【聖誕大餐食譜】聖誕甜品零失敗免焗杯杯布甸 不用打蛋器也能落手做？

聖誕節將至，雄心壯志要自己給BB豬煮一餐豐盛聖誕大餐，又怎少得一個甜品結尾？不妨試做這種免焗杯杯布甸，做法跟木糖布甸相若，但可以變換不同的夾層餅乾，用甜蜜蜜星星脆更有聖誕氣氛。不妨用有蓋樽去做，雪好還能帶走送給朋友。如果家中沒有電動打蛋器，也可以把雪凍的忌廉加入抹乾的玻璃瓶中，扭實，上下搖晃，一樣能打發成功，但要記得不時檢查免打發過度。即睇Yahoo Food如何製作免焗杯杯布甸：

免焗杯杯布甸（2人份量）

烹煮時間：25分鐘

材料

早餐穀物星星脆60克

淡忌廉160毫升

甜煉奶30克

盆覆子(Raspberries)10粒

做法

1. 星星脆放入密實袋，用麵棍打碎成粉。

2. 淡忌廉和煉奶加入瓶中，扭實，上下搖晃至挺身，期間要不時打開檢查，小心不要搖晃過度。

3. 杯子加入一層忌廉，搯上一層餅碎，重層這步驟至最面層是餅碎。

4. 放上覆盆子和一顆星星脆，放入雪櫃雪約1小時便可。

