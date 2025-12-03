特區護照續期懶人包｜網上預約流程/線下自助機使用方法/所需文件 附熱門旅遊地點入境護照要求

想旅程順順利利，無憂無慮就要做好事前準備，特別是護照有效期！港人工作忙碌，很容易忽略查看護照的有效期，所以時不時就會看到網民分享自己「蝦碌」事，到機場Check-in時才知道護照過期，或有效期不足以通過旅行目的地的入境要求，不但耽誤行程，還影響心情。Yahoo Travel為大家整合了特區護照續期懶人包，Bookmark這篇文章就可以輕易清楚知道換領新護照的各種事項，即睇詳情。

（Getty Images）

7大熱門旅遊地點入境護照要求

港人常到的熱門旅遊地入境要求，大部分都需要入境人士持有6個月或以上有效期的特區護照，否則不得入境，包括韓國、泰國、新加坡、越南及馬來西亞。至於日本及台灣要求有效期短一點，台灣只要3個月或以上，而日本則沒有明文規定。

入境護照要求1. 日本｜沒有明文規定

對於免簽證地區，如持有香港特區護照、澳門特區護照、英國國民海外護照（即BNO護照），必須持有效護照進出日本，而護照有效期不需要6個月或以上；持有香港特區簽證身份書（即HKDI）或澳門旅行證進出日本的旅客，申請簽證時，則必須持有至少有效期6個月或以上的護照。

入境護照要求2. 台灣｜3個月以上

前往台灣時，護照有效期需為3個月或以上。

入境護照要求3. 韓國｜6個月或以上

前往韓國時，護照有效期需為6個月或以上，以入境日為基礎，並且需要連同回程機票方可入境。

入境護照要求4. 泰國｜6個月或以上

前往泰國時，護照有效期需為6個月或以上。

入境護照要求5. 越南｜6個月或以上

前往越南時，護照有效期需為6個月或以上。

入境護照要求6. 新加坡｜6個月或以上

前往韓國時，護照有效期需為6個月或以上，並且需要連同回程機票方可入境。

入境護照要求7. 馬來西亞｜6個月或以上

前往馬來西亞時，護照有效期需為6個月或以上。

（Getty Images）

特區護照續期懶人包1. 種類、有效年期、收費

香港特區護照有效期按護照持有人年齡而分5年、10年，收費則根據護照頁數而有所不同，費用由$185至$460不等。提提大家，如果特區護照即將到期，或預期要到外地旅遊或居留一段時期的話，為確保大家在外地逗留時仍然有效，同時又可以省卻在外地申請特區護照續期，建議在護照到期日前6個月申請換領。

香港特區護照有效期年期及收費

16歲或以下兒童｜有效期5年：32頁$185，48頁$230

16歲或以上人士｜有效期10年：32頁$370，48頁$460

9月8日起加價，新收費如下

16歲或以下兒童｜有效期5年：32頁$215，48頁$260

16歲或以上人士｜有效期10年：32頁$430，48頁$520

特區護照續期懶人包2. 三類人士可申請

任何人如符合以下條件，即有資格申請香港特別行政區護照：

是中國公民；

是香港特別行政區永久性居民；及

持有有效的香港永久性居民身份證。

特區護照續期懶人包3. 新護照最快第6個工作天取得

收妥全部所需文件、費用及相片後、5個工作天內完成處理申請的程序（工作天是指星期一至星期五，公眾假期除外）。

未滿11歲而並未持有香港永久性居民身份證的兒童，其申請的處理時間為10個工作天內。

若非親身遞交申請書（例如投遞），請預留額外2-3個工作天處理相關手續。

如因遺失、損毀或更改個人資料而提出護照申請，處理申請的時間可能會較長。

特區護照續期懶人包4. 四大申請途徑

A. 申請證件服務站｜自助形式、免預約

入境事務處總部及7個分區辦事處在2020年新增了「申請證件服務站」，合資格申請人可以免預約自助在服務站辦理手續。要留意，如因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照，或更改護照上個人資料而需換領護照的申請，就不能經passport自助機辦理，須親身於櫃枱遞交申請。

申請證件服務站申請程序

付費方法：易辦事、八達通或轉數快

步驟（官方影片示範）：

閱讀熒幕的指示，並遵照指示完成申請程序； 放置身份證/「申請香港永久性居民身份證收據」； 進行指模識別程序； 拍攝或掃描照片； 輸入申請資料或掃描已填妥的申請表； 以易辦事、八達通或轉數快繳付費用；及 取回領證通知書及收據，然後才離開。

入境事務處總部及7個分區辦事處在2020年新增了「申請證件服務站」，合資格申請人可以免預約自助在服務站辦理手續。（香港入境事務處YouTube截圖）

B. 網上/APP申請｜可隨時隨地辦理

合資格的申請人可透過互聯網或入境處流動應用程式申請護照，但示包括因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照，或更改護照上個人資料而需換領護照的申請。如申請人為16歲以下兒童、或16-17歲的未婚人士，需有父/母或合法監護人陪同親身領取護照，並在申請書上簽署。

