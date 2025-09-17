澳門自助餐$88起！新濠影滙星滙餐廳自助餐低至22折 歎時令生蠔/現切原條黃鰭吞拿魚/波士頓龍蝦

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

澳門自助餐$138起！新濠影滙星滙餐廳自助餐低至53折 歎時令生蠔/現切原條黃鰭吞拿魚/波士頓龍蝦

想去就去，想走就走，買張船票即可來一場澳門驚喜小旅行，再到澳門新濠影滙星滙餐廳預訂一場海鮮烤肉盛宴，讓這趟旅程更享受！由安格斯西冷牛扒開始，再到紐西蘭羊架、澳洲豬肋骨、大蝦等等，嫩香惹味肉類停不了，食肉獸絕不能錯過！KKday 9月17日下午三點推出自助餐快閃優惠，自助午餐和自助晚餐有22折起優惠，人均低至$88就可以食到。感興趣就即刻預定享受這一場充滿豪放食肉的澳門美食之旅！

星滙餐廳自助餐 $88起任食烤肉燒味

今個暑假，新濠影滙星滙餐廳限時推出自助早餐、自助午餐及自助晚餐低至22折優惠，人均最平低至$88可享多款美味菜式。精選各款海鮮與新鮮食材，廚師團隊精心送上層次豐富的海鮮饗宴。從炭烤入魂的巴西式燒烤爐烤肉到鮮蒸海味，讓喜愛海鮮與烤肉的美食家肆意吃個痛快，瞬間熱血沸騰！自助午餐大家可以歎盡冷盤海鮮、巧手點心、各式烤肉燒味、生滾鮑魚海鮮粥、刺身壽司等，小朋友更可享受兒童美食區及繽紛甜品區，絕對玩到不亦樂乎。小朋友可以食得開心，大人自然就更放心。

至於自助晚餐，大師傅的即處理的鮮嫩刺身，當然是只基本盤，脂香滿口的滿足，是小清新的前奏，然後才進入真正的主角！重點首推巴西式燒烤爐源源烤製的各種烤肉，包括安格斯西冷牛扒、紐西蘭羊架、澳洲豬肋骨、大蝦等等，肉質軟嫩，想不斷encore！

芝士與火腿頭盤

【快閃優惠】自助午餐（用餐時段：12:00 – 15:00）

優惠價：$88起/位｜ 原價：$394起/位

每位成人可免費帶同一位未滿6歲小童享用自助餐

【79折優惠】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 22:00）

優惠價：$548起/位｜ 原價：$692起/位

每位成人可免費帶同一位未滿6歲小童享用自助餐

各種烤肉

現切原條黃鰭吞拿魚

海鮮冷盤

星滙餐廳

澳門新濠影滙 星滙餐廳

地址：新濠影滙東翼二樓2113號（地圖）

