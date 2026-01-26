年糕推薦2026│半世紀北角老店天然椰子號 100%新鮮椰水做三色年糕
天然椰子號堅持不用大型機器，年糕100%人手製，功夫繁多，所以只於每年農曆新年前兩星期左右才開始接受預訂，即睇Yahoo Food專訪：
「開椰子很費功夫，很多人都貪方便用罐頭貨，但罐頭椰汁的味道，點可以同新鮮開椰汁相比？」天然椰子號老闆 曾向雅
「記者哥哥，你介紹俾人睇都無用，多嘅我都做唔嚟。」說話者年屆七十，健壯但步履緩慢，總是笑面迎人，他是北角「天然椰子號」東主曾向雅。店舖於1964年由他爸爸創辦。自他接手打理店舖開始做招牌椰汁年糕，一做，就三、四十年。
100%人手製 秘方印紙上任街坊索取
「當時椰子產品生意唔穩定，賣剩的，唔想浪費，就拿來試做年糕，馬豆糕，當初只想幫補下，點估到街坊會咁鍾意食。」曾先生一邊開椰子一邊補充。雖然雙腳部行動不敏捷，但見他手握一把殘舊的椰子刀，手起刀落，一插，一勾，一揭，椰子轉眼間就多了個小孔，然後全部椰子水加進一早調好的粉漿中(澄麵+糯米粉+鷹粟粉)，慢慢搓匀，入模具，蒸熟出爐，放涼就完成。
過程無秘密，成份更白紙黑字印在紙上，放在店中任君索取。如此自信，不怕被炒襲，因為「開椰子很費功夫，很多人都貪方便用罐頭貨，但罐頭椰汁的味道，點可以同新鮮開椰汁相比？」曾先生堅持不用大型機器，年糕100%人手製，功夫繁多，所以只於每年農曆新年前兩星期左右才開始接受預訂，尾牙後開爐做，每年最多做到約二千底，額外的訂單已經接不到。
馬豆糕出爐 5分鐘即被掃清
錯過了年糕，這裡的馬豆糕就全年供應，製作功夫如年糕一樣花心機：馬豆先煮熟，再過冷河，確保粒粒咬口；又會加少少花奶帶出鮮椰香；煮椰漿時也要控制好火喉；加馬豆時亦要一邊加一邊拌勻粉漿，出來的糕身才會細滑。曾先生說農曆年前馬豆糕供應量會增加，不過就記者目測，每次一有馬豆糕出爐上架，五分鐘內就會被掃光！很受街坊歡迎。
天然椰子號
地址： 北角馬寶道34號（地圖按此）
電話： 2571 6305
