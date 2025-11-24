Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕自助餐優惠2025｜WM酒店咖啡廳節慶自助餐買一送一！人均$281起品嚐冰鎮波士頓龍蝦、聖誕火雞、法式酥皮龍蝦湯

踏入年尾，又是時候計劃和家人、朋友食聖誕大餐！WM咖啡廳突發推節慶盛宴自助晚餐、週末自助早午餐、節慶盛宴平日半自助午餐買一送一優惠，節慶盛宴平日半自助午餐最平由人均$281起，食澳洲 M4 草飼牛柳配香煎鴨肝及百里香燒汁、聖誕火雞伴蜜汁火腿及香煎帶子等，絕不能錯過！11月24日中午十二點在KKday入手優惠，用最抵價格享受美食！

節慶平日半自助午餐/自助早午餐 食北海道帶子海膽墨汁意粉、龍蝦班尼迪

12月開展的節慶半自助午餐、自助早午餐，前者只需$281起，而自助早午餐$341起食冰鎮海鮮，更有享用煙三文魚法式鬆餅、牛油果蟹肉法式多士、北海道帶子海膽墨汁意粉、龍蝦班尼迪及西班牙乳豬飯，以美味食物為節日開展的一天帶來滿足感！此外，星期一至五及非公眾假期限定的半自助餐每日供應五款主菜，包括澳洲 M4 草飼牛柳配香煎鴨肝及百里香燒汁、聖誕火雞伴蜜汁火腿及香煎帶子，每款都是鮮味濃郁，想不斷encore！節慶主題餐買少見少，想在如此值得慶祝的日子同家人一齊以美食慶賀，就快去預定啦！

【買一送一】節慶盛宴自助早午餐（用餐時段：12:00 - 15:00)

優惠：$682/2位，平均$341/位（ 原價：$625/位 ）

【買一送一】節慶盛宴平日半自助午餐（用餐時段：12:00 - 14:30)

優惠：$562/2位，平均$281/位（ 原價：$515起/位 ）

WM酒店咖啡廳節慶自助餐

$401起食節慶盛宴自助晚餐 必食香煎鴨肝、聖誕火雞

整個12月份的「節慶盛宴自助晚餐」，為大家帶來即製法蔥吞拿魚海膽手卷、北海道帶子蟹膏手卷，大廚以頂級吞拿魚海膽、北海道帶子蟹膏製造的美味手卷，每款食材都確保新鮮。節慶自助晚餐少不了聖誕及新年佳節必備的聖誕烤火雞、烤美國安格斯牛肉眼外皮脆香，而大受歡迎的香煎鴨肝亦都再次登場。

自助晚餐亦為大家帶來即開時令生蠔及冰鎮海鮮，冰鎮波士頓龍蝦、阿根廷紅蝦刺身、黃鰭吞拿魚刺身帶來升級版的體驗。其他菜式包括：紅酒燉和牛舌、西班牙白毛豬火腿配蜜瓜、肉骨茶、燒羊髀、冬菇鮑汁扣鴨掌等。而於周五至周日特別美食推介包括：燒西班牙乳豬、鹽燒天使粉紅蝦、鮑魚花膠扣鴨掌及法式酥皮龍蝦湯，以及配上即煮的雞白湯拉麵，讓你這個冬天充滿暖意！

【買一送一】節慶盛宴自助晚餐（用餐時段：18:30 - 21:30)

優惠：$802/2位，平均$401/位（ 原價：$735起/位 ）

地址：西貢惠民路28號洲至奢選香港WM酒店LG樓（地圖）

