大埔宏福苑五級火發生後，部分單位內部已燒至滿目瘡痍。(網上圖片)

大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。

從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢俬已燒剩鐵架，亦有個別單位情況較為完整，馬桶、洗手盆等仍可辨認。此外，部分單位內部仍然有零星火種。

▼宏福苑起火單位現場照片▼

▼警方DVIU人員再進入火場搜索▼

▼大批市民獻花悼念▼

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-有起火單位燒至滿目瘡痍-牆身熏黑灰燼遍地/623476?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral