排，發揮了積極作用。文章建議特區政府不妨參考有關做法，加以優化，邀請相關專家加入，務求全面、深入、高效，盡快找出事故原因並提出改善措施，如此才能盡快回應社會關切，建立更完善的監管制度，防止類似災難重演。 明報：當局應考慮以獨立調查或獨立檢討 《明報》亦發表社評，建議政府應該考慮以獨立調查或獨立檢討的方式，由法官領導相關調查工作。文章指出，近30年，政府曾5次成立獨立調查委員會，由大法官領導調查多宗重大事故，包括嘉利大廈大火、機場啟用混亂、教育學院風波、南丫海難、鉛水事件以及沙中線紅磡站擴建工程問題。成立獨立調查委員會跟進宏Fortune Insight ・ 1 天前
親台候選人暫領先洪都拉斯大選 中方:冀洪方按一中原則發展中洪關係
洪都拉斯的總統、國會和地方選舉仍在點票，其中總統選舉激烈，在完成57%點票中，獲美國總統特朗普支持、揚言會與台灣恢復建交的阿斯富拉，以40%的得票率微弱領先。 中國外交部發言人林劍在記者會回應提問指，大選是洪都拉斯的內部事務，中方一貫奉行不干涉內政原則。林劍指，中洪自前年3月建交以來，雙邊關係快速發展，各領域的合作成果豐碩，為兩國人民帶來實實在在的福祉。中方願同洪方一道，繼續在一個中國原則的基礎上，推動中洪關係不斷向前發展，更好地造福兩國人民。 (ST)#中國外交部 #洪都拉斯 (ST)infocast ・ 18 小時前
川普：宏都拉斯試圖改變總統選舉結果
（法新社德古西加巴1日電） 美國總統川普今天指控宏都拉斯選務官員「試圖改變」該國總統選舉結果。川普未提出相關證據在社群媒體上宣稱：「看起來宏都拉斯正試圖改變總統選舉結果。法新社 ・ 17 小時前
立法會選舉2025︱譚耀宗：押後無必要 化悲痛為力量推進選舉 港澳辦轉載評論：選舉回歸為民宗旨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下周日（12月7日）舉行，政府早前因大埔宏福苑世紀火災而暫停選舉工程。對於會否押後投票，行政長官李家超上周稱在統整工作後再作決定。全國港澳研究會副會長譚耀宗周末接受《大公報》訪問時表示，認為無推遲選舉的必要，因政府應對選舉已做好充分準備，即使推遲一個月，社會悲痛氣氛無太大分別。港澳辦則轉載大公評論，稱候選人全力救災表現反映新選舉制度下「選舉真正回歸為民宗旨」，「當前大埔火災的抗災救災過程也是第八屆立法會選舉候選人以實際行動證明自己的過程，是選民進一步檢驗每一位候選人德才的過程」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日媒：日中友好議員聯盟幹部晤中國駐日大使 提出年底前訪華
日本《共同社》報道，由日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派組成的日中友好議員聯盟幹部，昨日與中國駐日本大使吳江浩閉門會面，商討首相高市早苗「台灣有事論」引發的風波。報道引述消息人士指，包括在野黨在內的議員聯盟，表達希望在年底前訪華，認為兩國展開議員間交流非常重要，有助緩和兩國緊張關係；吳江浩則闡述中方立場。 報道指，議員聯盟在10月底高市內閣上台後，曾就年內訪華暗中詢問中方意向，並尋求與中共中央對外聯絡部部長劉海星會談，但中方未有明確答覆。日本經濟團體聯合會會長筒井義信上周五亦曾與吳江浩會面，希望中方容許經濟代表團明年1月訪華的計劃。 (ST)#日中友好議員聯盟幹部 (ST)infocast ・ 23 小時前
特朗普稱下任美聯儲主席考慮人選已減至一人
《法新社》報道，美國總統特朗普暗示擬提名美國國家經濟顧問委員會主任哈塞特出任下任美聯儲主席。 特朗普在一項哈塞特出席白宮活動上明言，一名潛在下任美聯儲主席在場，又指對方為令人尊敬的人物，並即場感謝哈塞特。AASTOCKS ・ 2 小時前
英國再次推遲就中國駐英大使館新館捨項目做出決定
【彭博】— 英國政府推遲就是否批准中國擬建的駐英新使館做出決定，當局計畫1月份給出答案，屆時首相斯塔默預計將訪問北京。Bloomberg ・ 8 小時前
立法會選舉｜ 陳國基：復辦選舉論壇 取消「選舉繽紛日」 大埔區三個票站需重新安排｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今（ 2 日）早出席行會前見記者，宣布原定 12 月 7 日舉行的立法會選舉如期舉行。政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞下午見記者，陳國基表示，立法會選舉論壇將於明日及後日恢復舉辦餘下八場，每日舉辦四場。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
