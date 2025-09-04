習近平普京閒談「器官移植、長生不老」
NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品
NMN是近年保健品市場上一種新興的成分，到底有什麼功效及副用作？即睇營養師拆解：
NMN是什麼？NMN可以逆齡抗衰老？NMN有效嗎？上網只要輸入NMN字眼，已經有不少相關的討論。NMN是近年保健品市場上一種新興的成分，產品都聲稱可以有助抗衰老、抗皺、美顏及促進新陳代謝的效果，到底有幾多可信？Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師謝施敏 (Kirby) 為大家一一拆解NMN功效、副作用及食用份量，再教大家認清NMN保健品的成分，避免誤墮假NMN的騙局！大家入手前，先看看營養師講解先啦！
NMN是什麼？有效抗衰老、美肌緊緻抗皺？
NMN在市場上瞬間受到追捧，皆因產品標榜著女士們最想達到的逆齡抗衰老功效，到底NMN是什麼？NMN是β-煙酰胺單核苷酸 (β–Nicotinamide Mononucleotide) 的簡稱，可以轉化為NAD+ (Nicotinamide adenine dinucleotide)。而NAD+ 在人體新陳代謝中有重要的作用，包括將營養轉化為能量、建構新細胞、抵抗自由基及修復受損DNA等。而當DNA受損時，細胞就會消耗NAD+ 及啟動修復，活化長壽蛋白Sirtuins，從而達致抗衰老效果。
維他命B3有同樣效果？
有些NMN產品會列出有維他命B3的成分，亦聲稱可以同樣達到NMN效果，到底是否屬實？營養師謝施敏表示，維他命B3雖然可以合成NAD+，但維他命B3不可以大幅增加體內NAD+，而且如果大量食用維他命B3更出現血管擴張、面紅、低血壓及傷肝的情況，所以現階段的研究認為食用NMN效果會更佳。
NMN會令腸胃不適？成人每日要食幾多？
營養師謝施敏提到，暫時大部份NMN的研究都顯示成分可以為人體健康帶來正面好處，不過都有少數人食完NMN保健品後會出現輕微腸胃不適、頭痛等情況，所以建議大家食用前最好先諮詢醫生或營養師。到大家最關心的問題，每日要食幾多先有效，可以在平時的食物中攝取？營養師表示，成人每日進食250-500mg NMN效果較為理想，不過有些產品可能會加入其他營養成分，所以大家要望清產品上的食用指示。
而食物方面，枝豆、西蘭花、椰菜、牛油果、蕃茄等都含有天然NMN成分，但含量不高，以牛油果為例，每100克牛油果約有0.36-1.6毫克的NMN。營養師表示，單以進食天然食物，難以達到每日建議攝取量。
教你點分NMN成分表！NMN產品上數字代表什麼？
NMN保健品的包裝上都會有一堆數字，如NMN 16800、NMN 18000等，這些數值其實代表著每瓶產品中所含有的NMN總含量，例如一瓶60粒的NMN 16800，即每粒約有280mg NMN；如果總含量有90粒的話，則每粒約有187mg NMN。營養師提醒大家，並不是盒裝數值越大就一定含量越高，大家要望清楚成分表含量。
另外入手NMN保健品前，要望清楚成分表有無標明含有β–Nicotinamide Mononucleotide、β-煙酰胺單核苷酸或β-NMN，含有的話先代表有NMN成分。如果產品上只列有維他命B3、煙酰胺 (Niacinamide)、某植物的萃取物含NMN，則代表該產品含有少量或不含NMN，大家選購前要多加注意。最後大家最好選擇信譽良好，並以獲得第三方品質認證及產品測試 (cGMP、TGA等)的品牌，確保是正貨產品。
