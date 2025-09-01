Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Keeta優惠碼2025〡 KFC套餐75折/外賣自取減$40/PayMe減$10

Keeta 是美團旗下的香港外賣平台，每月均會聯同全港不同特色餐廳推出多項飲食優惠。無論是新客戶或是現有客戶，美食外送或是外賣自取，今個9月為大家送上最新優惠資訊！大家快點趁優惠未完結和親朋戚友一起享受優惠喇！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食

叫 Keeta 贏取高達 10,000 里數

Keeta 推出超豪華獎賞,9 月 3 日至 9 月 9 日累計兩張外賣送遞訂單、每單實際支付金額達 200 元或以上,即可搶高達 10,000 亞洲萬里通(Asia Miles)里數的大獎。外賣不只送上美食,更可帶來多姿多彩的生活旅程。

市面上一般信用卡消費累積過萬元才能兌換 10,000 里,Keeta 用戶只需消費400 元,即有機會贏得 10,000 里、1,200 里、360 里三款獎品之一。除了換取機票,亞洲萬里通里數多元化全球旅遊獎勵,更可兌換酒店住宿、體驗行程以至換購實用商品。

「食飯...是為了去更遠的地方」活動詳情

參與資格:活動期間,在任何商戶消費,累積 2 張外賣送遞訂單,每單實際支

付金額達 200 元或以上,即可參與搶里數活動。

一獎:10,000 里

二獎:1,200 里

三獎:360 里

獎品發放時間:2025 年 9 月 3 日至 9 月 9 日每天晚上 8 時起,在 Keeta 應用

程式的活動頁面。每日每類獎品數量有限,先到先得。

Keeta「食飯...是為了去更遠的地方」活動。

外賣及自取優惠

外賣優惠 優惠詳情 領取方式 多人餐 每日上午 11 時至晚上 11 時適用，訂單實際支付達 150 元即減 10 元，達 200元即減 20 元。 點擊首頁專區入口、彈出橫額進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。 自取開餐， 外賣自取新用戶**於指定餐廳下單達100 元即減 40 元，僅限一次。現有用戶訂單達80元可享20元優惠、達 100 元可30 元優惠。 點擊首頁專區入口、彈出橫額進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。 自取醒神早 上午 6 時至 10 時30 分，外賣自取新用户**在指定餐廳訂單達 100 元即減 點擊首頁專區入口進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。 自取「夏」午茶，最高慳$40! 下午 2 時 30 分至 5時，自取新用户**可以享受指定餐廳訂單達 100 元即減40 元，僅限一次。 點擊首頁專區入口進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。 7-Eleven 即日起至 9 月 9日，在 7-Eleven 訂單達 80 元即減 30元、達 50 元即減10 元；外賣自取新 點擊首頁專區入口進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。 KFC「口袋卷」系列 即日起至 9 月 4 日，上午 7 時至 11 時，KFC 提供 Keeta 獨家早餐套餐 75 折。 點擊首頁專區入口進入KFC 頁面選取優惠套餐。數量有限，先到先得。

多人餐日日賞你$30。

自取開餐最高慳$50。

自取早餐最高慳$40。

自取「夏」午茶最高慳$40。

自取7-SELECTx牛大人獨家低至減$30。

自取KFC套餐75折優惠。

*優惠受細則及條款約束。

**從未在 Keeta 應用程式上使用過自取服務

信用卡或其他優惠

指定優惠 優惠詳情 領取方式 PayMe優惠 週六、日適用，訂單實際支付金額達160元，結帳時以PayMe付款即減10元。 結賬時以 PayMe 付款即

結帳時以PayMe付款即減10元。

