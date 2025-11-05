低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
JPEX 案警檢控 16 人包括林作｜獲國家資助新建數據中心傳禁用外國 AI 晶片｜「最美混血港姐」謝嘉怡離巢 TVB｜11 月 5 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 5 日（週三）。受東北季候風影響，明日間中有陽光，稍後一兩陣微雨，氣溫約 24 至 27 度；離岸及高地間中吹強風，最高紫外線指數約 6（高）。
【今日重點新聞】
JPEX 風波｜警方檢控 16 人涉詐騙及洗黑錢等罪 包括網紅 3 人在逃遭發紅色通緝令︱Yahoo
【Yahoo 新聞】警方公布 JPEX 案最新進展，累計拘捕 80 人，今日正式起訴 16 人，其中 6 人被指為犯罪集團核心成員，另涉場外交易所負責人、網紅及傀儡戶口持有人。警方並鎖定 2 名在逃主腦及 1 名骨幹，經國際刑警發出紅色通緝令。截至目前接獲超過 2,700 人報案，涉款超過 16 億元；已凍結資產約 2 億 2,800 萬元，包括銀行存款、現金及不動產等。被告將於明早在東區裁判法院提堂，其餘 64 人續接受調查。
牛頭角 3 歲女童報稱被班主任打 家人發現身上有瘀傷 據悉 27 歲女子涉虐兒被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞】警方接報一名 3 歲女童身上有瘀傷，疑遭不當對待，被送聯合醫院檢查。一名 27 歲幼稚園女職員涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。據悉，事主就讀牛頭角下邨雋樂幼稚園，家屬早前發現其腹部約 2 × 1 厘米瘀傷，女童曾稱在校被班主任打，案件正由警方跟進。
腦癱嬰醫療事故︱申訴署高度關注醫委會個案拖 15 年 全面調查衞生署監管制度｜Yahoo
【Yahoo 新聞】一宗涉 16 年前產子後腦癱個案，投訴於醫委會長期未處理並被永久擱置，引發關注。申訴專員公署表示高度關注醫委會未能交代研訊延誤長達 15 年原因，宣布全面調查衞生署對相關機制的監管及程序流弊。醫委會已於 11 月 3 日決定按《醫生註冊條例》主動覆核有關裁決，覆核預定於 11 月 22 日舉行；當局要求 8 星期內提交檢討報告。
【今日重點財經新聞】
星巴克賣甩中國業務 下一個將會是漢堡王？
【鉅亨網】星巴克以 40 億美元（約 312 億港元）向博裕資本出售中國業務 60% 股權，引發外資品牌在華「找拍檔」話題。報道指漢堡王中國長年「水土不服」，單店年均銷售落後，同屬 RBI 集團的管理層已尋求本土夥伴以加速擴張及強化供應鏈、數位營運與下沉市場布局；市場傳聞多方資本正接洽，但進展未明。
路透報道中國禁止獲國家資助新建數據中心項目使用外國 AI 晶片
【彭博】引述路透報道稱，內地監管部門近日向新建、且獲政府資助的數據中心發出指引，要求以本土設計晶片取代外國 AI 晶片；建設進度低於 30% 的項目須拆除並更換，進度較快者個案處理。措施被視為在美方持續限制高端晶片出口之下，推動自給替代；華為、中科寒武紀等或受惠，惟執行範圍與主管機構細節仍未明。
稀土對美國幾重要？稀土美股買得過嗎？
【Yahoo 財經】在中美就稀土出口限制暫緩的背景下，文章回顧稀土於智能手機、電動車、國防等領域關鍵性與供應鏈瓶頸。分析指美國生產成本普遍為中國的 2 至 3 倍，投資本土稀土企業需更長回報期，亦提及部分美股標的與產能部署走向；並指出美方正推動供應「在岸化」及與盟友合作以分散風險。
【今日重點娛樂新聞】
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢 TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出
【Yahoo 娛樂圈】謝嘉怡（ Lisa ）透露與 TVB 五年合約期滿，近年轉戰商界創立健康飲品品牌並拓展海外市場，亦涉足環保電子卡片等業務並已錄得盈利。她強調仍熱愛演戲，未排除再拍劇與電影的可能，但暫無意與其他經理人公司簽約；其參與的劇集預計明年播出。
47 歲楊思琦傳每月賺 250 萬 與囝囝行街盡顯慳家本色
