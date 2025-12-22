聖誕節大餐食譜│椰菜花蓉配香草保濕雞胸 零澱粉更輕盈

聖誕節是奉旨大吃大喝的節日，但平日操得這麼努力，一個節日又打回原形又有點覺得可惜。其實要吃大餐也可以，只要調校一下煮的方式和食材，卡路里便已經可以減低不少。像以椰菜花蓉來取代薯蓉，質地一樣幼滑又有飽足感，但就輕盈不少，不會飽飽滯滯，就算不怕高卡路里也一樣會愛上。而用紙包方式蒸的保濕雞胸，肉質嫩滑，煮給健開身的男朋友更顯你廚藝佳又細心，即睇如何製作椰菜花蓉配香草保濕雞胸：

全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

椰菜花蓉配香草保濕雞胸（1人份量）

烹煮時間：50分鐘

材料：

雞胸1個

廣告 廣告

洋葱半個

白酒1匙

鹽少許

鹽麴1湯匙

雜香草適量

薄餅芝士碎適量

椰菜花蓉材料：

椰菜花200克

蒜頭1瓣

清雞湯400毫升

牛油10克

雜香草適量

鹽適量

黑椒碎適量

配菜：

小蕪菁2個

杏鮑菇2隻

栗米1/3條

做法

1. 雞胸用叉子插孔幫助快速入味和易蒸熟，塗上鹽、鹽麴和雜香草，醃10分鐘。

2. 洋葱切薄片，煮食紙攤開，先鋪半份洋葱，放上雞胸，再鋪餘下洋葱，把煮食紙兩邊捲起封實，倒入白酒，封口。隔水中大火蒸14分鐘。

3. 取出雞胸，鋪上芝士碎，用火槍燒溶，雞胸切片。杏鮑菇切片煎熟，加鹽調味。小蕪菁刨薄片。栗米蒸熟後再白鑊煎表面作配菜。

4. 椰菜花切小塊，連同蒜頭加入清雞湯煮10分鐘至腍連湯汁打成蓉，如果太濕放回鑊炒一會收水，加牛油和鹽、黑椒和雜香草拌勻。鋪在碟底，放上雞胸，連同其他配菜上碟。

完成品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

文、攝：謝翠玲

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載?