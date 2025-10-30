氣墊粉底推薦2025｜透亮白開水底妝靠它！Laura Mercier、Prada、YSL Beauty水潤氣墊粉底新品

焦點

基孔肯雅熱　拆解病徵、傳染、治療及預防方法

近年妝容走向愈來愈「簡單」，像Rosé、Ariana Grande，她們的妝容像白開水一樣清澈透亮。這「簡單」妝容，其實都有花點工夫，當中底妝的部分是很重要的，把瑕疵一拼遮蓋但又不厚粉，就靠近年大熱的補濕氣墊粉底！

不少美妝品牌都推出透薄絲滑同時具高遮瑕度的氣墊粉底，最新有10月上架的Laura Mercier氣墊粉底，另外NARS、Prada、Make Up For Ever都成為美妝迷鎖定目標，一起來看看吧！

氣墊粉底推薦1. Laura Mercier 極致持久粉鑽煥亮氣墊

Laura Mercier的碎粉是不少美妝迷的心頭好，而品牌近期就推出氣墊粉底，有特別設計兩款專為亞洲膚色而設的色調，Fair Rose、Light Rose，前者是冷調蜜桃粉、後者則是暖調蜜桃粉色調，為不同膚色人士修正蠟黃暗啞膚色。

粉底特別在於分了兩部分，雙粉芯氣墊設計。在粉底外圈是基本粉底色，中間則是蜜桃色用來調色，裡面亦有光澤調色微粒，精準修正暗沉與蠟黃膚色。在使用時，首先可以全面用蜜桃內圈與粉底外圈，隨後就可以用內圈的蜜桃色做提亮，在眼底三角區、法令紋及嘴角重點印上，強化飽滿與立體感。再者，粉底裡有鑽石粉末，幫忙營造自然透白的水嫩肌。

氣墊粉底推薦2. NARS LIGHT REFLECTINGTM 亮肌精華氣墊粉底

近期不少品牌推出的氣墊粉底都加入護膚成分，2月才上架的NARS全新LIGHT REFLECTINGTM亮肌精華氣墊粉底是其中之一，加入三重維他命C亮白複合物，結合三種水果萃取的強效成份，發揮維他命C的功效，令肌膚有種自然透光的亮澤感。氣墊粉底SPF 50+/PA+++，並加入令肌膚更顯平滑及柔膚的山茶花萃取物保濕、抗藍光成分。氣墊粉底有5款色調，配合水滴型粉撲，方便於眼周和鼻翼精準上妝，令白開水妝容更精緻。

氣墊粉底推薦3. Prada Beauty 原光新肌氣墊粉底

Prada Beauty之前推出的粉底液也是以透薄易推、幫助修飾毛孔瑕疵為賣點，現在加推新品Prada Mesh Cushion原光新肌氣墊粉底，備有4款色調，SPF50+/PA+++，並加入專研護膚成分Adapto.gen Trio複合物及維他命B3，令粉底水潤清爽，方便打造水潤的白開水底妝。

氣墊粉底盒以Prada有名的Re-Nylon再生尼龍系列的布料製，時尚有型，外協人士絕對會心動！

暫時有4款顏色可選，LN10、LN25相對較自然，對於亞洲女生皮膚白細的程度可在此兩款色調中選擇。

這款是用了LN10顏色的效果，質地透薄也沒有黏笠感，上完底妝再加碎粉就完妝；另外拿來補妝用也是不錯。

Sogo專櫃現在有特別版裝置，可以去留意這款新品。

氣墊粉底推薦4. Make Up For Ever 高清持妝氣墊粉底

Make Up For Ever的遮瑕用品一向都是美妝師自己私下都大推的美妝品，其高清持妝氣墊粉底近期又備受關注，新出兩款專為亞洲膚色研發的全新色調，1N01及1N02，加入補濕成分，防水、防汗而且透薄，幫助營造高清妝。新配色在亞洲人士皮膚上妝後，相對提高粉嫩氣息，令你更有神氣。現在系列有6款配色，有更貼近自己膚色的選擇。

氣墊粉底推薦5. YSL Beauty 明彩輕透亮肌氣墊粉底

YSL Beauty的明彩輕透亮肌氣墊粉底是品牌的皇牌美妝之一，現在因應情人節，推出奢華夢幻的藍粉漸變包裝，應用在皮革盒面之上，很令人心動的限量特別版。粉底色有N°B10與N°BR20，想要回購的朋友，別錯過這次的情人節系列。

相關文章：YSL Beauty情人節美妝藍粉漸變系列限量登場！像獨角獸的夢幻配色，唇膏、眼影盒、氣墊粉底也許可以成為情人節禮物

氣墊粉底推薦6. Serge Lutens 柔滑活魅氣墊粉底

香水很有名的Serge Lutens，在彩妝的部分也有驚喜，品牌推出的Spectral cushion foundation柔滑活魅氣墊粉底，一看到純黑包裝已經很奢華高級，粉底水潤得來又幫助做到相對啞緻的妝容。3款自然底妝顏色，質地輕柔易推，遮瑕度也夠高，對於想營造透薄妝容而不感油膩的底妝，可以試試Serge Lutens的氣墊粉底。