【Yahoo 娛樂圈】報道指楊思琦近年主攻內地登台、社交平台內容與直播帶貨，單月直播約 10 場，每場酬勞近 20 萬人民幣（約 215 萬港元），連同商演估算月入至少 250 萬。她一向「慳家」見稱，被目擊與 5 歲兒子外出購物多番精打細算；另有報道稱其投資物業與理財累積可觀身家。
陳百祥爆曾志偉入 TVB 做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做
【Yahoo 娛樂圈】陳百祥再談電視行業轉型，稱傳統電視屬「黃昏事業」，收視與商業模式難敵直播與網上內容；並指曾以好友身份勸曾志偉勿任職高層，甚至爆料其入局目的與人事矛盾相關。他同時強調並非針對個人或 TVB，而是行業大勢所趨，電視台需尋求新轉折。
其他人也在看
川普關稅曾讓美車廠面臨產業災難 但如今利潤超預期 專家：做對3件事！
今年初，美國總統川普推出汽車關稅政策時，全球各大車廠曾如臨大敵，憂心這將是一場產業災難，但如今事態發展卻出乎意料。儘管關稅仍構成壓力，但車廠整體情況遠比預期樂觀，利潤甚至可能超越川普 1 月上任前的水準。 最初，當川普宣布對進口車及零件加徵 25% 關稅時，所有車廠都陷入恐慌。鉅亨網 ・ 1 天前
逾47萬人爆倉！比特幣續跌失守10萬美元大關 回吐今夏以來全部漲幅
近日，加密貨幣市場集體大跌，比特幣 (BTC) 更在周二 (5 日) 跌破 10 萬美元關鍵大關，日內跌逾 7%，自 6 月下旬以來首次跌破 10 萬美元，以太幣(ETH) 跌破 3100 美元，一度跌超 14%。此外，BNB、索拉納幣、STETH 等均跌超 5%。鉅亨網 ・ 10 小時前
法國檢方調查SHEIN及Temu等平台 涉賣童顏性玩偶
法國巴黎檢察官表示，正對中國快時尚服飾銷售平台希音(SHEIN)、拼多多旗下跨境電商平台Temu、阿里巴巴(09988)旗下電商平台全球速賣通(AliExpress)和美國網購平台Wish進行調查，指它們涉嫌違反規定，包括未成年人可以通過它們的平台接觸到色情內容。infocast ・ 9 小時前
十年一股！分析籲買甲骨文收櫃桶底
甲骨文近月新聞多多，股價大上大落，但有分析不以為然繼續看好，認為它是可以「買入並放入櫃桶底」的股份。Yahoo財經 ・ 1 天前
《大行》大和重申對中國互聯網股正面看法 首選騰訊(00700.HK)阿里(09988.HK)攜程(09961.HK)
大和發表研究報告指，近日與投資者會面後，發現小米(01810.HK)、阿里巴巴(09988.HK)(BABA.US)、美團(03690.HK)、百度(09888.HK)(BIDU.US)及騰訊(00700.HK)為最常被討論的股份，而投資者普遍關注人工智能主題。雖然全球基金對中國互聯網股持倉比例仍偏低，但大和指出，多數投資者認為短期內大幅轉向增持的可能性仍有限。 該行指，騰訊繼續為最受廣泛持有的股份，投資者主要將資本開支預算上調視作未來數季的關鍵催化劑，並看好在強勁產品管線推動下，遊戲收入增長將維持強勁。另外大和指，阿里巴巴目前被視仍中國最佳AI代理股，維持與市場一致的正面看法。 該行重申對中國互聯網行業的正面看法，首選股份為騰訊、阿里、SEA(SE.US)及攜程(TCOM.US)(TCOM.US)，全數給予「買入」評級，並看好百度及拼多多(PDD.US)。大和指出，投資者正將百度、拼多多、快手(01024.HK)及嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US)視為戰術性買入的選擇，而京東(09618.HK)則關注其盈利復甦轉折點。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aaAASTOCKS ・ 1 天前
憂AI泡沫爆破 道指曾瀉逾400
高盛及摩根士丹利等華爾街大行舵手警告股市可能出現調整，加上大數據公司Palantir業績後股價插水，觸發市場對人工智能（AI）投資泡沫爆破的擔憂，美股周二早段顯著受壓，道指下滑超過400點，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數抽高19.28%至20.48。 比特幣挫3% 5個月低位 道指低開188點後，跌幅擴大至最多459點，最低報46877點，標指回調1.24%，納指急滑1.73%。風險資產遭拋售，加密貨幣「一哥」比特幣重挫3.11%，至103539美元的6月以來低位，以太幣更瀉3.91%至3460美元。 Palantir上調全年收入預測，惟未能滿足投資者過高的期望，加上電影《沽注一擲》（The Big Short）男主角原型、傳奇對沖基金經理布瑞（Michael Burry）披露增持Palantir和輝達（Nvidia）的認沽期權，利淡投資情緒，Palantir股價急插9%，輝達亦跌2%。Ecofi Investissements基金經理Karen Georges表示，投資者趁好消息沽出Palantir，因其股價已顯著跑贏大市，且估值高企。 特斯拉（Tesla）主要股東反對向行政總裁馬信報財經新聞 ・ 18 小時前
