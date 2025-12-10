挪威諾貝爾協會：和平獎得主馬查多目前安全

（法新社奧斯陸10日電） 挪威諾貝爾協會今天在最新聲明中指出，處於躲藏狀態下的委內瑞拉反對派領袖馬查多目前安全，預計將會前往奧斯陸，但不會出席今天稍晚的諾貝爾和平獎頒獎典禮。

挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）在聲明中表示：「雖然她無法參加頒獎典禮和今天的活動，我們仍十分欣慰地確認她目前安全，而且她會在奧斯陸與我們相見。」

挪威諾貝爾協會發言人奧斯海姆（Erik Aasheim）告訴法新社：「瑪莉亞（馬查多的名字）正前來奧斯陸，但我們不知道具體時間。」