Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

益生菌vs益生元有咩分別？推薦5大益生菌益生元產品！附營養師教路邊啲食物含量最豐富

最近天氣變化大，大家開始關注自己身體的健康及免疫力，不少人開始選擇進食營養補充品及保健品來增加抵抗力及免疫力，而益生菌及益生元亦是大家會進食的保健品之一。到底益生菌與益生元有什麼分別？對大家的健康又有什麼好處？澳洲註冊營養師Crystal教大家分別益生菌與益生元，以及當中的好處，再分享邊款食物營養含量最豐富！編輯最後整合意見，推薦6款益生菌益生元保健品，希望大家可以有個健康身體。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

益生菌是腸道益菌 益生元是提供「食物」給腸道益菌

成日聽人講食益生菌可以改善腸道健康及增強抵抗力，但又要配合益生元先有最好的發揮效果？到底如何分別益生菌與益生元？澳洲註冊營養師Crystal表示，益生菌 (Probiotics) 一般是指食物或者營養補充品中提供能改善健康的微生物，簡單來講益生菌就是對腸道有好處的益菌，可以豐富腸道菌叢的多樣性；而益生元 (Prebiotics) 就是益菌的「食物」，為其提供營養，以維持腸道菌叢的生態，保障腸道健康。所以益生菌與益生元可說是相輔相成的關係。

按此查看iHerb益生菌推介頁

益生菌益生元有助改善腸道健康、增強免疫力

益生菌與益生元對身體有不同的好處，當中最為人熟悉的就是可以改善腸道健康，增加腸道抵抗力，改善肚瀉、便秘等問題，抑制腸道細菌增長，從而減低傷風、感冒等疫病的感染風險。此外，更有助減少焦慮症、抑鬱症等問題，有助改善情緒健康。最後更可以舒緩身體炎症。

廣告 廣告

益生菌與益生元對身體有不同的好處，可以改善腸道健康，有助情緒健康及舒緩身體炎症。

益生菌點先最有效？

營養師Crystal教路，益生菌及益生元在不同食物中都可以攝取到，當中乳酪則含有豐富天然的益生菌，而發酵的食物例如：韓國泡菜、味增、納豆、德國酸菜等亦都有益生菌；而益生元就主要在膳食纖維中搵到，可以在蔬果類中補充，特別是香蕉、莓類和露筍。除了蔬果類，全穀物特別是燕麥、糙米等，或是菇類等都得。

營養師Crystal亦都表示，如果想益生菌可以生存到腸道，並被吸收的話，可嘗試伴隨牛奶、燕麥類的食物，有機會令益生菌生存更久，增加去到腸道的數量。不過營養師都有提及，益生菌並非可以一日見效，需要兩個星期以上或長期吸收先會有效果，而且並無特定時間，或餐前餐後服用會特別有效一說。

營養師Crystal教路，益生菌及益生元在不同食物中都可以攝取到，當中乳酪則含有豐富天然的益生菌

推薦6款益生菌益生元保健品 膠囊比軟糖好

除了在食物吸收益生菌益生元外，不少人都會選擇進食保健品去攝取。而市面益生菌益生元有不同種類，膠囊、粉劑及軟糖類都有，當中選擇膠囊產品的益生菌益生元會比軟糖好，可以減少糖分吸收！而大家選擇時亦可揀10-100億CFU的產品，並需多加留意產品的存放方法，使唔使放入雪櫃，抑或陰涼地方就可以，免得影響產品品質。編輯精選6款益生菌益生元產品 (Pre-Probiotics)，有需要的可作參考！不過編輯都要提提大家，食用前最好先諮詢醫生意見啊。

益生菌益生元推薦1）NUTRABLISS WS 全效益生菌+益生元

價錢：$199

SHOP NOW

屈臣氏自家產品NUTRABLISS WS全效益生菌+益生元，內含有14種益生菌菌株，特別有2種益生元，203億個益生菌，提供足夠營養，能夠維持消化系統健康及增強免疫力。此產品適合成人和12歲以上兒童服用，每日一包即可舒緩腸道不適、改善便秘、促進消化吸收。不少用家認同價錢合理，而且長期服用對於皮膚、腸胃問題有改善。

NUTRABLISS WS 全效益生菌+益生元

益生菌益生元推薦2）WholeLove Plus全植物醫學級益生菌元配方400億

價錢：$384

SHOP NOW

WholeLove Plus的全植物醫學級益生菌元配方400億加入中大「微生態免疫配方」及青春雙歧桿菌，以及超過50種綜合蔬果酵素及水溶性膳食纖維，同樣有促進腸道蠕動、增強免疫力、提升疫苗安全及成效。

