JPEX 案警檢控 16 人包括林作｜獲國家資助新建數據中心傳禁用外國 AI 晶片｜「最美混血港姐」謝嘉怡離巢 TVB｜11 月 5 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 11 月 5 日（週三）。受東北季候風影響，明日間中有陽光，稍後一兩陣微雨，氣溫約 24 至 27 度；離岸及高地間中吹強風，最高紫外線指數約 6（高）。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】警方公布 JPEX 案最新進展，累計拘捕 80 人，今日正式起訴 16 人，其中 6 人被指為犯罪集團核心成員，另涉場外交易所負責人、網紅及傀儡戶口持有人。警方並鎖定 2 名在逃主腦及 1 名骨幹，經國際刑警發出紅色通緝令。截至目前接獲超過 2,700 人報案，涉款超過 16 億元；已凍結資產約 2 億 2,800 萬元，包括銀行存款、現金及不動產等。被告將於明早在東區裁判法院提堂，其餘 64 人續接受調查。

【Yahoo 新聞】警方接報一名 3 歲女童身上有瘀傷，疑遭不當對待，被送聯合醫院檢查。一名 27 歲幼稚園女職員涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。據悉，事主就讀牛頭角下邨雋樂幼稚園，家屬早前發現其腹部約 2 × 1 厘米瘀傷，女童曾稱在校被班主任打，案件正由警方跟進。

【Yahoo 新聞】一宗涉 16 年前產子後腦癱個案，投訴於醫委會長期未處理並被永久擱置，引發關注。申訴專員公署表示高度關注醫委會未能交代研訊延誤長達 15 年原因，宣布全面調查衞生署對相關機制的監管及程序流弊。醫委會已於 11 月 3 日決定按《醫生註冊條例》主動覆核有關裁決，覆核預定於 11 月 22 日舉行；當局要求 8 星期內提交檢討報告。

【今日重點財經新聞】

【鉅亨網】星巴克以 40 億美元（約 312 億港元）向博裕資本出售中國業務 60% 股權，引發外資品牌在華「找拍檔」話題。報道指漢堡王中國長年「水土不服」，單店年均銷售落後，同屬 RBI 集團的管理層已尋求本土夥伴以加速擴張及強化供應鏈、數位營運與下沉市場布局；市場傳聞多方資本正接洽，但進展未明。

【彭博】引述路透報道稱，內地監管部門近日向新建、且獲政府資助的數據中心發出指引，要求以本土設計晶片取代外國 AI 晶片；建設進度低於 30% 的項目須拆除並更換，進度較快者個案處理。措施被視為在美方持續限制高端晶片出口之下，推動自給替代；華為、中科寒武紀等或受惠，惟執行範圍與主管機構細節仍未明。

【Yahoo 財經】在中美就稀土出口限制暫緩的背景下，文章回顧稀土於智能手機、電動車、國防等領域關鍵性與供應鏈瓶頸。分析指美國生產成本普遍為中國的 2 至 3 倍，投資本土稀土企業需更長回報期，亦提及部分美股標的與產能部署走向；並指出美方正推動供應「在岸化」及與盟友合作以分散風險。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】謝嘉怡（ Lisa ）透露與 TVB 五年合約期滿，近年轉戰商界創立健康飲品品牌並拓展海外市場，亦涉足環保電子卡片等業務並已錄得盈利。她強調仍熱愛演戲，未排除再拍劇與電影的可能，但暫無意與其他經理人公司簽約；其參與的劇集預計明年播出。

謝嘉怡近年轉戰商界，有業務已遠至盈利階段，成為商界女強人。（IG@lisamarie_tse）

【Yahoo 娛樂圈】報道指楊思琦近年主攻內地登台、社交平台內容與直播帶貨，單月直播約 10 場，每場酬勞近 20 萬人民幣（約 215 萬港元），連同商演估算月入至少 250 萬。她一向「慳家」見稱，被目擊與 5 歲兒子外出購物多番精打細算；另有報道稱其投資物業與理財累積可觀身家。

【Yahoo 娛樂圈】陳百祥再談電視行業轉型，稱傳統電視屬「黃昏事業」，收視與商業模式難敵直播與網上內容；並指曾以好友身份勸曾志偉勿任職高層，甚至爆料其入局目的與人事矛盾相關。他同時強調並非針對個人或 TVB，而是行業大勢所趨，電視台需尋求新轉折。