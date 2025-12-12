精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
雙12優惠2025｜iHerb限時全單76折！平價入手聖誕零食：Kettle薯片76折、蛋白質脆片低至$18
iHerb雙12優惠由即日起至12月16日凌晨2點，購買滿額並輸入優惠碼即可享全單76折優惠，即睇詳情：
iHerb今年優惠十分多，來到雙12同樣都有推出全網優惠！由即日起至12月16日凌晨2點，付款前輸入指定優惠碼，即可享全單76折優惠！Yahoo購物專員今次為大家推介平價入手聖誕零食，有甜又有鹹的零食，當中還有大家最愛的Kettle薯片低至76折，蛋白質脆片折後每包只需$18，食多都不怕肥，買來開party食一流，即睇iHerb抵買推介！
iHerb雙12優惠詳情及免運費攻略：
雙12優惠：
付款前輸入優惠碼【12BUY25】即可享全單76折優惠
優惠日期：即日起至12月16日凌晨2點
買滿HKD$300即享免運費送貨
iHerb抵買甜點零食推介：
1. Sheila G's Brownie Brittle 布朗尼脆餅
Sheila G's Brownie Brittle 布朗尼脆餅絕對值得入手，不時登上在iHerb食品熱賣榜，皆因brownie脆餅朱古力味非常濃郁，食落非常脆口，而且每份只含120卡路里及4.5克總脂肪，相比其他朱古力零食之下較為健康，亦可加入乳酪或雪糕中食，另有一番風味！
Sheila G's Brownie Brittle 布朗尼脆餅
輸入優惠碼【12BUY25】即享全單76折
76折優惠：$25｜
原價：$33
2, Daelmans 焦糖味荷蘭鬆餅
想食比較應節的食品，可一試Daelmans焦糖味荷蘭鬆餅，用新鮮的麵團製造，在華夫餅烤盤上壓製，烤至金黃色，而餅入面充滿焦糖、肉桂和波旁香草，純素成分，連素食者都可以食到。荷蘭鬆餅可以配咖啡和茶食，品牌亦有建議食法，可放鬆餅在熱飲上，並等待約2分鐘後，餅中的焦糖會輕微融化，食落口感會不同，值得一試！
Daelmans 焦糖味荷蘭鬆餅
輸入優惠碼【12BUY25】即享全單76折
76折優惠：$32｜
原價：$42
3. Atkins Endulge 朱古力脆皮杏仁
來到聖誕節，朱古力絕對是經典應節食品，平時朱古力成分多糖又熱量高，想減肥同時又想食朱古力的話，可以試試Atkins Endulge 朱古力脆皮杏仁，香滑的朱古力包著脆口的杏仁，含大量蛋白質和纖維，每份只有28克，總總糖只有1克，熱量140卡路里，聖誕食多幾粒都不怕！
Atkins Endulge 朱古力脆皮杏仁
輸入優惠碼【12BUY25】即享全單76折
76折優惠：$49｜
原價：$65
4. Atkins 生酮花生醬杯
同樣都是Atkins產品，Atkins生酮花生醬杯，顧名思義適合生酮飲食人士食用，每份只有2克淨碳水化合物、無添加糖、無麩質，而味道方面，每啖充滿濃濃花生醬味，同時有焦糖杏仁粒，十分有口感。
Atkins 生酮花生醬杯
輸入優惠碼【12BUY25】即享全單76折
76折優惠：$81｜
原價：$107
iHerb抵買鹹點零食推介：
1. Kettle Foods 薯片
Kettle Foods薯片向來都非常受歡迎，採用全天然食材，現時iHerb有多達11款口味，最愛歡迎的是經常斷貨的Honey Dijon口味，還有燒烤味、墨西哥胡椒味、海鹽味、 海鹽酸醋味等口味選擇 ，現時只有帕瑪森芝士大蒜味口味已售罄， 折後$31可以買一大包，趁有貨快手買回家！
Kettle Foods 薯片
輸入優惠碼【12BUY25】即享全單76折
76折優惠：$31｜
原價：$41
2. Popchips 薯片
Popchips薯片有多種口味，包括燒烤、海鹽、芝士、特辣、洋蔥酸忌廉味等，編輯推介燒烤口味，每次食都食不停口！Popchips薯片是非油炸零食，無麩質、無添加防腐劑，不含人工香料和色素，零膽固醇和零反式脂肪，每份熱量只有120卡路里，以零食來說是個較健康的選擇。
Popchips 薯片
輸入優惠碼【12BUY25】即享全單76折
76折優惠：$24｜
原價：$31
3. Snack Factory 椒鹽脆餅
Snack Factory 椒鹽脆餅都是健康零食，每份只有110熱量，而且零脂肪、零飽和脂肪、零反式脂肪，更零膽固醇。如果覺得淨食太單調，可以用將朱古力融化，再用椒鹽脆餅沾上朱古力醬，可以變成令一道朱古力零食。
Snack Factory 椒鹽脆餅
輸入優惠碼【12BUY25】即享全單76折
76折優惠：$27｜
原價：$36
4. Quest Nutrition 蛋白質脆片
想開party入手健康零食的話，推介一試Quest Nutrition 蛋白質脆片，每一包含19克蛋白質，飽和脂肪低至0.5克，而且有7種味道選擇，如青檸辣椒味、芝士味、香辣口味等，絕對是健身人士的必試之選！iHerb現時低至76折可入手8小包蛋白質脆片，平均每包低至$18。
Quest Nutrition 蛋白質脆片（8袋）
輸入優惠碼【12BUY25】即享全單76折
76折優惠：$146｜
原價：$192