外交部：堅決反對日方為軍國主義招魂 膽敢介入台海事務必遭痛擊
日本常駐聯合國代表致函聯合國秘書長指，中方聲稱日方在未遭到武力攻擊下亦會行使自衛權，這種說法是錯誤，強調日本防衛基本方針，是「專守防衛」的被動防禦戰略。中國外交部發言人林劍在例行記者會指，中方堅決反對日方倒行逆施，挑戰戰後國際秩序，為軍國主義招魂，再次敦促日方切實反思糾錯，履行戰敗國義務，以實際行動兌現對中國和國際社會的承諾，不要一再背信棄義。林劍指出，日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，公然挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，中方向聯合國秘書長致函闡明嚴正立場，完全是正當必要。林劍批評，日方的信函充斥錯誤觀點和虛偽謊言，信函提到日方在台灣問題上所謂「一貫立場」，但對於這個「一貫立場」到底是什麼，日方始終言辭閃躲、語焉不詳，到現在仍未給中方以正面答覆。林劍強調，台灣是中國領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉，高市在涉台錯論言論中暗示對中國動武，質疑這是否日方所謂「專守防衛」和被動防禦政策的應有之義。林劍指，自日本戰敗以來，右翼勢力不斷推動為侵略歷史翻案，違背自身在日本憲法中所做的承諾，所謂擴張軍力、脅迫他國、不顧周邊鄰國的反對、試圖單方面改變現狀，infocast ・ 18 小時前
中方再要求日本收回涉台言論 不要妄想蒙混過關
在北京，外交部再次要求日本收回涉台言論。發言人林劍表示，日方對自身在台灣問題上的立場一再遮遮掩掩、含糊其辭，又批評日本在口頭上搪塞敷衍、在行動上一意孤行，中方對此絕不接受。在大是大非問題上，日本不要妄想蒙混過關。中方敦促日方以史為鑒、深刻反省、嚴肅對待，要求日方老老實實收回錯誤言論，以實際行動體現對中方的政治承諾。林劍表示，日方近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，圖謀修改「無核三原則」。日本某些勢力正極力突破「和平憲法」的束縛，企圖違背國際法規定的戰敗國義務。這些人從未真正汲取歷史教訓，從未真正直面和反思日本在戰爭中犯下的滔天罪責，從未真正遏制軍國主義在日本死灰復燃，反而企圖用美化侵略的敘事、避而不談的手法讓世人遺忘、為自己鬆綁。這種伎倆欺騙不了世人。 (WL)infocast ・ 1 天前
外交部：再促日方撤回高市錯誤言論 冀日方團體發揮積極作用
據報兩個日本團體希望訪華，中國外交部發言人林劍在例行記者會回應提問時指，中方注意到有關消息，也注意到日本國內有很多有識之士，對日本首相高市苗的錯誤涉台言論，引發的惡劣影響和嚴重後果，深感憂慮。林劍強調，中方再次敦促日方反思糾錯，撤回高市的錯誤言論，停止傷害兩國的國民感情，以實際行動體現對華的政治承諾，為中日的正常交流創造必要條件，同時希望日本的相關團體在日本國內多發揮積極作用。 (ST)#中國外交部 #高市早苗 (ST)infocast ・ 18 小時前
洪都拉斯總統選舉未完成點票 特朗普質疑當局企圖改變選舉結果
洪都拉斯總統選舉仍未完成點票，兩名保守派候選人的得票相若，但用於更新點票結果的網站故障，美國總統特朗普質疑洪都拉斯當局試圖改變選舉結果，警告他們如果這樣做會有重大後果。選舉委員會主席指，67歲的國家黨候選人阿斯富拉，僅以515票的些微優勢，領先72歲的競爭對手、自由黨候選人納斯魯拉，形容是技術性平局，選委會將會人手點票，呼籲民眾保持冷靜，耐心等候結果。特朗普日前公開表態支持阿斯富拉，指對方是美國政府唯一願意合作的候選人。 (ST)#洪都拉斯 #特朗普 #美股 (ST)infocast ・ 20 小時前
本地｜李家超：立法會選舉如期12月7日舉行
行政長官李家超表示，原訂12.7日的立法會選舉如期舉行。他指，思考下一步援助災民及防範同類事情，想起改革夥伴，就是立法會議員，大家感受到共同傷痛，會盡職審查撥款及制定有關法例，選出立法會是重建路上的一步，必需前行才可化悲憤為力量。他指選舉要按法律要求進行，如期完成對社會穩定維護的有力支撐，很多工作要立法會審議及制定法律才可落實，是對香港未來最負責任的態度。他指議員的悲痛進入議會是深刻的使命啟示，政府會立即投入工作，會攜手修例撥款做好制度改革。Fortune Insight ・ 1 天前