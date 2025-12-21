宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕甜品食譜｜低糖健康版乳酪Taco！脆餅變身曲奇餅底 香脆內軟
聖誕節就到，大家未有頭緒整什麼聖誕甜品的話，今集周靈山教整曲奇版乳酪Taco，即睇內文：
聖誕節準備到來，大家計畫好整什麼聖誕大餐未？今集周靈山教大家整曲奇版乳酪Taco，而且只用上15克糖，比平時的甜品更健康。大家整完可以再加入各自喜愛的乳酪醬及水果，到時一齊食就更好味！今年聖誕party一於大顯廚藝，為朋友們送上一個小驚喜喇！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
材料：
無鹽牛油 45克
幼沙糖 10克
糖粉Icing Sugar 5克
蛋黃 7克
中筋麵粉 40克
低筋麵粉 20克
無鋁發粉 1/16茶匙
紅莓粉 1~2湯匙（1湯匙淺色，酸味淡；2湯匙深色，酸味重）
更多《識食自然瘦》食譜
臘腸飯食譜｜中秋節懶人必學臘腸雜菜飯 咸香惹味 一煲搞掂！(有片)
蔥油餅食譜｜免搓免焗 4個步驟整到外脆內軟煎蔥油餅 (有片)
三文魚食譜｜一鑊快速完成泰式酸甜三文魚配椰香青檸汁 夏日送飯超開胃！
餡餅食譜｜爆汁茄蓉黑醋洋蔥雜菜餡餅 兩個小秘訣做出表皮香脆 內裡爆汁效果！
蛋餅食譜｜白汁檸檬香露筍蛋白卷／茄醬雞肉雜菜卷 自己搭配食材 大廚級美食！
蛋餅食譜｜初學者做蛋餅不失敗秘訣！1個技巧令蛋餅皮外脆內軟 同時不會裂開！
手撕雞食譜｜新手入廚都整到酸辣手撕雞 15分鐘完成開胃清新消暑菜！
蝦多士食譜｜香脆米餅芒果蝦多士 用米餅代替麵包做底！兩招教大家如何外脆內軟 不黏牙！
米紙卷食譜｜越南香脆芒果蝦沙律米紙卷 塗上xx令米紙卷更易包！
蛋糕食譜｜香濃朱古力小蛋糕Petit Four 落可可粉變好乾？1個技巧即刻鬆軟濕潤 ！
聖誕甜品食譜｜應節必食英式傳統甜點蘋果梨金寶奶酥！極少糖少油 又潤喉！
低卡食譜｜15分鐘完成簡單健康日式炒雜菇！低脂、低糖、低鹽！不私藏煮出香口多汁技巧！
南瓜食譜｜冷熱都食得的健康小食！蜜糖烤南瓜 做配菜、沙律一流！
簡易食譜｜15分鐘快速完成甜酸蘋果豬扒 開胃下飯家常菜！低鹽低糖低油夠健康！
甜品食譜｜10分鐘快速自家製水果乳酪冰條！低糖又健康！新手必學下午茶小食！
蛋糕食譜｜香橙味蛋糕配無糖朱古力醬 無牛油都製到！香滑鬆軟 低糖又好食！
減肥食譜｜沙律Juicy不乾秘訣！必學低卡泰式酸辣椰菜雞胸沙律！酸甜惹味超開胃！
減肥食譜｜低卡低碳必學仿韓式炒粉絲！將韓國粉絲換成xx食材 竟然是零卡路里！
雞翼食譜｜免粉免油炸整出香脆雞翼！不私藏3個必學tips 一款調味料令雞翼即變有味
薯餅食譜｜快速自家製金黃香脆麥當勞薯餅！免炸都整到酥脆口感！
減肥餐｜3大低糖低鹽低油又富蛋白質的營養食物！教埋1分鐘微波爐快速煎蛋法！
麵包食譜｜純素鬆軟新鮮紫薯開心果麵包 必加一樣材料令紫薯更易打變蓉！
Calzone食譜｜自家製cafe必食的蘑菇芝士意大利Calzone披薩餃 教埋你雪藏後點樣快速加熱！
麵包食譜｜免搓意式蒜味香草麵包Focaccia 獨家秘方令麵包食落更鬆脆香口 入廚新手都整到！
麵包食譜｜超邪惡足料茄醬芝士火雞卷 麵包柔軟芝味濃郁 新手必學下午茶小食！
Pizza食譜｜經典Margherita Pizza蕃茄芝士薄餅做法超簡單！1招秘訣就算焗爐唔夠熱都整到香脆餅底！
芝士麵包脆條食譜｜香脆可口蒜蓉味濃郁！自家製健康小食 在家工作止口癮一流！
Pizza食譜｜抗疫在家好想食薄餅？簡單自家製芝士Pizza！煙燻軟芝士vs水牛芝士味道有咩分別？