C. 親身遞交｜事先網上預約

到任何一個入境事務處親身辦理前，需要事先在網上或電話預約時間。

網上預約：按這裡

電話預約：2598 0888

到任何一個入境事務處親身辦理前，需要事先在網上或電話預約時間。（Getty Images）

網上預約須知

如預約時所提供的資料不正確，該預約將從系統中自動刪除而不作另行通知。

可以辦理預約下一個工作天起24個工作天（星期一至星期六，公眾假期除外）內的日期。預約會否被接納須視乎每間辦事處的預約餘額而定。你只能於24個工作天內登記一個預約。

D. 郵遞｜需時最長

只要將申請表格及相關申請文件郵寄到入境事務處，不過這個方法會因寄送時間長短，而影響入境事務處辦理申請的時間，變相無法預計甚麼時候取得新護照。

郵遞申請須知

入境處不會接收郵資不足的信件。

若寄往入境處各辦事處的本地郵件郵資不足，寄件人須向香港郵政繳付附加費，派遞亦會受到阻延。若寄件人未能於繳款限期屆滿前繳妥附加費，須前往中央郵件中心取回郵件。

郵遞地址：新界將軍澳寶邑路61號，入境事務處總部行政大樓2樓，旅行證件及國籍（申請）組

特區護照續期懶人包5. 辦證所需文件

A. 十六歲或以上人士的申請

香港永久性居民身份證/「申請香港永久性居民身份證收據」；

十六或十七歲申請人的額外規定

同意這項申請的父／母或合法監護人的香港身份證或有效旅行證件；

出生證明書（如在香港出生則無需提交）以證明他／她與同意這項申請的父／母的關係或法庭頒令（如適用），以證明同意這項申請的合法監護人對他／她擁有管養權；及

如申請人屬已婚人士，則只須遞交其結婚證書(如在香港結婚則無需提交)，而無須父／母或合法監護人的同意及遞交第（二）和（三）項所列的文件。

B. 十六歲以下兒童的申請

兒童的香港永久性居民身份證/「申請香港永久性居民身份證收據」；

同意這項申請的父／母或合法監護人的香港身份證或有效旅行證件；

兒童的出生證明書（如在香港出生則無需提交）以證明同意這項申請的父／母與該兒童的關係或法庭頒令（如適用），以證明同意這項申請的合法監護人對該兒童擁有管養權；

十一歲以下兒童的額外規定

須出示學校證件（例如學生手冊，手冊須載有兒童的姓名、出生日期及相片，並經校方蓋印證明）或其他身份證明。如無法提供該等學校證明文件或身份證明，則應遞交已填妥的副署事項表格，以及副署人的香港身份證或載有副署人簽名的有效旅行證件的影印本。

其他注意事項

如申請人親身遞交申請，應攜帶有關證明文件的正本。 如以郵遞或投遞形式申請，則須提交證明文件（香港身份證除外）的影印本連同申請書、相片及支票； 影印本的大小以A4紙張(210毫米乘297毫米)為標準。 已提交本處的副本概不發還。 請在領證時出示身份證及已遞交證明文件的正本，以便核實。

申請特別護照時需提供香港永久性居民身份證。（Getty Images）

特區護照續期懶人包6. 相片規格

各項證件的相片規格都有所不同，未必能夠重用上次拍攝輯的證件相，加上如經自助服務機、網上及APP申請，需要現場拍照或上載證件相，相片規格上要更加留意清楚，因為不符合規格，會影響批核時長。香港特區護照相片背景必定是白色，要顯示到完整正面，並能清楚顯示面容特徵。至於照片尺寸必須為40毫米（闊）乘50亳米（高），相片中人士由下顎至頭頂的尺寸，應為32mm至36mm，頭頂上須保留適當空位。拍照時請勿戴上帽飾，亦請避免濃妝，及不應穿著太深色或太淺色的衣服。

特區護照相片規格（圖片：入境事務處）

以下相片將不獲接納：

申請人並非位於相片正中

申請人的眼鏡遮擋眼睛

申請人的頭髮遮擋眼睛或眉毛

申請人的面部／眼鏡反光

有陰影

太光

太暗

特區護照相片不合格例子（圖片：入境事務處）

網上或入境處流動應用程式遞交的申請可接納的數碼相片的特定檔案格式（只適用於護照申請）

圖像類別：JPEG 檔案大小：5 MB或以下 合適尺寸：

由掃瞄器(600dpi)擷取–相片大小：40毫米（闊）×50毫米（高）

由數碼相機擷取–圖像大小：最少1,200像素（闊）×1,600像素（高）

特區護照續期懶人包7. 領取新護照

十八歲或以上的申請人在收到領證短訊通知後，可以到「領取護照服務站」親身領取香港特區護照，但不適用於以下申請人：

他/她持有已損毀/非電子版本的香港特別行政區護照或香港特別行政區簽證身份書；或

他/她持有92頁的香港特別行政區簽證身份書。

親身領取所需文件

申請人現有的香港永久性居民身份證；及 申請人舊有的香港特別行政區護照或香港特別行政區簽證身份書(如適用)，以便註銷。

