美國逾四成大專生缺穩定住宿 加州社區學院設「安全停車場」 助無家可歸學生以車為家︱Yahoo

羅沙利斯在手提電腦上做功課，電腦固定在他的前座，一個掛在後座把手的便攜式風扇嘗試為他降溫。(Photo by Barbara Davidson/ For The Washington Post via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】美國加州一所社區學院為協助無家可歸學生，開設一個特別停車場，讓學生可以在安全環境內「住」在自己的車上。就讀長灘市學院（Long Beach City College，下稱 LBCC）的羅沙利斯（Edgar Rosales Jr）形容，過去逾一年，每晚睡覺的停車場就是他的「家」。

根據《衛報》報道，LBCC 的安全停車計劃（Safe Parking Program）安排參與學生於每晚約 8 時至 10 時 30 分駛入校園一個職員日間使用的停車場，毗鄰的淋浴設施會在早上 6 時開放。對羅沙利斯來說，獲發一個可開啟洗手間的感應匙扣，裡面有廁紙及洗手液，已經改變了他的生活。

羅沙利斯在校園內上課。(Photo by Barbara Davidson/For The Washington Post via Getty Images)

車內過夜最可怕的是各種聲音

羅沙利斯逾 20 年前於康普頓（Compton）的高中輟學，成為貨車司機。去年秋季，他在完成普通教育文憑（GED）課程並入讀 LBCC 後與妻子分居，只短暫借住兄長家中約 1 星期。他不想造成負擔，在貨運公司下班後，便把殘舊私家車停泊在路邊，附近是大型露營車及露宿者帳篷。

他憶述，在街上車內過夜最可怕的是各種聲音：「聽到狗吠聲、有人在附近奔跑、警車燈光在街上掠過，又有人望入你的車內。」在這種環境下，他幾乎無法入睡，更難以專心學業。無法經常洗澡後，他開始刻意避開人群，以免令別人聞到氣味。他說，車廂一方面成為自己的避風港，另一方面卻像牢獄，更影響自己的精神健康。

在停車場內，他可以使用電源和無線上網，把後座變成自修空間 (Photo by Barbara Davidson/ For The Washington Post via Getty Images)

可以使用電源和無線上網

其後，他先退選一科課程，數星期後甚至向學院表示無法再堅持，打算退學。對方沒有讓他離開，而是協助他申請安全停車計劃，情況自此出現轉變。羅沙利斯說，在停車場內，他可以使用電源和無線上網，把後座變成自修空間，校園保安由以往在街上驅趕他的角色，變成守護他的對象。他說，在計劃開始後，「我終於可以整晚安心睡覺」。

報道引述美國天普大學一份學生基本需要調查顯示，全美有 48 ％大專學生面對住屋不穩問題，即欠缺安全、負擔得起及穩定居所；在近 75,000 名受訪學生中，約 14 ％更曾經歷無家可歸。分析指，問題與全國房屋供應短缺、可負擔房屋計劃的資格限制往往把學生排除在外有關。報道又指，第二任特朗普政府削減聯邦最大助學金計劃「裴爾助學金」（Pell Grants），並削弱社會安全網及相關平等住房法例，被批評加劇學生困境。

羅沙利斯與朋友互相擁抱 (Photo by Barbara Davidson/For The Washington Post via Getty Images)

今年 9 月獲發住宿

羅沙利斯本身有腳患及腰痛，要把自己折進車後座並不容易，又坦言停車場的無線網絡不穩定、逾十名使用者共用 1 個洗手間經常要排隊，場內沒有雪櫃和微波爐，而且參與計劃的學生既不能睡到很晚，亦不能太早入睡，限制不少。

儘管如此，羅沙利斯指停車場也成為建立社群的地方。他對新加入者經常說「放心，我們會幫你」，而很多人確實需要幫忙。羅沙利斯認為，標籤和歧視是問題之一：「大家會怕被人評頭品足，或者被人憐憫，覺得『那個就是無家可歸的人』。」

今年 9 月，LBCC 通知羅沙利斯，他獲「快速重新安置計劃」提供住房，是一個 2 房 2 浴單位，與另外 3 名室友同住。他聽到消息時流下眼淚，既是鬆一口氣，亦帶著不安，稱過去一直以為無法離開安全停車計劃。

現在，他覺得較為安心的是，這個停車場仍然存在，對於已登記、生活岌岌可危的數十名學生來說，仍是一個後備選擇。他說，深信總有一天會順利畢業，並買到夢寐以求的房子，「我現在是向前走」。

校長穆奴斯(Photo by Barbara Davidson/For The Washington Post via Getty Images)

校長曾陷相似經歷

LBCC 校長穆奴斯（Mike Muñoz）對相關問題有深刻感受，多年前他也是一名社區學院學生，在商場一間影樓打工。向家人表達自己是同性戀後，他無法回家，當時會在商場附近的停車場過夜，翌日再到影樓利用沖曬照片用的大型洗手盆抹身，承受與羅沙利斯相似的壓力。他回憶，那時在顧及生存之餘，最大的擔憂是不讓任何人發現自己沒有落腳處。

穆奴斯表示，希望使用安全停車計劃的學生，可以在學院坦然做自己，而不必像他當年般隱藏。直到其後轉讀 4 年制大學並入住宿舍，他才感到「終於可以放下沉重的精神負擔，把精力真正放在課業，以及自己想成為一個怎樣的人」。

疫情期間，一項調查顯示，最少有 70 名 LBCC 學生在車內居住。穆奴斯於是要求學院董事會支持設立安全停車計劃。部分職員憂慮法律責任，以及擔心會傳遞一個訊息，即「學生睡車上也可以」，亦有人聯想到毒品、性行為、垃圾及惡臭等「最壞情況」。在穆奴斯多番解釋、回應這些「末日想像」後，學院最終在 2021 年以疫情紓困資金撥出約 20 萬美元啟動計劃，先為 13 名學生試行。

羅沙利斯在學院的安全停車場內，於車內過夜後醒來。 (Photo by Barbara Davidson/ For The Washington Post via Getty Images)

其他院校採不同方法 如入住護老院

同一時間，美國其他院校也採用不同方式應對學生住宿問題。有院校在宿舍預留「流動房間」，供短期緊急入住；亦有院校為特定背景學生（如在寄養系統成長）提供全年住宿。有些社區學院因缺乏宿舍，會與 4 年制大學合作，安排學生以較低價格入住對方宿舍，或直接與酒店簽約。

Airbnb 則有計劃為學生提供短期住宿。在明尼蘇達州部分院校，學生以相對低廉租金入住護老院，換取為院友購物或協助使用科技產品等服務；在馬里蘭州霍華德社區學院（Howard Community College），學生在日間可躺進小睡艙補眠。

羅沙利斯在儲物室更換髒衣服。(Photo by Barbara Davidson/For The Washington Post via Getty Images)

學生可使用洗手間和淋浴設施。(Photo by Barbara Davidson/For The Washington Post via Getty Images)