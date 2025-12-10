Realme 16 Pro 系列即將發佈，將推出 Realme 16 Pro 和 Realme 16 Pro+ 兩款手機

自上個月以來，有關 Realme 16 Pro 系列的消息不斷流出，今天 Realme 宣佈該系列即將在印度上市。儘管 Realme 尚未透露將發佈多少款智能手機，但可以推測會有兩款型號——Realme 16 Pro 和 Realme 16 Pro+。

關於 Realme 16 Pro 系列的具體規格或功能，該公司目前尚未透露更多資訊。不過，Realme 表示，此系列將進一步鞏固其在中高端市場的存在感。該公司在一份新聞稿中提到：「即將推出的 Realme 16 Pro 系列採用精緻且提升的設計語言，展現出優質的工藝和耐用性，體現了品牌對於提供真實價值的承諾，而非單純追求華而不實的規格。」

推薦閱讀