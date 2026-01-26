Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

賀年禮盒2026｜18份高質馬年賀年禮盒 免運攻略/早鳥優惠/酒店福袋買2送2

賀年禮盒2026｜農曆新年又到，賀年糕點跟盆菜都準備好後，怎少得一份得體的新年禮盒？無論你想送鮑魚撈麵，還是曲奇餅乾，Yahoo!Food統統都為大家準備好，當中更包括早鳥優惠、酒店出品、台灣直送等多種優惠跟推介，價錢低至$60起，保證送禮無失手！

賀年禮盒推介1.南坊中菜廳：精美福袋買2送2 低至$144/個

想為新年禮盒帶來驚喜？推介南坊新春福袋，主色為甜美的幻彩亮粉紅，設計靈感源自象徵吉祥和繁榮的金魚，寓意「年年有餘、如魚得水」，同時呼應酒店面向南中國海的壯麗景色，福袋的手挽配以精緻的珠光珠串，為節日的福袋增添高貴而淡雅的氣質！而且福袋還包括南坊手工特製琥珀核桃 (一瓶)、精選蝴蝶酥及合桃酥 (各四塊)、特選中國茗茶－上乘人參烏龍茶葉及陳年普洱茶葉 (各兩包)，現在於KKday預訂即享買2送買優惠（優惠價$144/個）！

換領地址：數碼港道100號香港數碼港艾美酒店3樓（地圖按此）

新春福袋 $144/個 在KKday即享買2送2優惠。

賀年禮盒推介2.半島精品店與咖啡廳：五星級酒店精美全盒

新年禮盒當然要帶新年氣氛，半島精品店與咖啡廳推出的新春全盒（$688），絕對是不錯的選擇！這款新春全盒薈萃多款精緻美點，包括蘋果酥、棗蓉合桃糕、桂圓合桃糕、焦糖合桃曲奇、開心果鳥結糖、棗仁鳥結糖、杏仁曲奇及開心果曲奇。口感層次豐富、香氣四溢，為團聚時刻增添甜蜜滋味，寓意新歲繁盛吉祥。另外還有新春XO辣椒醬美點禮盒（$468）包括迷你XO辣椒醬、XO辣椒醬曲奇及牛油蛋卷，適合愛辣之人。

換領地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場地庫BL1號鋪（地圖按此）

新春全盒 $688 相當有新年氣氛！

賀年禮盒推介3.恆香：經典蛋卷低至88折 禮盒早鳥優惠$60起

正所謂經典永不過期，老字號恆香出品一向深受香港人歡迎，當中蜂巢雞蛋卷及紫菜肉鬆鳳凰卷更是經典中的經典！為了慶祝農曆新年，品牌更推出恆香新年熊貓禮盒，包括貴妃糖小禮盒、鳳梨酥小禮盒、賀年糖果全盒及新春曲奇禮盒，賣相可愛打卡，現在於Klook預訂還可享低至88折優惠，賀年禮盒只需$60起。

換領地點請按此

貴妃糖小禮盒 $60 在Klook購買，只需$60就可以將禮盒帶回家！

賀年禮盒推介4.奇華餅家：迪士尼禮盒低至$113 多款賀年禮盒都有折！

奇華餅家向來都多賀年禮盒可以選擇，如果喜歡迪士尼的話，推介迪士尼賀年什錦小食禮盒（優惠價$113），禮盒以喜慶紅色圓形鐵盒設計，盒面印有米奇與好友穿梭於新春場景的趣味插畫，搭配金色與煙花元素，洋溢節日歡樂氛圍，另外還有多款新年禮盒都有優惠！

換領地點請按此

迪士尼賀年什錦小食禮盒 $113 有可愛的迪士尼人物，大人小孩都喜歡！

賀年禮盒推介5.iBakery：東華三院社企推慈善曲奇 優惠價89折

想令新年送禮更有意義？東華三院旗下iBakery有自家烘焙工場，並訓練及聘用殘疾人士製作一系列美食，今年推出的平安快樂曲奇禮罐（優惠價$178）有5款口味，包括平安大吉牛油曲奇、全麥杏仁曲奇、雙重朱古力曲奇、腰果曲奇及榛子曲奇，買夠$800即享免運。

平安快樂曲奇禮罐 $178 包括平安大吉牛油曲奇、全麥杏仁曲奇、雙重朱古力曲奇、腰果曲奇及榛子曲奇。

賀年禮盒推介6.Design Your Own Wine 香港酒瓶雕刻禮品專門店：華麗之選客製化酒標！

要令客戶記得你的新年禮物，不妨找廠商客製化新年禮物吧！香港酒瓶雕刻禮品專門店在今年就推出2026春節紅酒禮盒（優惠價$615.2），禮盒包含Santa Carolina Cabernet Sauvignon紅酒375ml，完美融合2026年新年祝福。酒瓶刻有生肖馬的精美雕刻及「幸福加馬」字樣，寓意幸福加倍、好運疊加，并且可進行個性化訂製，可以添加署名、祝福語或企業LOGO，讓這份禮物更具專屬意義。搭配精美木盒，為新年聚會增添喜慶與個性化的祝福。

