自助餐買一送一優惠丨九龍東皇冠假日酒店尚廚 人均$161起歎榴槤忘返下午茶/鮟鱇魚肝脆筒/葡式燒乳豬

由中午到下午，再到晚上，九龍東皇冠假日酒店的自助餐都準備好用美味填滿，無論是松葉蟹腳、阿根廷天使粉紅蝦刺身，還是匠心獨運的香草脆筒三重奏，以至「榴槤忘返」為主題的下午茶，十餘款榴槤甜點香氣四溢，都絕對能滿足一眾挑剔的味蕾！8月28日晚上9點在Klook推出快閃買一送一優惠，人均折後價低至$161起，無論親子同樂、約會聚餐，都一樣可以一起味遊世界！

海鮮薈萃自助晚餐 必食香草脆筒三重奏

自助晚餐主打高級海鮮與精緻料理，無疑是海鮮控必吃的奢華之選！其中香草脆筒三重奏更是匠心之作，三款皆為甜筒造型設計：黑醋珍珠鮟鱇魚肝脆筒將綿密如絲絨的魚肝醬，搭配一咬即破的黑醋珍珠，酸鹹交織、解膩開胃；赤海蝦飛魚籽脆筒，以彈牙蝦肉配飛魚籽，鮮味層次十足；鹽蔥拖羅蓉脆筒則將頂級拖羅剁成細蓉，醇厚的油脂香搭配鹽蔥提鮮，一手一件盡享豐富層次美味；熱盤更就有忌廉芝士菠菜焗虎蝦球、龍蝦汁燴大蜆等，搭配香煎法國鴨肝、葡式燒乳豬等，星期五至日及節假日還有限定的麵包蟹、油甘魚刺身，滿足不同味蕾享受！甜點區延續大熱開心果元素，開心果巴斯克芝士蛋糕、開心果號角酥成了必搶之選，加送任飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水、橙汁、蘋果汁！

海鮮薈萃自助晚餐

【買一送一】海鮮薈萃自助晚餐連無限暢飲（用餐時段：18:30 – 21:30）

優惠價： $718起/2位； 原價：$1,316起/2位

Haagen-Dazs雪糕

環球美食盛宴自助午餐 食生蠔/開心果巴斯克芝士蛋糕

這場自助午餐以豐富多元的國際菜式為特色，週末及公眾假期加碼有松葉蟹腳、阿根廷天使粉紅蝦刺身等限定美，海鮮控必食！熱盤更是精彩，有軟熟入味的紅酒燴牛尾、充滿異域風情的泰式青咖喱豬頸肉，也有充滿地道特色的去骨海南雞、泰式滷水豬手等；甜點區更是充滿驚喜，大熱的開心果巴斯克芝士蛋糕香濃綿密，也有小朋友最愛的吉士醬西班牙油條配拖肥汁、法式焦糖香蕉可麗餅、佛手柑蛋白批、血橙杏仁蛋糕、雜果仁朱古力蛋糕，樂趣滿滿，令人欲罷不能！快閃買一送一優惠折後只需$209起！

新鮮生蠔

【買一送一】自助午餐（用餐時段：12:00 - 14:30)

優惠價：$418起/2位； 原價：$766起/2位

冰鎮海鮮

榴槤忘返下午茶 必食泰式班蘭雞/即制榴槤雪糕

自助下午茶餐以「榴槤忘返」為主題，融合東南亞風味，鹹甜兼具！鹹點有泰式班蘭雞、冬蔭功大蝦意粉，特色肉骨茶與象拔蚌刺身等；甜點則是榴槤控的天堂，榴槤芝士薄餅、榴槤班戟等10餘款甜點，統統使用新鮮榴槤製作，搭配即制榴槤雪糕與Haagen-Dazs雪糕。此外，有小朋友最愛的朱古力噴泉！快閃買一送一優惠折後$161，性價比極高，榴槤控必食！

榴槤忘返下午茶

【買一送一】下午茶自助餐（用餐時段：15:15 – 17:15)

優惠價：$322起/2位； 原價：$590起/2位

用餐環境

九龍東皇冠假日酒店 The Chef’s Table尚廚

地址：將軍澳唐德街 3 號香港九龍東皇冠假日酒店 1 樓 (地圖)

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

