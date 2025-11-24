保安局擬禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」運作 指組織旨在顛覆國家政權︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】保安局局長今日（24 日）擬根據《維護國家安全條例》，命令禁止「香港議會」和「香港民主建國聯盟」在香港運作或繼續運作，並已分別向這兩個組織發出書面通知，讓它們可在命令發出前提出申述。

當局指，這兩個組織的目標是顛覆國家政權，包括推動「自決」、制定香港「憲法」，試圖推翻、破壞《中華人民共和國憲法》所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關或特區政權機關等。

發言人警告，若保安局局長最終決定命令禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在特區運作或繼續運作，這兩個組織將成為「受禁組織」。屆時，任何人從事《國安條例》第 62 至 65 條訂明的行為，即屬犯罪，例如以受禁組織的幹事或成員身分行事、參與受禁組織的活動或集會、煽惑他人成為受禁組織成員、向受禁組織提供任何形式的援助或為其牟取會費或援助等。一經定罪，最高可處罰款 100 萬元及監禁 14 年。

特區政府強調，危害國家安全屬於非常嚴重的罪行，此類行為或活動可能造成極為嚴重的後果。政府會一如既往堅定不移、全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，以及禁止從事危害國家安全活動的組織在特區運作。