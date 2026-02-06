黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
笑口棗食譜│想笑口棗炸得金黃夠靚靚 關鍵在於燒熱油後要熄火
笑口棗其實又叫「開口笑」，因為炸的過程之中，粉糰會自己裂開，形似笑容，因而得名，即睇Yahoo Food食譜：
笑口棗做法簡單，只要跟足這篇笑口棗食譜整，保證你100%成功整到笑口棗，笑口常開！不過做笑口棗之前，不妨先了解一下笑口棗寓意，笑口棗其實又叫「開口笑」，因為炸的過程之中，粉糰會自己裂開，形似笑容，因而得名。想今年新春有個好意頭的話，即刻看看這笑口棗食譜吧！
開心笑口棗食譜
材料
低筋麵粉 300克
砂糖 150克
雞蛋 1隻
食油 37克
吉士粉 18克
清水 60克
泡打粉 3克
梳打粉 3克
開心果 50克
白芝麻 適量
炸油 適量
做法
1. 準備材料
2. 開心果略切
3. 將低筋麵粉、砂糖、吉土粉、泡打粉、梳打粉拌勻
4. 加入雞蛋略為混合
5. 加入清水混合
6. 加入食油
7. 加入開心果碎拌勻成糰
8. 將麵糰分成10克，搓圓
9. 用隔籬將笑口棗浸一浸水，瀝起後沾上白芝麻
10. 將油鑊燒熱，熄火加入笑口棗，待笑口棗浮起後，再次開中火，炸至表面金黃及迫出油份
11. 放在吸油紙上放涼後即可
小貼士
油燒熱後，要熄火才加入笑口棗，浸至浮起再開火炸，這樣做笑口棗的中心才能熟透，表面芝麻不會過黑。
