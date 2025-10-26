2025年踏入Gen Beta世代！還未來得及認識Gen Alpha，就踏入集AI人工智能與科技的微妙時代

2025年，也是踏入Gen Beta的時代，而當大家都在說Gen Z（Z世代）是年輕一輩的時候，來算一下，其實年紀最大的已經是28歲（1997年出生）！時代不停在前進，一起來迎接這個集AI人工智能與科技的微妙世代吧！

Gen Beta世代是什麼？

Gen Beta世代，是指在2025年至2039年出生的人。Gen Beta出生的人，主要由Gen Z以及千禧世代的子女組成，而這些父母則統稱為「Zennials」。

各世代的出生年份

失落的一代（1883-1900）

最偉大的一代（1901-1927）

沉默的一代（1928-1945）

嬰兒潮一代（1946-1964）

X世代（1965-1980）

千禧世代 / Y世代（1981-1996）

Z世代（1997-2012）

Alpha世代（2013-2024）

Beta世代（2025-2039）

Gen Beta承接Gen Alpha開始使用希臘字母稱號繼續命名，這一代的人士會是面對著AI人工智能的世界。據韓國創意經濟研究院編撰的電子書《2025年全球趨勢》預測，到了2026年，90%的線上內容將由人工智慧生成，同時Gen Beta世代的生活亦會面對著大量自動化交通、穿戴式健康科技、沉浸式虛擬體驗等，應用在教育學習、工作、娛樂、醫療等範疇。

專家分析指，Gen Z是受到社交媒體影響、Gen Alpha是沉浸於Minecraft或Roblox等虛擬世界，來到Gen Beta一代，很多內容都會由AI人工智能生成，「AI朋友」、「AI伴侶」亦隨之而生成，也將會對Gen Beta世代的社交發展有重要影響。

「Zennials」這兩代作為父母的話，由於這代人都從社交媒體、虛擬世界科技中成長，會對科技所帶來的利弊而有想法，據人口學家暨未來學家Mark McCrindle的預測，他們所採用的教育方式將會減低Gen Beta孩子們接觸虛擬世界、限制使用螢幕時間，反而追求人際間的真實聯繫。不過，當中科技與現實的平衡都有待大家去學習，也是將來世代會面對的挑戰。

