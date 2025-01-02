Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Pantone年度色「摩卡慕斯」唇膏推薦Top5！DIOR、MAC、Charlotte Tilbury邊款暖棕色號顯白又顯好氣息？

Pantone 將「摩卡慕斯」定為今年的年度色，這款溫暖的棕色調不僅時尚更具有提升氣質的魅力。以下推薦5款不挑膚色的「摩卡慕斯」色系唇膏，讓您的唇妝成為日常造型亮點！

（Photo from: Bobbi Brown）

「摩卡慕斯」色系唇膏1. Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick - Very Victoria

Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick - Very Victoria （HK$300）

中等深度的暖棕色，帶有輕微的粉紫色調，帶有一絲神秘而優雅的感覺，質地柔滑且持久，適合打造日常的優雅妝容。

「摩卡慕斯」色系唇膏2. MAC Satin Lipstick - Cafe Mocha

MAC Satin Lipstick - Cafe Mocha（HK $200）

帶有豐富紅棕色基調的深摩卡色，能夠即刻提升膚色的溫暖感，半啞光妝的效絲滑啞緻，質地豐潤並富含滋潤成分，持久顯色不現乾紋。

「摩卡慕斯」色系唇膏3. Bobbie Brown Luxe Lipstick - Rosewood

Bobbie Brown Luxe Lipstick - Rosewood （HK $350）

帶有一點粉橙色的光澤，提供極致的滋潤與豐滿效果，讓雙唇看起來更加柔軟且飽滿，特別適合各種膚色及追求自然妝效的人。

「摩卡慕斯」色系唇膏4. Hourglass Unlocked Soft Matte Lipstick - SPARROW 350

Hourglass Unlocked Soft Matte Lipstick - SPARROW （HK $330）

質感輕盈，並提供絲絨般的舒適感覺，覆蓋度高而不會讓唇部感到乾燥。帶點漿果調的棕色，加上柔滑的啞光效果，非常適合秋冬季節。

「摩卡慕斯」色系唇膏5. Dior Addict - Dior Cannage 716

Dior Addict - Dior Cannage （HK $370）

這款唇膏的色調不張揚卻極具吸引力，能夠輕易融入各種妝容，尤其適合喜歡低調奢華風格的人士。配方專為長時間保濕而設計，即使在乾燥環境中也能保持唇部柔軟舒適。

