龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
龍亭鐵板燒套餐推快閃優惠，即食多款珍貴食材鐵板燒！即睇內文：
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！
鐵板燒套餐推買一送一優惠！人均$499起食極品蟹粉帝王蟹盛宴
今次龍亭鐵板燒為大家帶來的極品蟹粉帝王蟹盛宴8道菜，人均只需$499起，先享用漬物三品和時令有機沙律，清爽開胃，為味蕾帶來清新開胃的感覺。接著，品嚐白松露海膽蘭王溫泉蛋以及花膠燉湯，將奢華與滋味完美結合。主菜精選有阿拉斯加帝王蟹蟹粉醬燒四分之一隻，以及四種選擇之一的主菜：鐵板澳洲牛柳粒、黑毛豬鞍、威爾斯羊架或宮崎雞腿。最後，以極品大閘蟹粉伴飯和時令甜品結束。
【買一送一】極品蟹粉帝王蟹8道菜盛宴
優惠價：$998/2位，平均$499/位 (
原價：$1388/位)
生日前七日或後七日內享套生日加送魚子醬一罐 (價值$288)，需要出示身份證證明
現場另收原價加一服務費
賀新店開張優惠！極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒買一送一
另外為賀祝新店開業，極品海膽和牛龍蝦10道鐵板燒買一送一，折後人均$680，餐前先品嚐墨西哥海膽配玉子豆腐，清爽口感鋪陳開場序曲。隨後，時令有機雜菜沙律為您帶來一抹清新的滋味。接著，塔斯曼尼亞海膽搭配法國生蠔皇Gillardeaun no.1 size、白松露海膽蘭王溫泉蛋，以及北海道海膽燒半熟帶子，讓您沉浸在奢華的味蕾享受中。緊接著是紫海膽燒溏心鮑魚、澳洲海膽炒極品松本A5和牛，以及練海膽醬燒澳洲龍蝦，將美味推向高峰。最後，加拿大海膽和牛脂炒飯以及柚子海膽雪葩，絕對夠回本！
想食得更盡興，亦可選午市及晚市提供的14道鵝肝龍蝦 1++韓牛套餐，買一送一優惠人均$449，先享用醬油漬三文魚頭軟骨海草昆布和熟成挪威三文魚牛油果他他，帶來豐富的海鮮風味。隨後，品嚐醋漬日本三色蔥和煙燻挪威三文魚有機沙律菜卷，帶來清新的開胃體驗。餐單上還包括鵝肝多士、時令極品刺身兩品（如鯛魚刺身、時令生蠔、三文魚刺身、海膽）、白松露魚子醬蘭王溫泉蛋等。接下來是鐵板海鮮兩品（慢煮鮑魚、日本元貝、白鰻、虎蝦、瀨尿蝦+$38、龍蝦+$68）和花膠燉湯，入口濃厚的海鮮風味。主菜上桌，當然是最高級的韓國1++韓牛薄燒，以及鐵板黑松露海鮮炒飯。最後，以廚師精選是日甜品或升級海膽雪葩+$38作結，CP值超高！
【買一送一另加$1清酒任飲2小時】十道鐵板燒
優惠價：$1,360/2位，人均$680 （
原價：$1,788/位）
現場另收原價加一服務費
【買一送一】鵝肝龍蝦 1++韓牛
優惠 : 898/2位，人均$449（
原價：$1,360/位）
現場另收原價加一服務費
龍亭地址：
尖沙咀山林道銀座 38 18 樓（地圖）
大埔翠樂街11號美豐花園地下10號舖（地圖）
佐敦寧波街27-31號地下A-D號舖（地圖）
中環德己立街協興大廈 5 樓（地圖）