2026春節紅酒禮盒 $615.2 買一支都可以免運，送給不同客人就更方便。

賀年禮盒推介7.四季養生茶館：88折優惠享12款養生花茶

新年天氣清涼，送上一杯暖心茶飲絕對是最窩心的新年禮物，四季養生茶館今年推出的華麗繡球賀年禮盒（優惠價$208），用採繡球花配以紅絲絨的華麗禮盒、繫上皮質手挽，包含皇牌燉品20年陳皮冰糖燉檸檬、六件精選花果茶飲及精美木匙，絕對是冬日暖笠笠之選！

華麗繡球賀年禮盒 $208 包裝華麗得體。

賀年禮盒推介8.九龍香格里拉酒店：酒店級數賀年糖環＋果仁禮盒

新年怎少得油器！但想不到油器都有酒店級！說的是九龍香格里拉酒店中菜廳推出的春迎好運雙喜禮盒（優惠價$423），當中就包括香脆的賀年糖環跟香宮賀年芋蝦；另外還有香格里拉至尊御品賀年禮盒，有齊澳洲原粒無鹽烤焗杏仁、澳洲焗腰果、野生無花果、混合堅果精選 (杏仁、腰果、南瓜籽、提子乾)、澳洲黑加侖子乾、美國蔓越莓乾、原粒藍莓乾、泰國芒果乾、泰國菠蘿乾！

換領地址：香港九龍尖沙咀東麼地道64號酒店大堂節日專櫃（地圖按此）

春迎好運雙喜禮盒 $423 想不到可以食到酒店的芋蝦跟糖環！

賀年禮盒推介9.山日初：台灣伴手禮品牌免運直送香港 任選手工酥餅、土鳳梨酥、牛軋糖

要說到曲奇餅乾等小點心，台灣出品可以說是質素的保證！山日初在台灣嘉義起家，選用台灣雲嘉南地區食材，由蛋捲、土鳳梨、原味牛軋糖等知名台灣美食一應俱全，現在於Pinkoi只要購買一定數量，即享台灣直送香港服務，超抵買！

有多款台灣禮盒都免運直送。

賀年禮盒推介10.京盛宇：台灣酒店指定茶葉品牌 新年禮盒包微熱山丘鳳梨酥

新年送禮，茶葉絕對是安全之選，台灣茶葉品牌京盛宇是不少酒店指定供應品牌，品牌的新年禮盒（優惠價$345.2）包括輕焙凍頂烏龍茶葉跟微熱山丘鳳梨酥，更以精美禮盒包裝，看起來時尚又得體，無論是送給長輩或是同輩都一樣備受讚賞！

【龍鳳呈祥】輕焙凍頂烏龍茶葉+微熱山丘鳳梨酥(新年禮盒) $345.2 包裝時尚大方，內藏台灣精品茶葉跟知名鳳梨酥。

賀年禮盒推介11.Moonwell：女士最愛花膠湯 買滿$500即免運

如果要送禮物給女士的話，推介Moonwell的尊貴新春禮盒（ 原價$548 ，優惠價$388），以高貴棗紅色禮盒盛載着3包養生湯包，包括濃郁美味花膠響螺椰子白雞湯、滋陰養顏花膠蟲草花雪耳黑雞湯跟補血養生椰皇鮑魚豬𦟌湯，現在購買除了有7折優惠，買滿$500更享免運！

尊貴新春禮盒 $388 在冬日享受到溫暖湯品，格外讓人滿足。

賀年禮盒推介12.Nicole's Kitchen：廚神最愛！媽媽親製無添加醬料套裝

Nicole's Kitchen當初全是因為Nicole'為了有食物敏感的兒子而開始反覆專研無添加食品，能夠親自煮的都自己做，好讓孩子吃得安心而創立。品牌精神正正是希望無添加的產品能給於家人最好的美食，正如新年送禮的目的一樣，品牌推出的頂級醬料禮盒（$486）包括頂級手工XO醬（中辣） 、豆豉蒜蓉辣椒醬跟魔椒辣油。

頂級醬料禮盒 $486 簡單炒菜跟拌麵都一樣吸引。

賀年禮盒推介13.嘉里酒店：唔洗$300享紅寶石項鍊朱古力禮盒

相信不少人送禮首選都會是甜蜜的朱古力，嘉里酒店就推出尊貴紅寶石項鍊朱古力禮盒（優惠價$263），每顆朱古力猶如耀眼的紅寶石項鍊，優雅地排列於托盤上，為農曆新年增添滿滿的喜慶與典雅氣息。香濃莓果、焦糖熱情果及伯爵茶三款口味層次豐富，搭配全新高貴包裝，而且價錢相宜，送禮都不心痛！另外酒店還有手工曲奇禮盒（優惠價$239），包括紫菜脆曲奇、椰絲脆曲奇及咖啡脆曲奇，各8塊。

