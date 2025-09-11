被唱K耽誤？ 網民力推Red Mr必食有呢啲 仲好食過餐廳？

近日有網民於網上討論區出帖，大讚Red MR是被唱K耽誤的餐廳，直指菜式水準比市面一定數量的質素高，建議拓展業務或轉型做cafe。帖文引起網友熱論，不少人同意指有些菜式非常好味，屬每次唱K必食，令人喜出望外，更有網友說笑自己經常到Red MR食飯，而非唱K；到底網友推介有哪些必食呢？立即睇下文了解內容啦！

Red MR食物水準媲美餐廳？

從來唱K的重點都不是食物，但Red MR的食物水準卻引起網友共鳴大讚，有網友推介其雞扒及泡菜炒飯，非常惹味，口感鬆軟；還有黑松露薯條，不但味道突出，而且溫熱酥脆，令人一口接一口。馬來咖喱炭燒豬頸肉也是推介之一，豬頸肉軟嫩多汁，醬料及炭燒豬肉的香味相互輝映；更有鵝肝、生蠔、西冷牛扒等美食，菜單極有心思，選擇繁多，難怪被網友建議拓展Cafe市場啦！

網民大表同意

多人推介

唱K都要重視食物質素

網友大讚

泡菜炒飯

黑松露薯條喜出望外

有生蠔

有鵝肝

有扒食

串燒賣相吸引

擺盤亦打卡able

圖片來源：連登討論區、OpenRice

