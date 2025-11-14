黑色星期五優惠大合集！
食肉獸召集！潮汕牛肉火鍋終極攻略！港深汕潮 12 大推介！
係時候正式啟程去搵最最最正宗嘅「潮汕牛肉火鍋」啦！呢個源自廣東潮汕嘅傳統美食，憑住佢對「新鮮牛肉」嘅極致追求同埋清甜醇厚嘅湯底，紅遍全國！潮汕牛肉火鍋同一般火鍋好唔同，佢嘅核心精髓係要突出食材本身嘅純粹鮮味，強調「現宰現切」嘅匠人精神！有經驗嘅師傅會用佢哋精湛刀工，將隻牛唔同部位嘅肉精準咁切片，等每個食客都可以慢慢細味佢獨特嘅口感同豐富層次。配埋用新鮮牛骨慢火熬出嚟嘅清澈湯底，再點上簡單但係勁畫龍點睛嘅沙茶醬或者海鹽，牛肉嘅天然鮮甜就會完美咁釋放晒出嚟，帶嚟無與倫比嘅味覺享受！呢種食法，唔單止係一種烹飪，直頭係潮汕人對飲食文化嘅講究同世代相傳嘅匠心！
Trip.com 今次超貼心，幫大家精心整理咗一個橫跨香港、深圳、汕頭、潮州四大美食重鎮嘅「12 大潮汕牛肉火鍋餐廳推介」！由點樣去、開門時間到有乜必叫嘅招牌菜，所有資訊一應俱全，包你輕鬆食到最地道嘅美味，開展一個難忘嘅美食探索之旅！
香港潮汕牛肉火鍋 | 潮城潮汕火鍋
呢間「潮城潮汕火鍋」喺旺角區，係香港人食正宗潮汕牛肉火鍋嘅超人氣選擇！佢哋勁注重食材嘅新鮮度，主打每日新鮮現切，保證食客可以品嚐到最原汁原味嘅體驗。一入門口就feel到舒服溫馨嘅用餐氣氛，勁啱一家大細或者成班朋友嚟打邊爐聚會！佢哋供應嘅牛肉部位好齊全，無論你鍾意油花分佈靚仔嘅「匙仁」，定係軟腍腍嘅「嫩肉」，都包你食到多層次嘅肉質享受。想喺香港食到高質素嘅潮汕牛，呢度一定唔會令你失望！
推薦餐食： 匙仁、嫩肉、蒙古羊肉片
地址： 九龍旺角白布街 2-24 號藝興大廈 5 號舖地下及閣樓
交通： 鄰近港鐵旺角站，行約 5 分鐘
營業時間： 17:00 - 02:00
人均價格： HK$200 - $300
貼士： 旺角區人流多，建議提前預約，費事要等位啦！
圖片來源：四條腿四圍去@TripMoment
香港潮汕牛肉火鍋 | 正冬火鍋料理
「正冬火鍋料理」係喺旺角搵多選擇火鍋嘅朋友必試！雖然佢唔淨止賣潮汕牛，但佢嘅「潮汕牛肉火鍋」出名在牛肉品質超班，而且海鮮選擇勁多，滿足晒唔同口味嘅朋友。想試吓又彈又韌嘅牛展，定係清甜爽脆嘅牛胸油，佢哋都滿足到你！如果想一次過試勻潮汕精髓，可以叫個拼盤，有齊手切嫩肉、牛雜同埋手工牛丸，包你食到地道風味！如果你係海鮮控，嚟呢度就可以一餐過食晒靚牛肉同新鮮海鮮，勁抵！
推薦餐食： 潮汕鮮牛肉、手切牛胸油、手切牛嫩肉、牛雜拼潮汕牛丸
地址： 九龍旺角太子道西 103-107 號地舖
交通： 鄰近港鐵旺角站 B1 出口，行約 8 分鐘
營業時間： 17:00 - 02:00