加密政商風暴！幣安否認拉抬川普家族穩定幣 避談趙長鵬特赦疑雲
根據《CNBC》周二 (4 日) 報導，全球最大加密貨幣交易所幣安 (Binance) 執行長鄧偉政 (Richard Teng) 否認公司曾為與美國總統川普家族相關的穩定幣「USD1」提供特殊支持，以換取前執行長趙長鵬 (Changp鉅亨網 ・ 1 天前
賴清德：就業狀況25年來最好 政府輔導產業打造更繁榮台灣
賴清德出席中國生產力中心 (CPC) 70 周年感恩論壇開幕，除了肯定 CPC 長期扮演產業升級的重要推手，也強調台灣在面對新時代的轉型挑戰下，政府引產業提升附加價值與競爭力，不僅出口金額持續創高，就業狀況更是 25 年來最好。鉅亨網 ・ 7 小時前
知名多頭Yardeni懷疑美股逼近回調邊緣 年底漲勢存在不確定性
00這一歷史上常被視為「情緒過熱」的警戒線。另一個跡象來自美國個人投資者協會(AAII)的每周調查，在過去七周中，五周的看多比例高於37.5%這一長期平均水平。資料來源：Yardeni ResearchYardeni的謹慎格外引人注意，因為自4月市場觸底以來，他一直是華爾街最堅定的多頭之一。他對2025年底標普500指數的目標位為7000點，較上周五收盤價高出約2.Bloomberg ・ 1 天前
星巴克為中國業務尋覓良緣 為何最終選擇了一家本土私募股權公司
知情人士稱，星巴克公司決定將不景氣的中國業務的大部分股權出售給博裕投資，是因為後者說服了這家咖啡連鎖店，讓它相信其能夠依靠現有管理團隊，發展壯大星巴克中國業務。Bloomberg ・ 8 小時前
百勝餐飲集團啟動對必勝客的戰略評估
【彭博】-- 百勝餐飲集團已啟動對必勝客的戰略評估，為這家在競爭激烈的披薩市場中陷入困境的連鎖品牌探索選項。執行長Chris Turner在宣布該計畫的聲明中表示，「必勝客的業績表明需要採取額外措施，以幫助該品牌實現其全部價值，而這些措施在百勝餐飲集團之外可能更易實施。」百勝股價在盤前交易中上漲1%。截至周一收盤，該公司今年股價累計上漲3.5%。隨著競爭對手紛紛通過促銷活動推動成長，該連鎖品牌表現遜於其他披薩品牌。達美樂披薩公司和棒約翰國際的最新財報顯示，其北美業務均實現成長。原文標題Yum Launches Strategic Review for Pizza Hut Amid Sales Slump (2)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
技術與情緒雙殺！比特幣一度跌破10萬美元大關 保衛戰仍未結束
比特幣近期走勢持續承壓，在經歷近十年來最差的 10 月市場表現後，本周行情再度惡化。周二 (4 日) 紐約交易時段，比特幣一度狂跌 6.5%，最低觸及 99,963 美元，為 6 月以來首度失守 10 萬美元心理關卡，且跌破 200 日移動均線。今鉅亨網 ・ 17 小時前
多間網購平台涉兒童不宜內容遭法國調查 包括Shein及Temu等
《路透》報道，法國調查Shein、拼多多(PDD.US)旗下Temu、阿里(09988.HK)全球速賣通(AliExpress)及Wish等網購平台，指有關平台違反禁止兒童透過交易平台接觸色情內容的規定。 其中Shein今日(5日)在巴黎市中心BHV百貨開設其首家永久商店，法國財長Roland Lescure威脅禁售該品牌，因消費者監管機構發現其網上平台出售類似兒童的性愛娃娃。Shein發言人指公司將全力配合調查，包括分享有關玩具的買賣雙方資料，有關玩具亦已被禁。 阿里全球速賣通表示，已從網站移除類似產品，並將懲罰違反該平台政策的賣家。Temu稱指控涉及小孩接觸到該平台的部分產品。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
美國季度紙箱銷量創十年來同期最低 恐預示假日零售情況疲軟
【彭博】— 美國紙箱銷量持續放緩，進一步加劇外界對今年假日季零售疲軟的擔憂。Bloomberg ・ 1 天前
阿里高德夥小鵬進軍自動駕駛 打造Robotaxi聚合平台
