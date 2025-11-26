MIRROR聯乘SANRIO限定店安排混亂 IG出Story今日停派籌重新安排

MIRROR

MIRROR成軍7周年，最近有連串活動，當中包括其下公仔BABY MIRROR首次聯乘Sanrio Characters嘅公仔系列，噚日（25日）開始喺又一城設多個打卡位及限定店。據官方安排，噚日朝早9點開始派籌，大量鏡粉前往到限定店排隊拎籌，不過由於購物流程嚴重延遲，導致唔少有籌嘅鏡粉延遲甚至無法入場，人流管制安排欠佳，引發大批苦候多時嘅鏡粉鼓譟，現場情況一度混亂。晚上8時左右有人報警，執法人員到場，而MakerVille行政總裁金廣誠亦有到場了解事件。

有指噚日嘅籌喺中午12點左右派畢，持籌及手帶人士可以喺指定時段入限定店購物，但第一時段（11點）已經延誤，原定12點入限定店嘅鏡粉，亦延誤到2點先被安排入內，而原定下午2時入限定店嘅鏡粉，要去到晚上7點店方先開始處理。有粉絲拍低現場片段並上載到社交網站，指有職員晚上表示，現場有大量持籌人士等候，未能處理即日下午5時至晚上9時嘅籌號人士。職員更指星期三（26日）唔會派籌，持星期二籌號嘅人士可以喺星期三到場補購。唔少粉絲對呢個安排感到不滿，要求職員解釋。

去到噚晚11點，MIRROR官方IG上載限時動態，表示「期間限定店客人數量眾多，未能即晚於商場關閉前處理所有人流。我們十分感謝大家對此系列聯乘產品的愛戴，對於今日未能照顧所有客人的需求，感到萬分抱歉。現安排明天（26日）暫停派籌。我們將重新考慮及重整這次期間限定店的安排，感謝大家的體諒與理解。」

MIRROR IG Story

sanrio.hk IG

BABY MIRROR GO ROUND