人均價格： HK$200 - $300
貼士： 佢哋海鮮選擇多，想食得更豐富，記得預多啲 Budget！建議提前預約。
圖片來源：正冬火鍋料理
香港潮汕牛肉火鍋 | 八合里牛肉火鍋
「八合里」呢個內地響噹噹嘅潮汕牛肉火鍋過江龍，終於殺入香港，喺沙田新城市廣場開咗第一間分店！佢哋對牛肉嘅要求真係做到極致，堅持選用 3-4 歲嘅健康母黃牛，而且屠宰到上枱黃金四小時，保證你食到嘅牛肉新鮮到無倫！喺呢度你可以用超抵價錢，品嚐到肉質飽滿嘅「吊龍伴」同埋爽脆彈牙嘅「胸口朥」。想試吓內地最紅嘅潮汕牛，又唔想過關？嚟沙田就搞掂啦！最驚喜係高質素但價錢依然親民！
推薦餐食： 吊龍伴、手工牛肉丸
地址： 新界沙田新城市廣場一期 6 樓 631-632 號鋪
交通： 鄰近港鐵沙田站，行約 5 分鐘
營業時間： 11:00 - 22:30
人均價格： HK$150 - $250
貼士： 佢係新開嘅過江龍，排隊機會極高，建議提前預約鎖定時間。
圖片來源：SandraFung@TripMoment
深圳潮汕牛肉火鍋 | 潮汕大目牛肉火鍋
嚟到深圳，點可以錯過呢間有42 年歷史嘅「大目」老字號！佢哋對食材嘅講究真係業界典範，嚴選「秦川土黃牛」，仲要自設養殖場！最犀利係佢哋承諾每日供應用三小時內屠宰嘅超新鮮牛肉，每日分三次送到店，新鮮到你唔信！喺度可以食到油花靚到好似雪咁嘅「尊品雪花肥牛」同埋彈牙多汁嘅「手工牛肉丸」。由羅湖口岸搭地鐵好快就到，勁方便港人北上覓食，想試深圳最出名嘅潮汕牛，嚟呢度就無錯！
推薦餐食： 尊品雪花肥牛、尊品黃肥牛、手工牛肉丸
地址： 深圳羅湖嘉賓路 2003 號陽光酒店 B 座 1 層
交通： 從羅湖口岸搭地鐵至國貿站，行約 5 分鐘
營業時間： 11:00 - 00:00
人均價格： ¥100 - 200
貼士： 雖然開到凌晨，但新鮮牛肉會分批限量供應，建議提前預約，確保食到心水靚部位。
圖片來源：ChrisWong886@TripMoment
深圳潮汕牛肉火鍋 | 喜潮汕桐坑阿松牛肉店
如果你去深圳係追求食材嘅本味同地道風味，而唔係華麗裝修，咁「桐坑阿松」絕對值得你專程去一趟！佢哋嘅牛肉品質超高，部位選擇又多，由鮮美嘅「吊龍」到脆彈嘅「五花趾」都齊晒。雖然餐廳環境比較貼地，有啲大排檔嘅風格，但咁樣反而令你可以更專心享受美食！佢嘅 Q 彈「生牛丸」同埋「胸口油」都係招牌，性價比又高，絕對係體驗深圳潮汕風味嘅隱藏好去處。
推薦餐食： 吊龍、雪花牛肉、生牛丸、胸口油
地址： 深圳市龍華區民治街道桐坑社區桐坑路
交通： 從深圳北站乘坐的士約 15 分鐘可達
營業時間： 11:00 - 22:00
人均價格： ¥80 - 120
貼士： 環境比較樸實，但勝在食物新鮮同價錢實惠。呢間無須預約，直接去就得！
圖片來源：_Letitia_yiu_@TripMoment
深圳潮汕牛肉火鍋 | 長安亭院火鍋