阿里巴巴－Ｗ(09988.HK) 旗下高德宣布，正式與小鵬汽車－Ｗ(09868.HK) 展開全球生態合作，小鵬Robotaxi將接入高德平台，為用戶提供L4級自動駕駛出行服務。今次合作是業界首個「出行平台+前裝量產Robotaxi」模式，亦標誌高德轉型空間智能(Spatial Intelligence)後，AI技術首次跨界開放，致力以「技術+生態」服務全球市場，打造全球最大Robotaxi聚合平台。高德首席執行官郭寧表示，高德與小鵬的合作不僅是一次業務升級，更是基於共同理念，探索通用人工智能(AGI)的重要一步。未來雙方將聯手拓展海外市場，將中國領先的Robotaxi技術推向國際舞台。郭寧說，高德空間智能令機器不單能「看見」道路，更可以「理解」城市運作規律——由人流潮汐、交通擠塞，以至低空障礙物、室內動線，構建出一個動態、多維度、可計算的真實世界數碼鏡像。(CW)infocast ・ 3 小時前
據報內地向科企提供電力補貼 助國產AI晶片發展
英國《金融時報》引述消息指，中國已增加補貼，使國內一些大型數據中心可減省一半的能源費用。中國正加緊扶持本土晶片產業發展，以與美國競爭。報道指，地方政府加大激勵力度，以幫助字節跳動、阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)等科技巨頭。這些公司在中國禁止購買輝達(Nvidia)人工智能(AI)晶片後，受到電費上漲的衝擊。消息指，在新補貼政策出台前，多家中國科技公司向監管機構反映，使用華為、寒武紀等公司的國產晶片，導致電費成本上升。甘肅、貴州和內蒙古等能源豐富的偏遠省份，如今已成為數據中心集群布局的熱點地區。為吸引大型項目落地，這些地方政府已在競相提供能源補貼和現金激勵。知情人士指，部分補貼足以覆蓋數據中心約一年的運營成本。(ST)infocast ・ 1 天前
鎂信健康：公司已利用自主AI平台累計處理近4億條理賠數據
已遞表申請來港上市的內地獨角獸企業鎂信健康，創辦人兼首席執行官張小棟出席金融科技周活動時指，AI正為傳統保險業帶來重要創新；目前跨境服務正成為保險行業的新趨勢。 他提到，鎂信健康成立8年來，已利用其自主研發的AI平台，處理累計近4億條理賠數據。公司在AI的協助下，由保險產品設計、精準定價、風險管理至理賠的全流程已實現智能化。以旗下「一碼直付」為例，客戶可透過即時生成專屬二維碼，於支付醫療帳單時自動匹配保單並完成結算。 展望未來，張小棟認為大灣區內中產階級跨境流動，例如往來香港、新加坡及日本的新趨勢，正催生整合性醫療服務的龐大需求。公司目標服務這群跨境消費者，提供高效的醫療支付方案，連結內地香港醫療資源，客戶無需自行墊付，滿足香港保險用戶跨境互聯互通醫療服務需求。(ss/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
曾經的希望變韭菜收割機？Beyond Meat延後公布Q3財報 股價跌回原形
美國植物肉製造商 Beyond Meat 周一 (3 日) 宣布，將第三季財報發布時間延後一周至下周二 (11 日)，理由是需要更多時間釐清與部分長期資產相關的重大減損(Impairment) 金額。消息一出，股價早盤重挫約 11%，盤中鉅亨網 ・ 1 天前
Alphabet尋求在美國和歐洲發行總規模約合250億美元的債券
8億美元)債券發行後，還尋求在美國發行175億美元債券，此舉延續了科技公司為大力投資人工智能而掀起的融資浪潮。據知情人士透露，這家科技巨頭擬在美國發行八部分債券，期限從三年到50年不等。因細節未公開而要求匿名的知情人士稱，其中最長期限的債券殖利率可能比美國國債高出1.07個百分點。該筆美元債券發行吸引了約900億美元的認購。這家谷歌母公司的歐元計價債券發行規模較此前預期超出2.Bloomberg ・ 1 天前
陳百里:電子支付及人工智能等越趨普及 消費保障亦需與時並進
署理商務及經濟發展局局長陳百里在消費權益新聞報道獎頒獎禮致辭時指，虛擬平台、虛擬貨幣、電子支付和人工智能越來越普及，消費模式突破地域和實體界限，消費保障亦需要與時並進。陳百里指，政府積極發展數字經濟、推動跨境電商、加強經貿夥伴合作，以及協助企業開拓不同市場拓展業務，期望業界更加準確掌握消費者的需求，從而提升企業的競爭力。消委會主席陳錦榮表示，科技、人工智能應用越來越普及，雖然帶來不少方便，但亦衍生新的消費陷阱。他指，不少獲獎消費權益新聞報道，都引起社會廣泛討論，引證新聞報道對保障消費者權益有重要影響。(ST)infocast ・ 1 天前