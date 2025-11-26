宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生

宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hit，就連佢喺多年前K-100節目直指公司優待歌手嘅發言片段都掘返出嚟，被網民盛稱有guts講真嘢。宣萱早前喺facebook post咗一張拖手相，都令網民瞬即起哄，以為姐姐要官宣戀情甚至留言「係咪古仔呀」，但轉頭宣萱就喺threads度簡單回應一句Pure friendship。

宣萱同古天樂一直被fans當成情侶

日前有網民參加藥廠活動，驚訝地見到宣萱擔任演講嘉賓，盛讚Jessica「真人好靚好nice，英文好好聽」，而且為藥廠擔任品牌大使介紹免疫療法多年。曾經喺英國留學嘅宣萱，喺片段中以流利英語發言，難怪聽到觀眾如痴如醉。不過該網民後來刪post，唔知係咪公司內部提醒呢？

宣萱

其實宣萱自細就係名校生，童年時在港就讀瑪利諾修院學校（小學部）及培道中學，13歲時到英國留學，1992年畢業於於英國倫敦大學帝國理工學院（Imperial College London, University of London），並獲得材料工程學學士學位。講得一口流利英文不足為奇，仲要係講科學嘢，啱晒。