「長安亭院火鍋」絕對係深圳一間勁有特色嘅潮汕牛肉火鍋店！佢個設計係古代中式風格，好似帶你穿越到盛唐長安城咁，勁啱鍾意打卡影相嘅年輕人！除咗有經典潮汕牛火鍋嘅元素，佢哋仲有將牛肉同雞蛋配搭嘅創新菜式，同埋鮮美嘅菌菇拼盤、肥美生蠔等等。如果你想食潮汕牛之餘，又想有靚靚嘅環境打卡，同埋試吓新穎嘅配搭，嚟呢度就無錯啦！
推薦餐食： 添雞蛋的牛肉、菌菇拼盤、生蠔、芋泥手工豆花
地址： 深圳市南山區南新路 2081 號
交通： 乘坐深圳地鐵 11 號線或 12 號線，於南山站 H 出口出站後，行約 9 分鐘
營業時間： 11:00 - 14:00；17:00 - 22:00 (留意佢哋有午休時間)
人均價格： ¥100 - 150
貼士： 餐廳勁靚，建議提前預約，夜晚時段特別多人。
圖片來源：AnnChau@TripMoment
汕頭潮汕牛肉火鍋 | 陳記順和牛肉火鍋
嚟到潮汕嘅發源地汕頭，「陳記順和」呢個老字號你無可能唔識！佢係汕頭當地「潮汕牛肉火鍋」嘅代表之一，每日都堅持「新鮮現切」牛肉，供應嘅部位選擇勁豐富。店內環境寬敞明亮，服務又好，無論係本地人定係專登嚟朝聖嘅遊客，都食得好盡興。想感受汕頭人對牛肉火鍋嗰種熱愛同堅持，將呢間加入你嘅美食清單就絕對無走雞！
推薦餐食： 吊龍伴、雪花牛肉、五花趾、手打牛肉丸
地址： 汕頭市金平區韓江路錦泰花園北區 5、6、10、11 幢
交通： 乘坐市內公交車至「中級人民法院」站下車，行約 3 分鐘
營業時間： 11:00 - 02:00
人均價格： ¥80 - 120
貼士： 營業時間開到凌晨 2 點，宵夜都無問題！建議提前預約。
圖片來源：KerryLeung@TripMoment
汕頭潮汕牛肉火鍋 | 貴賓牛·潮汕牛肉火鍋
喺汕頭眾多潮汕牛肉火鍋店入面，「貴賓牛」絕對係備受推崇嘅一間！佢哋嘅核心魅力就係堅持每日「鮮切現宰」，確保牛肉細膩鮮嫩到極點。佢哋嘅「手工牛肉丸」係店內招牌，勁彈牙，牛肉香氣一咬就爆出嚟，令人一試難忘！最重要係佢哋用純牛骨熬製嘅湯底，清香濃郁但完全唔油膩，可以完美襯托出牛肉嘅原汁原味，帶俾你一場最純正嘅潮汕火鍋盛宴！
推薦餐食： 吊龍、雪花牛肉、手打牛肉丸
地址： 汕頭市龍湖區珠池路與嵐洲路交界處
交通： 可乘坐市內公交至「珠池路口」站，行約 5 分鐘即達
營業時間： 11:00 - 22:00
人均價格： ¥100 - 150
貼士： 佢哋好多靚部位都賣得好快，想食到心水靚肉，建議早啲去或者提前預約！
圖片來源：大眾點評
汕頭潮汕牛肉火鍋 | 潮德阿水·潮汕老字號牛肉火鍋
「潮德阿水」係汕頭當地出咗名嘅老字號，好多老饕都係為咗佢純正嘅潮汕風味同代代相傳嘅地道手藝而嚟！佢哋堅持用每日新鮮屠宰嘅黃牛肉，保證每一片肉都有誘人嘅牛油香氣。除咗經典嘅「吊龍」、「匙柄」，佢哋仲有Q 彈有嚼勁嘅「牛筋」同埋油脂香濃嘅「牛腩」。雖然店內裝修比較傳統，但環境乾淨舒服，充滿本地生活氣息，係深入體驗正宗潮汕火鍋文化嘅不二之選！
