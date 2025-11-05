冬天最喜歡喝熱騰騰的糖水，暖胃又滿足！覺得做芝麻糊很煩複，但如果你有一部馬力大的攪拌機，就可簡化步驟，不用隔渣，好方便！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

白米 40克

白芝麻 30克

黑芝麻 90克

水 800毫升

冰糖 80克





作法:

1 ：

用水浸白米最少六個小時 （最好浸過夜）

2 ：

用水沖洗黑、白芝麻，瀝乾水份，然後放入鍋內(不用加油），用中火炒芝麻至白芝麻變少許金黃色，待涼備用。

3 ：

將黑、白芝麻和白米(澀乾水份）放入食物處理器內，加入500毫升水，打發至幼滑 （如你的食物處理器馬力不夠大，芝麻會磨得不夠幼細，可用篩或布袋過濾或打發長一點時間）。

4 ：



廣告 廣告

將芝麻糊、餘下的300毫升水和糖放入煲內，用中小火煮至濃稠即可 ，期間要不停攪拌（如太甜或太濃稠，可加水）

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56029

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com