WholeLove Plus全植物醫學級益生菌元配方400億

益生菌益生元推薦3）Futurebiotics益生菌+益生元 500億CFU

71折特價：$85｜ 原價：$120

SHOP NOW

不少用家用後都大讚Futurebiotics的保健品，當中的益生元益生菌亦都非常受歡迎，5分滿分有4.7分的評價。Futurebiotics益生菌+益生元產品成分天然健康，包含16種益生菌混合物，有助腸道益菌生長、維持健康的腸道菌羣及改善身體抵抗力系統。

Futurebiotics益生菌+益生元 500億CFU

益生菌益生元推薦4）TruHeight兒童益生元和益生菌軟糖 草莓味

71折特價：$120｜ 原價：$169

SHOP NOW

雖然營養師為大家拆解，其實最好是進食粉狀或膠囊狀的益生菌、益生元，但小孩一見到藥物就會抗拒，軟糖會更易入口。TruHeight兒童益生元和益生菌軟糖是天然草莓口味，適合2歲以上小孩服用，內有三種益生菌菌株，有助維持兒童腸道菌羣健康。

TruHeight兒童益生元和益生菌軟糖 草莓味

益生菌益生元推薦5）Probulin 多面護理舒緩益生菌、益生元和益生素 150億CFU

71折特價：$187｜ 價錢：$263

SHOP NOW

Probulin多面護理舒緩益生菌益生元和益生素，含15種益生菌株，當中有150億CFU，特別增加的MAKTrek® 3-D系統可提升提高益生菌的存活率，有助大家腸道健康，增強抵抗力。建議成年人每日可服用一粒膠囊。

Probulin 多面護理舒緩益生菌、益生元和益生素 150億CFU

益生菌益生元推薦6）G-NiiB免疫+

價錢：$499

SHOP NOW

獲中大獨家授權研發的「微生態免疫力配方」G-NiiB免疫+，富含稀有青春雙歧桿菌，可以有助平衡腸道微生態，改善腸道健康，增強免疫力，提升疫苗安全及成效 ，配方更適合男女老幼，包括2歲以上幼兒、孕婦及授乳期婦女。

G-NiiB免疫+ 28包

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多iHerb產品推介

銷量第一蘋果醋為何吸引？小編開箱iHerb 6大零食百貨品牌！Bob’s red mill製作「隔夜燕麥」很美味、Kettle Foods薯片零反式脂肪

iHerb寵物用品排行榜Top 10！低至8折入手毛孩專用魚油/排名第一是寵物supplement

維他命B雜推薦2025｜不同人怎麼吃維他命B雜？iHerb維他命B雜限時75折 低至$45入手士多啤梨味軟糖/100粒膠囊只需$40

iHerb抗氧化保健品排行榜Top 7！限時76折/第一名supplement竟然跟肝有關｜Yahoo購物節

益生菌推薦｜iHerb破萬好評益生菌推薦8款！最平$62起／增強免疫力／整腸暢便

減肥零食｜iHerb熱賣減肥零食推薦：純素高蛋白零食／低卡薯片／低糖低脂朱古力

輔酶Q10推薦｜iHerb獨家優惠碼76折！5大CoQ10營養補充品推薦 低至$38入手60粒膠囊

能量棒推薦｜iHerb必試6大Energy Bar品牌推薦！破萬好評Atkins低至$12／No Cow純素無奶兼低糖

NMN哪個牌子好？推薦5款iHerb暢銷NMN保健品 入手前記得留意有無此成分

早餐推介｜iHerb健康營養早餐推薦！人氣Granola麥片最平$39入手（附Yahoo獨家82折優惠碼）

減肥零食｜iHerb減肥零食18款推薦！熱賣低脂薯片低至$24（附Yahoo獨家8折優惠碼）

維他命C推薦｜iHerb維他命C暢銷排名Top10！第一名低至$15就買到 長期雄據榜首

iHerb保健品暢銷排名Top 10 最多人買xx牌益生菌低至$63

更多飲食健康資訊

Omega-3魚油和XX一齊食會排便不順？Supplement七大禁忌組合 影響身體吸收營養、嚴重可引致腹瀉、嘔吐（附服食小貼士）

網絡熱話「速攻藍莓」會影響經期？營養師拆解疑雲，再分享保護視力補充這兩款營養素

營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10

鈣片幾時食最好？不能與這東西同吃？營養師拆解鈣片疑雲！想加強吸收要配合這營養素

膠原蛋白是什麼？有助維持皮膚緊緻彈性？營養師拆解膠原蛋白五大好處及功效 再分享進食什麼食物最有效

骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素

NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品

燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！

奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)

亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）

保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C低至$82／Omega-3 $95入手

益生菌推薦｜萬寧入手7大益生菌品牌！可調整腸胃不適／提升免疫力／改善過敏體質

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸食譜、自助餐推介、仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的吃貨，立即下載！

資料來源：澳洲註冊營養師Crystal