年糕推薦2026│半世紀北角老店天然椰子號 100%新鮮椰水做三色年糕

「開椰子很費功夫，很多人都貪方便用罐頭貨，但罐頭椰汁的味道，點可以同新鮮開椰汁相比？」天然椰子號老闆 曾向雅

「記者哥哥，你介紹俾人睇都無用，多嘅我都做唔嚟。」說話者年屆七十，健壯但步履緩慢，總是笑面迎人，他是北角「天然椰子號」東主曾向雅。店舖於1964年由他爸爸創辦。自他接手打理店舖開始做招牌椰汁年糕，一做，就三、四十年。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

廣告 廣告

店名叫「天然椰子號」，皆因當初只賣椰子及椰子製品，後來轉攻香料，不過就保留了當初原為幫忙收入而製作的椰汁年糕及馬豆糕。

店主曾先生已達古稀之年，自小已經幫爸爸手打理店舖，做椰汁年糕的方法、成份、功夫，全部都和爸教的一模一樣。

全店只用馬來西亞或泰國的椰子。

想買齊材料回家自製一樣得，成份，做法印在紙上任取，沒有秘密。

100%人手製 秘方印紙上任街坊索取

「當時椰子產品生意唔穩定，賣剩的，唔想浪費，就拿來試做年糕，馬豆糕，當初只想幫補下，點估到街坊會咁鍾意食。」曾先生一邊開椰子一邊補充。雖然雙腳部行動不敏捷，但見他手握一把殘舊的椰子刀，手起刀落，一插，一勾，一揭，椰子轉眼間就多了個小孔，然後全部椰子水加進一早調好的粉漿中(澄麵+糯米粉+鷹粟粉)，慢慢搓匀，入模具，蒸熟出爐，放涼就完成。

過程無秘密，成份更白紙黑字印在紙上，放在店中任君索取。如此自信，不怕被炒襲，因為「開椰子很費功夫，很多人都貪方便用罐頭貨，但罐頭椰汁的味道，點可以同新鮮開椰汁相比？」曾先生堅持不用大型機器，年糕100%人手製，功夫繁多，所以只於每年農曆新年前兩星期左右才開始接受預訂，尾牙後開爐做，每年最多做到約二千底，額外的訂單已經接不到。

【椰汁年糕製作中】先替椰子鑿個小孔。

粉漿以糯米粉，鷹粟粉及澄麵(無筋麵粉)調成。

加椰子水，混和成粉漿，全程不加普通清水，以椰子水代替。

粉漿怎樣才算撈得均匀就靠曾先生雙手。

調好粉漿，入模，就可以蒸一個半小時。

出爐，放涼，蓋印，一底底椰汁年糕就可以推出。

椰汁年糕 $128。質地明顯比平時吃的年糕更軟糯，十分黏口，椰香真是沒話說，非常非常香。

原味椰汁年糕加斑蘭葉汁就成斑蘭椰汁年糕。

斑蘭年糕 $148。每底都加了兩至三塊鮮榨的「斑蘭葉汁」製成，入口添了淡淡斑蘭幽香。

馬豆糕出爐 5分鐘即被掃清

錯過了年糕，這裡的馬豆糕就全年供應，製作功夫如年糕一樣花心機：馬豆先煮熟，再過冷河，確保粒粒咬口；又會加少少花奶帶出鮮椰香；煮椰漿時也要控制好火喉；加馬豆時亦要一邊加一邊拌勻粉漿，出來的糕身才會細滑。曾先生說農曆年前馬豆糕供應量會增加，不過就記者目測，每次一有馬豆糕出爐上架，五分鐘內就會被掃光！很受街坊歡迎。

馬豆糕($52)平日限量一天25底，已經供不應求。曾先生說過年前會增加人手，每日做多幾十底。

馬豆要粉而不爛，煮熟後就要先過冷河。

加了椰汁的粉漿要不停攪拌，又另加了花奶提味。

一邊加馬豆，一邊攪，過程看似簡單卻費力。

馬豆份量剛剛好，不多不少。

馬豆糕比年糕結實卻有彈性，清甜不油滯膩。

另有紅豆糕及芝麻糕供應，不過就遠不及馬豆糕及年糕受歡迎。

天然椰子號

地址： 北角馬寶道34號（地圖按此）

電話： 2571 6305

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多農曆新年賀年食品推介

盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞

年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕

蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉

新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣

團年飯推介｜10大團年飯餐廳推介 酒店72折優惠/88年歷史酒店九大簋低至$345位

團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略

迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠

蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆

蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品

賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標

賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子

年糕做法│4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

年糕做法│大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

辦年貨│破解5大花膠迷思！深色代表靚貨？蒸後縮水係次貨？

過年海味│超市發現「假花膠」？教你揀靚花膠三大貼士

賀年食品│四大賀年食品卡路里陷阱 最危險竟然係……

中醫養生│新年健康飲食貼士！過年食錯可致濕疹暗瘡易發作

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？