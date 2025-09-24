益生菌vs益生元有咩分別？推薦5大益生菌益生元產品！附營養師教路邊啲食物含量最豐富

《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
到底益生菌與益生元有什麼分別？對大家的健康又有什麼好處？Yahoo購物找來澳洲註冊營養師Crystal教大家分別，即睇內文：
最近天氣變化大，大家開始關注自己身體的健康及免疫力，不少人開始選擇進食營養補充品及保健品來增加抵抗力及免疫力，而益生菌及益生元亦是大家會進食的保健品之一。到底益生菌與益生元有什麼分別？對大家的健康又有什麼好處？澳洲註冊營養師Crystal教大家分別益生菌與益生元，以及當中的好處，再分享邊款食物營養含量最豐富！編輯最後整合意見，推薦6款益生菌益生元保健品，希望大家可以有個健康身體。
益生菌是腸道益菌 益生元是提供「食物」給腸道益菌
成日聽人講食益生菌可以改善腸道健康及增強抵抗力，但又要配合益生元先有最好的發揮效果？到底如何分別益生菌與益生元？澳洲註冊營養師Crystal表示，益生菌 (Probiotics) 一般是指食物或者營養補充品中提供能改善健康的微生物，簡單來講益生菌就是對腸道有好處的益菌，可以豐富腸道菌叢的多樣性；而益生元 (Prebiotics) 就是益菌的「食物」，為其提供營養，以維持腸道菌叢的生態，保障腸道健康。所以益生菌與益生元可說是相輔相成的關係。
益生菌益生元有助改善腸道健康、增強免疫力
益生菌與益生元對身體有不同的好處，當中最為人熟悉的就是可以改善腸道健康，增加腸道抵抗力，改善肚瀉、便秘等問題，抑制腸道細菌增長，從而減低傷風、感冒等疫病的感染風險。此外，更有助減少焦慮症、抑鬱症等問題，有助改善情緒健康。最後更可以舒緩身體炎症。
益生菌點先最有效？
營養師Crystal教路，益生菌及益生元在不同食物中都可以攝取到，當中乳酪則含有豐富天然的益生菌，而發酵的食物例如：韓國泡菜、味增、納豆、德國酸菜等亦都有益生菌；而益生元就主要在膳食纖維中搵到，可以在蔬果類中補充，特別是香蕉、莓類和露筍。除了蔬果類，全穀物特別是燕麥、糙米等，或是菇類等都得。
營養師Crystal亦都表示，如果想益生菌可以生存到腸道，並被吸收的話，可嘗試伴隨牛奶、燕麥類的食物，有機會令益生菌生存更久，增加去到腸道的數量。不過營養師都有提及，益生菌並非可以一日見效，需要兩個星期以上或長期吸收先會有效果，而且並無特定時間，或餐前餐後服用會特別有效一說。
推薦6款益生菌益生元保健品 膠囊比軟糖好
除了在食物吸收益生菌益生元外，不少人都會選擇進食保健品去攝取。而市面益生菌益生元有不同種類，膠囊、粉劑及軟糖類都有，當中選擇膠囊產品的益生菌益生元會比軟糖好，可以減少糖分吸收！而大家選擇時亦可揀10-100億CFU的產品，並需多加留意產品的存放方法，使唔使放入雪櫃，抑或陰涼地方就可以，免得影響產品品質。編輯精選6款益生菌益生元產品 (Pre-Probiotics)，有需要的可作參考！不過編輯都要提提大家，食用前最好先諮詢醫生意見啊。
益生菌益生元推薦1）NUTRABLISS WS 全效益生菌+益生元
價錢：$199
屈臣氏自家產品NUTRABLISS WS全效益生菌+益生元，內含有14種益生菌菌株，特別有2種益生元，203億個益生菌，提供足夠營養，能夠維持消化系統健康及增強免疫力。此產品適合成人和12歲以上兒童服用，每日一包即可舒緩腸道不適、改善便秘、促進消化吸收。不少用家認同價錢合理，而且長期服用對於皮膚、腸胃問題有改善。
益生菌益生元推薦2）WholeLove Plus全植物醫學級益生菌元配方400億
價錢：$384
WholeLove Plus的全植物醫學級益生菌元配方400億加入中大「微生態免疫配方」及青春雙歧桿菌，以及超過50種綜合蔬果酵素及水溶性膳食纖維，同樣有促進腸道蠕動、增強免疫力、提升疫苗安全及成效。
益生菌益生元推薦3）Futurebiotics益生菌+益生元 500億CFU
71折特價：$85｜
原價：$120
結帳時輸入【S29YHK】即可享有71折優惠
不少用家用後都大讚Futurebiotics的保健品，當中的益生元益生菌亦都非常受歡迎，5分滿分有4.7分的評價。Futurebiotics益生菌+益生元產品成分天然健康，包含16種益生菌混合物，有助腸道益菌生長、維持健康的腸道菌羣及改善身體抵抗力系統。
益生菌益生元推薦4）TruHeight兒童益生元和益生菌軟糖 草莓味
71折特價：$120｜
原價：$169
結帳時輸入【S29YHK】即可享有71折優惠
雖然營養師為大家拆解，其實最好是進食粉狀或膠囊狀的益生菌、益生元，但小孩一見到藥物就會抗拒，軟糖會更易入口。TruHeight兒童益生元和益生菌軟糖是天然草莓口味，適合2歲以上小孩服用，內有三種益生菌菌株，有助維持兒童腸道菌羣健康。
益生菌益生元推薦5）Probulin 多面護理舒緩益生菌、益生元和益生素 150億CFU
71折特價：$187｜
價錢：$263
結帳時輸入【S29YHK】即可享有71折優惠
Probulin多面護理舒緩益生菌益生元和益生素，含15種益生菌株，當中有150億CFU，特別增加的MAKTrek® 3-D系統可提升提高益生菌的存活率，有助大家腸道健康，增強抵抗力。建議成年人每日可服用一粒膠囊。
益生菌益生元推薦6）G-NiiB免疫+
價錢：$499
獲中大獨家授權研發的「微生態免疫力配方」G-NiiB免疫+，富含稀有青春雙歧桿菌，可以有助平衡腸道微生態，改善腸道健康，增強免疫力，提升疫苗安全及成效 ，配方更適合男女老幼，包括2歲以上幼兒、孕婦及授乳期婦女。
資料來源：澳洲註冊營養師Crystal
