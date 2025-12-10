美國公司在加州啟動首款電動飛行車生產

美國初創公司 Alef Aeronautics 在個人空中出行領域邁出了重要一步，開始在加州生產其電動飛行汽車。經過十年的研發，該公司於 2022 年推出了全電動的 Model A，具備 220 英里（約 354 公里）的行駛距離和 110 英里（約 177 公里）的飛行距離。Alef 的發展得到了早期 Tesla 及比特幣投資者 Tim Draper 的支持，從 2016 年的原型機發展到 2018 年的全尺寸試飛，並在 2023 年獲得了美國聯邦航空局（FAA）的適航證書。Alef 首席執行官 Jim Dukhovny 表示，首款飛行汽車的生產已按計劃開始，團隊的努力使得這一時間表得以實現。

在 2 月份，Alef 公布了其飛行汽車在城市環境中成功試飛的視頻。Alef 總部設在加州聖馬特奧，是一家專注於可持續電動交通的公司，致力於開發一款合法上路的乘用車，具備垂直起飛和前進飛行的能力。Alef 報告稱，其飛行汽車已經收到了價值 10 億美元的 3,500 項預訂，顯示出對這款既前衛又實用的車輛的強烈需求。

Alef 現在已經開始生產首款飛行汽車 Alef Model A Ultralight，這標誌著電動空中出行的一個重要里程碑。這些汽車在 Alef 位於硅谷的設施中手工組裝，每輛車的生產需要幾個月的時間。根據公司介紹，生產過程結合了機器人和工業制造技術，並進行手工製作，確保對各個組件進行嚴格測試和充分的飛行測試。這種謹慎的方法使 Alef 能夠在擴展到自動化大規模生產前，改進制造技術。

首批 Alef 飛行汽車將交付給一小部分早期用戶，進行在高度控制條件下的實地測試。這些早期用戶將獲得培訓、合規指導和持續的維護支持，從這一階段獲得的見解將用於優化生產，並為滿足公司的預訂積壓做準備。

Alef 的飛行汽車在多項特徵上與傳統汽車及現代 eVTOL 飛行器有所區別，因為它既是一輛合法上路的汽車，又能進行垂直起飛和飛行。與汽車不同，它可以起飛和飛行，與 eVTOL 空中出租車不同，它可以在公共道路上行駛，而不需要依賴機場或垂直起降場。Alef 還強調，這款車輛不需要跑道，具備完整的垂直起飛能力，並且是 100% 電動的，提供比 Tesla 及其他電動汽車更低的每次出行能耗。

目前，Alef 正在測試「Model Zero」，這是一個研究平台，旨在演變為公司的首款消費產品 Model A。Alef Model A 是唯一可以駕駛的具備垂直起飛和著陸能力的飛行汽車，並適應現有城市基礎設施的停車和道路出行需求。該車輛提供 220 英里（約 354 公里）的行駛範圍和 110 英里（約 177 公里）的飛行範圍，並配備了穩定的駕駛艙、提升翼系統和完全封閉的螺旋槳。

安全特性方面包括分佈式電動推進、多層冗餘、高級診斷、障礙物避免、滑行著陸及彈道降落傘。Model A 的預售價格為 $300,000 / 約 HK$ 2,340,000。Alef 的長期願景包括於 2035 年推出的四座轎車 Model Z，預計價格為 $35,000 / 約 HK$ 273,000，具備 200 英里（約 321 公里）的飛行範圍和 400 英里（約 643 公里）的行駛範圍，並具有預期的自動駕駛飛行能力。