麻糬食譜｜自製朱古力麻糬無難度 口感煙靭有朱古力香 6種材料就整到！
雞脾食譜｜10款材料輕鬆煮出栗子炆雞脾家常菜！全靠1款食材令成碟菜更惹味！
其他人也在看
曲奇食譜｜🎄聖誕軟心曲奇🍪～無需用打蛋器❗️
一年中最喜歡12月, 這年更有來得不易的珍貴感⋯⋯呢款曲奇超容易整，攪攪搓搓加啲裝飾就整好！多了時間就可與家人朋友共度佳節和享受美食 曲奇我就做咗綠色（抹茶開心果）、紅色（紅菜頭朱古力）、啡色（朱古力果仁碎），係聖誕嘅顏色，搓好嘅曲奇焗10分鐘後取出，呢個時間曲奇外脆內軟，可在餅上插上不同裝飾，再焗多4-5分鐘就食得！焗完出嚟好靚又好味，仲保持軟心感～ 提子乾含豐富營養，包括鉀、鐵、纖維、 礦物質和碳水化合物，可以保護身體細胞， 也幫助新陳代謝！記得去各大超市係買美國加州提子乾呀！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
小食食譜｜食得嘅🎄聖誕樹🎄 簡易聖誕小食
介紹多一個簡單又靚嘅聖誕小食俾大家～ 簡單、好吃、好睇、低脂、健康🥰 ！ 要煮得材料就我準備，細佬就幫手搣蛋殼、攪拌好薯仔沙律、幫手裝飾聖誕樹（放上青瓜片、腸仔粒、提子乾），最後加上星星🌟 完成✅ 我特別推介大家加埋提子乾， 含豐富營養價值，也帶天然甜味，配上薯仔沙律🥗好夾又加添更多營養！記得去各大超市買美國加州的提子乾呀！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
肉餅食譜│煎肉餅飯 加呢個步驟肉餅外脆內軟嫩
近排大熱之一必要數到在Threads 因為潮文爆紅的元朗大寶冰室的煎肉餅飯，煎得脆邊焦香的土魷肉餅鹹香惹味，做到老闆都說做唔切。如果不是住元朗的街坊又不想山長水遠入去食碟飯，那自己做煎肉餅飯也不是太難。肉餅餡料隨自己喜歡，但可以用加入爽口蔬菜如馬蹄或茭白筍等增加清爽口感。煎肉餅厚度按個人喜愛，薄身肉餅較脆但易煎乾身，厚身肉餅肉汁豐富但要煎較耐不然會不熟，但不論煎薄還是厚，可以在表面上色後，加少許水去半煎蒸，再開蓋把水蒸發，便可以保持內層的水份，做到外脆內嫩，即睇如何製作煎肉餅飯：Yahoo Food ・ 16 分鐘前
肉餅食譜｜土魷蒸手切肉餅
早兩日忽然好想食呢味家常餸，好懷念小時候家家戶戶都會聽到 dou dou dou垛肉餅的聲音Cook1Cook煮一煮 ・ 15 分鐘前
愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光
US Department of Justice 美國司法部釋出的數千份愛潑斯坦檔案中，包括一張安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）躺在女性腿上的照片。 照片中，已定罪的性交易犯吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在背景中微笑看著這位前英國王子。照片似乎拍攝於諾福克的皇家莊園桑德靈漢（Sandringham）的會客廳。 這張照片的曝光，將進一步加劇外界對安德魯的審視，他因與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey ...BBC News 中文 ・ 14 小時前
台北施襲案 前日本記者傷口沾愛滋血
【on.cc東網專訊】台灣台北市上周五（19日）發生隨機襲擊民眾案件時，曾任職日本電視台記者木下黃太剛好身處誠品生活南西門店，更徒手幫助一名受傷電單車司機止血。當得悉疾管署翌日宣布其中一名傷者是愛滋病患者時，他上周六（20日）強調當下只想救人，目前已拿到相關預防on.cc 東網 ・ 19 小時前
導盲犬九龍城過馬路突迎面被狗咬 耳朵被咬掉一截血流披面
