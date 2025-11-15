官媒批表演式忙碌 促納民意作幹部考核評價

【on.cc東網專訊】內地官媒周四（13日）點名批評「表演式忙碌」，指部分幹部將辦公平台變成「戲台」，用可見的「勤」掩蓋不可見的「懶」，當「被看見」比「幹成事」更重要時，實幹者反而被邊緣化。

文章指出，上述幹部不問實效，只求留痕；不重結果，只重迎檢。問題根源在於扭曲的政績觀與錯位的考核導向。解決這一問題的關鍵，在於建立一套讓表演者無處藏身的制度免疫系統。例如，湖北宜昌將群眾評價權重提至25%，幹部提拔不再只看材料，而是看群眾口碑；新疆柯坪縣推出「民情成績單」，群眾掃碼就能打分，意見直接進入組織檔案。

廣告 廣告

有人擔心，群眾評價主觀、難量化。但實踐已證明，通過「日常收集+交叉核實+閉環整改」，民意可以結構化納入考核。更重要的是，比起堆砌展板的「完美匯報」，群眾臉上笑容、村口修好的路、企業拿到的審批，才是更真實的數據。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】