推薦餐食： 牛腩、牛筋、手打牛肉丸
地址： 汕頭市金平區長平東路 189 號
交通： 可乘坐市內公交至「長平東路」站，行約 3 分鐘即達
營業時間： 10:00 - 22:00
人均價格： ¥90 - 130
貼士： 想試傳統老味道，呢間就啱晒！建議提前預約。
圖片來源：Etherealwhispering6@TripMoment
潮州潮汕牛肉火鍋 | 阿彬牛肉火鍋
「阿彬牛肉火鍋」喺潮州勁受歡迎，無論係當地人定遊客都極力推介！佢哋出名在供應「新鮮現切」嘅潮汕牛肉，用考究嘅切割工藝，令牛肉片片都柔嫩多汁，口感一流！佢哋嘅牛骨湯底清澈見底但風味醇厚，完美帶出牛肉嘅鮮甜味。如果你去潮州，一定要試吓佢哋嘅彈牙手打牛肉丸、肉質飽滿嘅「吊龍」同埋脆爽嘅「五花趾」，絕對可以滿足你對地道潮汕牛肉火鍋嘅所有幻想！
推薦餐食： 手打牛肉丸、吊龍伴、五花趾
地址： 廣東省潮州市湘橋區南較路
交通： 可乘坐市內公交至「南較路」站，行 5 分鐘即達
營業時間： 10:00 - 22:00
人均價格： ¥90 - 130
貼士： 潮州嘅牛肉火鍋店通常都好旺場，建議提前預約。
圖片來源：Mr R & Miss A@TripMoment
潮州潮汕牛肉火鍋 | 官塘兄弟牛肉火鍋店
「官塘兄弟牛肉火鍋」喺潮州當地口碑超好，佢哋對食材嘅要求勁嚴格，所有牛肉都堅持「現切現涮」，保證你食到嘅肉都係鮮嫩有彈性嘅上品！佢個湯底特別有心思，用牛骨配多種新鮮香料慢火熬製，湯頭飲落清而不淡，可以充分釋放牛肉本身嘅鮮味！除咗靚牛肉，佢哋嘅「手打牛肉丸」同埋滷到勁入味嘅「牛腩」都勁受食客歡迎，係你喺潮州品嚐地道風味嘅絕佳選擇！
推薦餐食： 手打牛肉丸、吊龍、雪花牛肉
地址： 廣東省潮州市湘橋區官塘鎮
交通： 可乘坐市內公交至「官塘鎮」站，行約 5 分鐘即達
營業時間： 10:00 - 22:00
人均價格： ¥90 - 130
貼士： 想試吓匠心獨運嘅湯底，呢間一定唔可以錯過！建議提前預約。
圖片來源：DH2022@TripMoment
潮州潮汕牛肉火鍋 | 潘記牛肉火鍋
「潘記」係潮州歷史悠久嘅「老字號」，憑住純正地道嘅潮汕風味同埋正宗手藝，贏得咗好多當地居民嘅愛戴。佢哋對牛肉嘅控制好嚴謹，精選當地優質黃牛，堅持「現切現涮」，將牛肉嘅鮮嫩同彈性發揮到極致。除咗經典牛肉部位，佢哋嘅彈牙「手打牛肉丸」、軟糯入味嘅「牛腩」同埋爽滑嘅「牛筋」都係必試！而且餐廳裝修保留咗潮汕傳統風格，食飯之餘仲可以感受埋當地文化氣氛！
推薦餐食： 手打牛肉丸、牛腩、牛筋
地址： 廣東省潮州市湘橋區鳳東路
交通： 可乘坐市內公交至「鳳東路」站，行約 3 分鐘即達
營業時間： 10:00 - 22:00
人均價格： ¥90 - 130
貼士： 佢係老字號，好多街坊都捧場，建議提前預約。
圖片來源：Hiddenlady@TripMoment
