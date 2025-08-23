Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

自助餐買一送一優惠｜香港W酒店KITCHEN自助餐快閃 人均$317起食麵包蟹/澳洲和牛肩胛肉/泰式羅勒烤魷魚

對於追求高性價比的香港食家而言，一場集星級環境、新鮮食材與實惠價格的自助餐當然值得大推；靚靚海景、新鮮海鮮，加上大師級的手藝，絕對值得一試！Klook突發推出香港W酒店KITCHEN餐廳自助餐買一送一限時優惠！無論是午間的海陸盛宴，還是夜間的泰式主題體驗，人均低至$317起，更有指定飲品無限暢飲！

立即查看香港W酒店自助餐優惠詳情

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

晚餐泰式主題 曼谷主廚創意演繹地道風味

即日起晚市升級為「Serenity in Siam」泰國主題自助晚餐任食3.5小時！由曼谷W酒店客席主廚Joe帶來重新演繹的泰菜系列，這位大師最擅長在泰國本土風味裡摻入國際料理技巧，大膽加入更多元化的香料比例凸顯冬陰功的層次，或是選以豬肩肉的嫩度再裹上巴東咖喱，每一啖都是對經典的致敬，又帶著KITCHEN標誌性的創意巧思。必試招牌菜有香辣惹味的冬陰功虎蝦、濃郁醇厚的巴東咖喱豬肩肉，還有炭烤香十足的泰式羅勒烤魷魚。從濃到清、從辣到香，每道菜都像在講泰國街頭與星級餐廳的雙重故事！海鮮控更別錯過陣仗十足的鮮貨陣容：龍蝦、生蠔、麵包蟹、藍青口、熟蝦、海螺統統任拿，而雪蟹腳則會在星期六、日及公眾假期特別供應！

【買一送一】自助晚餐連無限暢飲（用餐時段：18:00 – 21:30）

優惠價：$994起/2位｜ 原價 $1,822起/2位

已包括原價加一服務費

SHOP NOW

泰式主題自助餐

海景座位

海陸珍寶自助午餐 海鮮控的專屬場

海陸珍寶自助午餐是海鮮控的專屬場！新鮮海鮮包括了蜆、藍青口、熟蝦、海螺，更有回本必吃的面包蟹，肉質飽滿，蟹膏濃稠，是鮮甜和甘香的完美結合；當然肉食獸也不要錯過澳洲和牛肩胛，油花均勻，外焦內嫩，入口即溶的肉香令人回味。星期六、日及公眾假期供應更額外供應雪蟹腳與生蠔，雪蟹腳肉緊實彈牙，生蠔帶清新海水鮮香，配上汽泡酒或紅白酒無限暢飲，美味體驗大升級。情侶閨蜜樂好兄弟兩人同行，可選「買一送一」，平日人均$317、周末及公眾假期人址也只不過$389！

【買一送一】海陸珍寶自助午餐連無限暢飲（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$634起/2位 ｜ 原價：$1,162起/2位

星期一至五連指定汽水及果汁無限暢飲

SHOP NOW

海鮮冷盤

用餐環境

W酒店KITCHEN

地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號香港W酒店KITCHEN（地址）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2025〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？