換領地址：香港嘉里酒店一樓節日專櫃（地圖按此）

尊貴紅寶石項鍊朱古力禮盒 $263 禮盒相當別緻，定必獲得女士歡心。

賀年禮盒推介14.The Baker & The Bottleman：多款糕點餅乾賀年禮品

覺得賀年禮品常常都只是蛋卷、蝴蝶酥？想有些新意，不妨考慮一下The Baker & The Bottleman新春禮品系列，價錢由$88起，想特別點，就有新年竹蒸籠英式鬆餅套裝，想豐富一點就有 新年福袋，包括朱古力紅莓英式鬆餅、焦糖椰棗小蛋糕及自製格蘭諾拉麥片；新年禮盒款式多樣，總有一款適合愛吃糕點的朋友。

The Baker & The Bottleman

地址：灣仔皇后大道東200號利東街G14-15地下及 F15A 1樓（地圖按此）

新春大禮盒 $788 包括新春炮仗禮盒、雙層竹蒸籠連朱古力紅莓英式鬆餅、元寶牛油曲奇禮盒、新年曲奇罐，以及兩套TBTB利是封，每套含一張禮券。

賀年禮盒推介15.唐述：巨型溏心鮑魚蝦籽麵禮盒

新年怎少得鮑魚拌麵！但想找一份真正奢華的鮑魚拌麵禮盒？推介唐述的「溏心鮑魚蝦籽麵禮盒」（$688/盒）內附南非極品溏心乾鮑魚、本地手工蝦籽麵和特級蝦籽；餐廳嚴選南非東倫敦至伊利沙伯港純淨海域的珍稀鮑魚，佐自家熬煮醬汁及本地手工蝦籽麵，醬汁以老雞、金華火腿、瑤柱、陳年特選花膠及西班牙黑毛豬火腿等，慢火燉煮36小時，層次豐富細膩，每一口皆凝聚工藝執著。手工蝦籽麵出自擁有逾七十年製麵工藝傳承的香港錦興粉麵食品，配以精炒蝦籽提升層次與鮮香。現於Eshop購買還有優惠價。

唐述

地址：中環國際金融中心商場3樓3101號舖（地圖按此）

溏心鮑魚蝦籽麵禮盒 $688 唐述這款鮑魚蝦籽麵絕對是鮑魚撈麵禮盒的天花板。

賀年禮盒推介16.龍島：多款禮盒早鳥優惠低至85折

歷史悠久的龍島向來是不少人的送禮首選，今年品牌推出多款馬年限定套裝，好像龍島茶香馬卡龍曲奇禮盒、龍島駿馬迎福新年雜錦福袋、龍島駿耀豐年片裝黑朱古力禮盒 、龍島金駿迎春牛油曲奇禮罐等，現在於KKday預訂還可享早鳥優惠85折。

換領地點請按此

金駿迎春牛油曲奇禮罐 $177 有多款不同口味的曲奇，拜年用就最適合！

賀年禮盒推介17.麗晶酒店：禮盒低至$128起 推自家品牌氣泡茶

作為愛茶之人，送禮都想有茶香？五星級酒店尖沙咀麗晶酒店的網店就有不少茶的禮盒選擇，首推麗晶茗茶曲奇禮罐，價錢只是$128，就有12塊經典茗茶曲奇；另外中菜廳麗晶軒亦與人氣氣泡茶品牌Mindful Sparks攜手創作出岩骨花香冷萃氣泡茶及透天香冷萃氣泡茶，當中透天香冷萃氣泡茶選用來自安溪的優質黃金桂烏龍茶，加入香港制純天然龍眼蜜，清爽精緻的茶香與龍眼蜜完美融合，是送禮首選。

麗晶酒店

地址：尖沙咀梳士巴利道18號（地圖按此）

透天香冷萃氣泡茶 $398 健康又精美，是送禮首選！

賀年禮盒推介18.Matchali：本地抹茶品牌出禮盒 買滿$800即免費送貨

送禮是表達自己品味的一環，因此挑選一份適合的禮物向來都不容易。如果收禮者喜愛日本文化的話，推介本地抹茶品牌Matchali的抹茶禮盒，可以自選焙茶、抹茶、頂級抹茶跟頂級焙茶套裝，禮盒內已包括沏茶所需的基本工具，更包括一個手工陶瓷片口茶碗，買滿$800還免運費，可以直送到收禮人家中。

Matchali

地址：灣仔月街5號（地圖按此）

焙茶禮盒套裝 $648 於網上首次購物還有9折優惠。

