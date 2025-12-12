Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

雙12優惠2025｜iHerb限時全單76折！平價入手聖誕零食：Kettle薯片76折、蛋白質脆片低至$18

iHerb今年優惠十分多，來到雙12同樣都有推出全網優惠！由即日起至12月16日凌晨2點，付款前輸入指定優惠碼，即可享全單76折優惠！Yahoo購物專員今次為大家推介平價入手聖誕零食，有甜又有鹹的零食，當中還有大家最愛的Kettle薯片低至76折，蛋白質脆片折後每包只需$18，食多都不怕肥，買來開party食一流，即睇iHerb抵買推介！

iHerb雙12優惠詳情及免運費攻略：

雙12優惠：

付款前輸入優惠碼【12BUY25】即可享全單76折優惠

優惠日期：即日起至12月16日凌晨2點

買滿HKD$300即享免運費送貨

>>iHerb網店按此<<

iHerb抵買甜點零食推介：

1. Sheila G's Brownie Brittle 布朗尼脆餅

Sheila G's Brownie Brittle 布朗尼脆餅絕對值得入手，不時登上在iHerb食品熱賣榜，皆因brownie脆餅朱古力味非常濃郁，食落非常脆口，而且每份只含120卡路里及4.5克總脂肪，相比其他朱古力零食之下較為健康，亦可加入乳酪或雪糕中食，另有一番風味！

Sheila G's Brownie Brittle 布朗尼脆餅

輸入優惠碼【12BUY25】即享全單76折

廣告 廣告

76折優惠：$25｜ 原價：$33

SHOP NOW

Sheila G's Brownie Brittle 布朗尼脆餅

2, Daelmans 焦糖味荷蘭鬆餅

想食比較應節的食品，可一試Daelmans焦糖味荷蘭鬆餅，用新鮮的麵團製造，在華夫餅烤盤上壓製，烤至金黃色，而餅入面充滿焦糖、肉桂和波旁香草，純素成分，連素食者都可以食到。荷蘭鬆餅可以配咖啡和茶食，品牌亦有建議食法，可放鬆餅在熱飲上，並等待約2分鐘後，餅中的焦糖會輕微融化，食落口感會不同，值得一試！

Daelmans 焦糖味荷蘭鬆餅

輸入優惠碼【12BUY25】即享全單76折

76折優惠：$32｜ 原價：$42

SHOP NOW

Daelmans 焦糖味荷蘭鬆餅

3. Atkins Endulge 朱古力脆皮杏仁

來到聖誕節，朱古力絕對是經典應節食品，平時朱古力成分多糖又熱量高，想減肥同時又想食朱古力的話，可以試試Atkins Endulge 朱古力脆皮杏仁，香滑的朱古力包著脆口的杏仁，含大量蛋白質和纖維，每份只有28克，總總糖只有1克，熱量140卡路里，聖誕食多幾粒都不怕！

Atkins Endulge 朱古力脆皮杏仁

輸入優惠碼【12BUY25】即享全單76折

76折優惠：$49｜ 原價：$65

SHOP NOW

Atkins Endulge 朱古力脆皮杏仁

4. Atkins 生酮花生醬杯

同樣都是Atkins產品，Atkins生酮花生醬杯，顧名思義適合生酮飲食人士食用，每份只有2克淨碳水化合物、無添加糖、無麩質，而味道方面，每啖充滿濃濃花生醬味，同時有焦糖杏仁粒，十分有口感。

Atkins 生酮花生醬杯

輸入優惠碼【12BUY25】即享全單76折

76折優惠：$81｜ 原價：$107

SHOP NOW

Atkins 生酮花生醬杯

iHerb抵買鹹點零食推介：

1. Kettle Foods 薯片

Kettle Foods薯片向來都非常受歡迎，採用全天然食材，現時iHerb有多達11款口味，最愛歡迎的是經常斷貨的Honey Dijon口味，還有燒烤味、墨西哥胡椒味、海鹽味、 海鹽酸醋味等口味選擇 ，現時只有帕瑪森芝士大蒜味口味已售罄， 折後$31可以買一大包，趁有貨快手買回家！

Kettle Foods 薯片

輸入優惠碼【12BUY25】即享全單76折

76折優惠：$31｜ 原價：$41

SHOP NOW

Kettle Foods 薯片

2. Popchips 薯片

Popchips薯片有多種口味，包括燒烤、海鹽、芝士、特辣、洋蔥酸忌廉味等，編輯推介燒烤口味，每次食都食不停口！Popchips薯片是非油炸零食，無麩質、無添加防腐劑，不含人工香料和色素，零膽固醇和零反式脂肪，每份熱量只有120卡路里，以零食來說是個較健康的選擇。

Popchips 薯片

輸入優惠碼【12BUY25】即享全單76折

76折優惠：$24｜ 原價：$31

SHOP NOW

Popchips 薯片

3. Snack Factory 椒鹽脆餅

Snack Factory 椒鹽脆餅都是健康零食，每份只有110熱量，而且零脂肪、零飽和脂肪、零反式脂肪，更零膽固醇。如果覺得淨食太單調，可以用將朱古力融化，再用椒鹽脆餅沾上朱古力醬，可以變成令一道朱古力零食。

Snack Factory 椒鹽脆餅

輸入優惠碼【12BUY25】即享全單76折

76折優惠：$27｜ 原價：$36

SHOP NOW

Snack Factory 椒鹽脆餅

4. Quest Nutrition 蛋白質脆片

想開party入手健康零食的話，推介一試Quest Nutrition 蛋白質脆片，每一包含19克蛋白質，飽和脂肪低至0.5克，而且有7種味道選擇，如青檸辣椒味、芝士味、香辣口味等，絕對是健身人士的必試之選！iHerb現時低至76折可入手8小包蛋白質脆片，平均每包低至$18。

Quest Nutrition 蛋白質脆片（8袋）

輸入優惠碼【12BUY25】即享全單76折

76折優惠：$146｜ 原價：$192

SHOP NOW

Quest Nutrition 蛋白質脆片