【動物專訊】導盲犬「愛恩斯坦」（坦仔）今日中午跟服務使用者盧先生在九龍城過馬路時，突然被迎面而來的白色柴犬咬傷，當時那柴犬狗主有拖繩，卻沒有制止狗狗跑去咬坦仔，事後鬧了自己狗狗幾句便離開。坦仔其後血流披面，送院後要聯針，不排除還要再動手術切除部分耳朵。盧先生的太太當時目擊事發經過，她對坦仔受傷感到很心痛，希望能找到那狗主賠償，及教育那狗主妥善看管自己的狗狗，提醒如果其狗狗有攻擊性，應在帶狗時讓狗狗戴口罩，避免傷及其他小動物。 盧太表示，事發在今日中午12時許，當時她丈夫和坦仔在九龍城東正道樂善道交界十字路口近富豪東方酒店過馬路，而那狗主拖著一隻白色柴犬迎面而來，柴犬突然撲向坦仔。她說：「那時電光火石，我以為只是普通狗仔打招呼，但坦仔吠了幾聲，後來我叫坦仔，坦仔回頭望我時，看到他的耳朵流很多血。」她又表示，看到那個狗主曾在馬路中心鬧了柴犬幾句，然後離開，相信對方清楚知道自己的狗狗咬了坦仔。 她將坦仔帶到獸醫診所檢查，發現坦仔耳朵被咬掉了一塊肉，有多個牙洞和抓痕，傷勢嚴重，要聯針及觀察，不排除要再做部分耳朵切除手術。 盧太和丈夫都很心痛，她表示坦仔在3歲時開始跟他們一起，至今已經7歲，一同香港動物報 ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火｜大埔民政專員在路祭衣着惹爭議 為此致歉
大埔宏福苑五級火造成至少161人死亡，包括殉職消防員何偉豪，消防處昨日為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，並到宏福苑災場進行路祭。不過，大埔民政專員陳巧敏昨日身穿黑白色連衣裙，被市民批評花樣太高調，她就此致歉。am730 ・ 1 天前
黎智英：這位挑戰中國底線的億萬富翁，付上了自由的代價
BBC 2022年一個冬日的早晨，黃浩銘與陳皓桓前往香港赤柱監獄探望黎智英，這位傳媒大亨在兩年前（2020年）被捕，當時他因涉嫌違反《香港國安法》，正等待受審。 他們都曾參與2019年席捲香港的抗議活動，當時數十萬人走上街頭，要求在中國領土上實現民主和更多的自由。他們過去常會在飯局中聚會，有時是豐盛的晚宴，一邊吃著點心、披薩或煲仔飯，一邊閒聊八掛和開玩笑。 陳皓桓說，黎智英在獄中很愛吃「紅薑撈飯」，「（怎會想到）黎智英會用紅薑撈飯？」 ...BBC News 中文 ・ 14 小時前
克林頓、安德魯、傑克遜……新公開的愛潑斯坦檔案及照片涉及哪些名人
US Department of Justice愛潑斯坦和邁克爾·傑克遜合照 美國司法部已公開與傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的首批文件。 這些文件包括照片、影片及調查資料。美國國會通過法律要求在週五（12月19日）前完整公開檔案。 然而，民主黨與部分共和黨人指責司法部（DOJ）違反法律義務，因司法部表示無法在期限內釋出所有文件。數千份檔案中許多細節也被大量塗黑。 首批檔案中包含多位知名人士，包括美國前總統比爾·克林頓（Bill ...BBC News 中文 ・ 14 小時前
大家樂推「即炒粉麵飯」反攻預製菜 網民反問：之前嗰啲係翻熱？
北上消費成風加上兩餸飯夾擊，大家樂近日再推「即炒粉麵飯」自救，卻引發網民質疑以往是否預製菜，經營策略備受關注。Yahoo財經 ・ 1 天前
台灣AV女優進軍「奧斯卡」 憑個人特色圈粉無數
【on.cc東網專訊】台灣AV女優Jesse，有着前凸後翹傲人身材的她，憑極具個性的外表圈粉無數，日前更宣布入圍被譽為「成人界奧斯卡」的 AVN Awards投票選拔名單，成為少數進軍國際成人影視殿堂的台灣女優之一。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
胡定欣新婚後過首個聖誕節 布置巨型聖誕樹意外曝光超豪巨宅
視后胡定欣今年10月無預警下嫁醫生男友陳健華，於新西蘭秘婚後正式成為人妻。新婚燕爾的她心情大好，分享新婚後首個聖誕的布置片段，更曝光豪宅內的闊落客廳及巨型聖誕樹瞬間成為網民焦點！東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
