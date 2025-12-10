精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
回收優惠2025｜無印良品回收舊衣送200積分、手袋/錢包回收每件最多送$300現金、萬寧連藥物都可以回收！
Yahoo著數整合全港回收獎勵計劃，即睇內文詳情：
近年香港市民環保意識亦越來越高，家中廢物可以拿去綠在區區回收外，市面不少品牌都為環保出一分力，主動參與回收並推行獎勵計劃，實行以優惠鼓勵市民回舊衣物及包裝容器。Yahoo著數專員整合了正在進行中的回收活動，MUJI無印良品限時回收舊衣送200 Muji App積分、REFASH限時舊衣回收每件最多送$30現金，回收手袋或銀包最多贈$300現金，仲有萬寧限時回收藥物和回收送護膚品限時獎賞等，即睇內文！
回收優惠2025｜1. 無印良品回收舊衣 送200分MUJI app積分
無印良品的RE-MUJI衣物回收計劃終於回歸！由即日起，ReMUJI鼓勵捐贈計劃將接受更多類型的衣物，並新增家居布藝品。任何顏色和材質的無印良品衣物均可參與此計劃，包括新增的童裝、羽絨服飾和皮革等。凡帶同符合條件的衣物到指定分店，每件可獲得200分MUJI app積分獎賞
詳情：請按此
回收優惠2025｜2. 萬寧回收藥物計劃
萬寧再度推出回收藥物計劃！由即日起至12月18日，指定萬寧藥房將會聯同基督教家庭服務中心、香港基督教服務處、聖雅各福群會及香港大學社區藥房，設立「藥物回收箱」，可以趁藥劑師當值期間，帶屋企不要的藥物回收，所有收集的藥丸將會送到領有相關牌照機構妥善銷毀，減少因藥餘棄置不當對環境及人體健康的影響。
回收點：請按此
回收優惠2025｜3. REFASH：舊衣/手袋/錢包回收每件最多送$300現金
REFASH是Carousell旋轉拍賣集團旗下二手店，可以回收衣物，同時亦會賣保養良好的二手衫。REFASH不定時都會有回收舊衣活動，一般只接收女裝、男裝和運動服飾（不包括T恤、禮服、 Cosplay 服裝、睡衣、泳衣、内衣 、孕婦服裝和童裝），每次回收最少10件，最多100件。屆時職員會按衣物設計、新舊程度、服裝類型和品牌評級，每件服裝最多可獲$30現金，奢侈品牌服飾更高達$100現金！此外，REFASH指定兩間分店，北角匯2期和新世紀廣場分店可以回收手袋及錢包，隨時可以兌換$300現金，有興趣的話可以留意REFASH Instagram或官方網頁。
預約詳情：請按此
相關文章：香港二手衫店2025｜精選6間二手店 2nd STREET正式登陸香港！低至$29入手男女裝衣物／二手回收捐贈、寄賣均可
回收優惠2025｜4. H&M：舊衣換購物優惠券
國際時裝品牌H&M一直都有回收舊衣，世界各地的門市都設有回收箱，所有衣物織品無論品牌或衣況新舊一律回收。H&M門市的舊衣回收箱通常會在收銀台旁邊，客人會得到一張優惠券。
回收地點：全港H&M門市
回收優惠2025｜5. 屈臣氏：回收空樽儲印花換禮品
屈臣氏即日起至12月31日，推出個人護理塑膠容器回收計劃，屈臣氏會員可將任何品牌個人護理塑膠空樽清洗後，帶到屈臣氏門市並交予收銀員回收，每回收一個容器，就可獲得1個電子印花，憑20個/30個電子印花可免費換取指定禮品。
此外，屈臣氏還有不少回收優惠，如回收任何品牌空牙膏管，即送高露潔$10電子優惠券、回收電動牙刷電池，即可享Oral B iO Series 4低至6折優惠。
電子印花派發日期：即日起至2025年12月31日。
產品換領日期：即日起至至2026年1月7日。
詳情：請按此
回收優惠2025｜6. ORiental TRaffic：舊鞋換領$30優惠券
日本女裝鞋品牌ORiental TRaffic推出會員舊鞋Trade-In服務，只要攜同印有ORiental TRaffic 或 WA ORiental TRaffic Logo的舊鞋，到任何一間香港ORiental TRaffic分店，即可換領「$30優惠券」1張 ，2對舊鞋可換領「$30優惠券」2張，優惠劵換領數量不限，每張優惠券於香港ORiental TRaffic分店購物滿$300或以上即可使用。
回收地點：香港全線ORiental TRaffic分店
回收優惠2025｜7. Kiehl’s、shu uemura會員回收換積分
女士們經常購買護膚品、化妝品等，原來不少美妝品牌都有回收產品舊瓶優惠，Kiehl’s會員可把正貨產品舊瓶﹑玻璃瓶及環保補充裝等清潔乾淨，並盡量移除標籤和殘漬後，即可拿到指定門市或專櫃回收，每一個舊瓶可獲50積分，憑指定積分即可換領護膚禮品。
Kiehl’s Boutique 專門店回收點：
ifc 國際金融中心、又一城、朗豪坊、新世紀廣場、德福廣場、apm 、YOHO Mall元朗、Popcorn 將軍澳、新都會廣場 、新城市廣場、屯門市廣場、V City 屯門、上水廣場
Kiehl’s 專櫃回收點：
Facesss 時代廣場、銅鑼灣崇光、Harvey Nichols 太古廣場、Facesss 海運大廈、Harvey Nichols 銀行中心、荃灣千色店、啟德祟光
shu uemura同樣都有回收舊瓶計劃，只要把清潔乾淨的shu uemura產品帶到指定門市或專櫃，每件回收產品即可獲50積分。
shu uemura回收點：
觀塘APM專門店、上水廣場専門店、沙田新城市廣場專門店、旺角銀行中心專櫃、尖沙咀海港城facesss專櫃、尖沙咀Sogo專櫃、中環置地廣場harvey nichols專櫃、銅鑼灣Sogo專櫃
回收優惠2025｜8. Biotherm會員回收換積分＋送護膚品
護膚品品牌Biotherm同樣都有會員回收優惠，只需把正貨產品舊瓶清潔乾淨，並盡量移除標籤和殘漬後，即可拿到指定門市或專櫃回收，每一個舊瓶可獲50積分，還有限時額外獎賞，回收後即送溫泉水潤保濕凝膠5ml（價值$68）或溫泉強效保濕爽膚水25ml（價值$38）。
Biotherm回收點：
銅鑼灣祟光百貨專櫃、尖沙咀海港城facesss專櫃、銀行中心Beauty Avenue專櫃
相關連結：
綠在區區｜「綠在區區」18區回收點一覽 回收可免費換米/糧油雜貨、兌換易賞錢/Carbon Wallet積分（每月更新）
