自助餐買一送一優惠｜香港W酒店KITCHEN自助餐快閃 人均$317起食麵包蟹/澳洲和牛肩胛肉/泰式羅勒烤魷魚

香港W酒店KITCHEN餐廳自助餐買一送二，人均$222起食盡各式海鮮和泰式美食！即睇內文：
對於追求高性價比的香港食家而言，一場集星級環境、新鮮食材與實惠價格的自助餐當然值得大推；靚靚海景、新鮮海鮮，加上大師級的手藝，絕對值得一試！Klook突發推出香港W酒店KITCHEN餐廳自助餐買一送一限時優惠！無論是午間的海陸盛宴，還是夜間的泰式主題體驗，人均低至$317起，更有指定飲品無限暢飲！
晚餐泰式主題 曼谷主廚創意演繹地道風味
即日起晚市升級為「Serenity in Siam」泰國主題自助晚餐任食3.5小時！由曼谷W酒店客席主廚Joe帶來重新演繹的泰菜系列，這位大師最擅長在泰國本土風味裡摻入國際料理技巧，大膽加入更多元化的香料比例凸顯冬陰功的層次，或是選以豬肩肉的嫩度再裹上巴東咖喱，每一啖都是對經典的致敬，又帶著KITCHEN標誌性的創意巧思。必試招牌菜有香辣惹味的冬陰功虎蝦、濃郁醇厚的巴東咖喱豬肩肉，還有炭烤香十足的泰式羅勒烤魷魚。從濃到清、從辣到香，每道菜都像在講泰國街頭與星級餐廳的雙重故事！海鮮控更別錯過陣仗十足的鮮貨陣容：龍蝦、生蠔、麵包蟹、藍青口、熟蝦、海螺統統任拿，而雪蟹腳則會在星期六、日及公眾假期特別供應！
【買一送一】自助晚餐連無限暢飲（用餐時段：18:00 – 21:30）
優惠價：$994起/2位｜
原價 $1,822起/2位
已包括原價加一服務費
海陸珍寶自助午餐 海鮮控的專屬場
海陸珍寶自助午餐是海鮮控的專屬場！新鮮海鮮包括了蜆、藍青口、熟蝦、海螺，更有回本必吃的面包蟹，肉質飽滿，蟹膏濃稠，是鮮甜和甘香的完美結合；當然肉食獸也不要錯過澳洲和牛肩胛，油花均勻，外焦內嫩，入口即溶的肉香令人回味。星期六、日及公眾假期供應更額外供應雪蟹腳與生蠔，雪蟹腳肉緊實彈牙，生蠔帶清新海水鮮香，配上汽泡酒或紅白酒無限暢飲，美味體驗大升級。情侶閨蜜樂好兄弟兩人同行，可選「買一送一」，平日人均$317、周末及公眾假期人址也只不過$389！
【買一送一】海陸珍寶自助午餐連無限暢飲（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：$634起/2位 ｜
原價：$1,162起/2位
星期一至五連指定汽水及果汁無限暢飲
W酒店KITCHEN
地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號香港W酒店KITCHEN（地址）