台灣男台北車站及街頭無差別襲擊 連兇徒4人死亡 1傷者染HIV
【12月20日16:30更新】台警繼續調查台北車站一帶周五發生造成包括疑兇在內4人死亡的持刀隨機傷人案，11名傷者中5人仍留醫，2人仍在加護病房。警方指，追捕期間墮樓身亡的27歲男疑兇是有計劃犯案，初步相信沒有共犯，已排除是恐怖襲擊。當局在台北捷運通道發現17枚煙霧彈，2枚未射出，另有15枚汽油彈、戰術背心和刀等，疑兇am730 ・ 1 天前
G-DRAGON公開MAMA花絮為宏福苑大火更改演出 揭當日疑黑面原因：訊息完全沒傳達出去
大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，截至昨日（12月20日）已有161人罹難。這場大火令舉世震驚，香港全城陷入傷感，而韓國年度盛事MAMA頒獎禮在慘劇發生後兩天，即11月28至29日繼續如期在港舉行，主辦方改以「Support Hong Kong」為主題，希為災民帶來慰藉與力量。當晚許多表演藝人改動了衣著或曲目，其中K-Pop天王G-DRAGON（權志龍）穿上一身黑衣，於胸口分別扣上白花及黑絲帶獻唱《Drama》、《Heartbreaker》及《無題》（Untitled, 2014）等歌曲，但他事後在官方播出自己的片段中給予拇指向下（thumbs-down）的負評符號，以示不滿意自己表現。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
中國車太強？本田CEO憂日本車有危機 妙論中國車似智能手機
最近市場有兩大事件，讓人開始對日本製汽車的存續感到憂慮。其一是包括豐田、本田、日產正考慮大舉從美國「逆進口」汽車到日本銷售，其二是本田CEO三部敏宏在年度的企業匯報會上，正式表達了對日本製汽車未來的擔憂，他形容中國的電動汽車就像智能手機，性能非常可怕Yahoo財經 ・ 1 天前
吳婉君策騎英姿颯爽 拋胸震撼眼球
【on.cc東網專訊】台灣女星吳婉君自去年主演的劇集《愛的榮耀》殺青後，至今都還沒有再入劇組，不過她仍然活躍於社交網力保人氣，她近日大晒一系列玩策騎的照片，身穿泳裝外搭長版羽絨大衣，在寒冷的氛圍中展現出不同的時尚張力。而低胸上陣的她更大晒事業線和白滑長腿，相當養東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
笑到最後｜港股世一後 下站「堅離地球」（高明）
近期新聞指出隨時有中國已可以製造極紫外光光刻機，變相以上市中國版ASML（ASML），估計港交所可爭取其上市。只要港股集齊AI、晶片、光刻機、機械人、太空經濟股五大當炒股，堅離地球並冇專利，所以香港真係一塊福地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
前東張女神利穎怡揭驚險生仔過程 入院簽生死狀 BB一度臍帶繞頸：沒有私家醫生敢接
前「東張女神」利穎怡（Joan）去年離巢TVB ，之後過檔HOYTV《一線搜查》繼續擔任主持。結婚7年的Joan於10月宣布成功誕下囝囝，更透露於生產過程中「食全餐」。日前，Joan再於社交平台上載片段分享生產過程驚險重重，由順產變開刀，囝囝更一度臍帶繞頸，過程驚心動魄，幸好最後平安出世。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張柏芝分享與兒子相處之道 劉嘉玲爆狄波拉私下評價前媳婦
內地真人騷節目《一路繁花2》近期熱播，參與藝人不時爆出鮮為人知的事情，令節目熱度有增無減。日前播出最新一集...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前