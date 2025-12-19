Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

九龍香格里拉「流金珍味」自助餐買二送一！人均$359起食炭火現烤惹味肉扒／波士頓龍蝦／窩蛋和牛壽喜燒

新年伊始，想跟親朋好友食餐好？九龍香格里拉酒店推出「流金珍味」自助餐買二送一優惠，自助午餐人均只需$359起，自助晚餐則低至$589起，即可任食超過二百款多國特色美饌！由即開波士頓龍蝦、炭火現烤肉扒，到冬日必食的手切牛肉火鍋及窩蛋和牛壽喜燒，應有盡有，滿足感爆燈！立即睇下文了解詳情啦！

>>按此查看九龍香格里拉Café Kool自助餐優惠<<

九龍香格里拉「流金珍味」自助餐 突發買2送1優惠

位於九龍香格里拉酒店的Café Kool推出「流金珍味」主題自助餐，超過二百款美食於不同時段輪流供應，陣容極之鼎盛！海鮮控必掃鱈場蟹腳、麵包蟹，以及晚市限定的波士頓龍蝦等，隻隻肥美鮮甜。熱葷方面則有炭火現烤的惹味肉扒，以及鑊氣十足的亞洲熱葷如大蝦叻沙、冬蔭功湯等，層次豐富且香氣撲鼻，絕對能滿足一眾自助餐愛好者！至於冬日暖心推介首選有窩蛋和牛壽喜燒，和牛肉質細嫩，油脂分佈均勻，入口帶有陣陣油香，搭配滑嫩窩蛋簡直回味無窮！此外，晚市時段更特別設有經典現場手切牛肉火鍋，提供鮮脆肉鯇和星斑，令食客在冬日感受到熱騰騰的滋味！

「流金珍味」自助餐

【買二送一】「流金珍味」自助午餐｜任食蟹腳／刺身、惹味烤肉（12:00-12:30）

優惠價：$359起/位（ 原價：$570起/位 ）

【買二送一】「流金珍味」自助晚餐｜任食波士頓龍蝦/蟹腳／刺身、惹味烤肉（18:00-21:30）

優惠價：$589起/位（ 原價：$768起/位 ）

經典現場手切牛肉火鍋

大蝦叻沙

鮮脆肉鯇和星斑

九龍香格里拉酒店 CAFÉ KOOL

地址：香港九龍尖沙咀東麼地道64號 (地圖)

