Keeta優惠碼2025〡 KFC套餐75折/外賣自取減$40/PayMe減$10
Keeta於9月推出多款外賣優惠給大家，想知詳情即睇內文：
Keeta 是美團旗下的香港外賣平台，每月均會聯同全港不同特色餐廳推出多項飲食優惠。無論是新客戶或是現有客戶，美食外送或是外賣自取，今個9月為大家送上最新優惠資訊！大家快點趁優惠未完結和親朋戚友一起享受優惠喇！
叫 Keeta 贏取高達 10,000 里數
Keeta 推出超豪華獎賞,9 月 3 日至 9 月 9 日累計兩張外賣送遞訂單、每單實際支付金額達 200 元或以上,即可搶高達 10,000 亞洲萬里通(Asia Miles)里數的大獎。外賣不只送上美食,更可帶來多姿多彩的生活旅程。
市面上一般信用卡消費累積過萬元才能兌換 10,000 里,Keeta 用戶只需消費400 元,即有機會贏得 10,000 里、1,200 里、360 里三款獎品之一。除了換取機票,亞洲萬里通里數多元化全球旅遊獎勵,更可兌換酒店住宿、體驗行程以至換購實用商品。
「食飯...是為了去更遠的地方」活動詳情
參與資格:活動期間,在任何商戶消費,累積 2 張外賣送遞訂單,每單實際支
付金額達 200 元或以上,即可參與搶里數活動。
一獎:10,000 里
二獎:1,200 里
三獎:360 里
獎品發放時間:2025 年 9 月 3 日至 9 月 9 日每天晚上 8 時起,在 Keeta 應用
程式的活動頁面。每日每類獎品數量有限,先到先得。
外賣及自取優惠
外賣優惠
優惠詳情
領取方式
多人餐
每日上午 11 時至晚上 11 時適用，訂單實際支付達 150 元即減 10 元，達 200元即減 20 元。
點擊首頁專區入口、彈出橫額進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。
自取開餐，
外賣自取新用戶**於指定餐廳下單達100 元即減 40 元，僅限一次。現有用戶訂單達80元可享20元優惠、達 100 元可30 元優惠。
點擊首頁專區入口、彈出橫額進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。
自取醒神早
上午 6 時至 10 時30 分，外賣自取新用户**在指定餐廳訂單達 100 元即減
點擊首頁專區入口進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。
自取「夏」午茶，最高慳$40!
下午 2 時 30 分至 5時，自取新用户**可以享受指定餐廳訂單達 100 元即減40 元，僅限一次。
點擊首頁專區入口進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。
7-Eleven
即日起至 9 月 9日，在 7-Eleven 訂單達 80 元即減 30元、達 50 元即減10 元；外賣自取新
點擊首頁專區入口進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。
KFC「口袋卷」系列
即日起至 9 月 4 日，上午 7 時至 11 時，KFC 提供 Keeta 獨家早餐套餐 75 折。
點擊首頁專區入口進入KFC 頁面選取優惠套餐。數量有限，先到先得。
*優惠受細則及條款約束。
**從未在 Keeta 應用程式上使用過自取服務
信用卡或其他優惠
指定優惠
優惠詳情
領取方式
PayMe優惠
週六、日適用，訂單實際支付金額達160元，結帳時以PayMe付款即減10元。
結賬時以 PayMe 付款即
