樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
長者自助餐優惠｜灣景國際可口可樂主題自助餐低至5折！人均$179起任食即開生蠔/七味燒春雞/星洲黃金麥皮蝦
灣景國際快閃自助晚餐低至5折！可口可樂主題自助晚餐即盡一系列豐富美食，即睇內文：
今年秋天，自助餐愛好者絕對不能錯過美味盛宴！灣景國際酒店推出創新的「可口可樂」主題自助午餐、晚餐，KKday快閃搶購低至5折。長者折後人均只需$179起，任食即開生蠔、加拿大鱈場蟹腳等多款海鮮、刺身；惹味十足的七味燒春雞、星洲黃金麥皮蝦、黃金蟹肉薯餅、可樂醉雞翼、可樂慢煮和牛應有盡有，更有可口可樂主題甜品區。感興趣的老友記，記得9月23日下午三點，在KKday限時開搶！
「可口可樂星夜自助晚餐」創新登場 人均低至$179！
位於灣仔的灣景國際酒店灣景廳，推出前所未有的「可口可樂」自助餐優惠，晚餐6折後，長者、小童人均$349起；而午餐5折後，長者、小童人均$179起。廚師團隊以創新手法將這款全球知名飲品融入各式佳餚中，為食客帶來一系列充滿驚喜的創意菜式。餐廳環境優雅，食客可透過落地玻璃窗欣賞維港日夜優美景色，絕對是打卡聖地。
「可口可樂星夜自助晚餐」最吸引的點題美食包括七味燒春雞、星洲黃金麥皮蝦、可樂醉雞翼、黃金蟹肉薯餅配可樂柚子醋汁、檸檬可樂糖醋骨，最特別是可樂慢煮和牛面頰配黑松露野菌汁，創意十足。海鮮方面同樣豐富，有加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹、即開生蠔、藍青口等冰鎮海鮮，仲有鐵板燒區提供香煎鴨肝配黑醋醬、香煎羊扒、燒牛仔骨等熱盤。甜品區絕對係可樂迷的天堂，有瀑布可樂黑森林蛋糕、可樂蓋掩蛋糕、懷舊可樂遮仔啫喱，視覺效果十足。餐廳更設有自助飲品吧，可以暢飲冰涼嘅玻璃樽裝汽水，配埋Haagen-Dazs同Movepick雪糕，完全滿足不同人的需要！
【低至6折】自助晚餐｜任食即開生蠔、冰鎮海鮮、香煎鴨肝（用餐時段：18:30 – 21:30）
優惠價：成人$370起/位，兒童及長者 $349起/位（
原價：成人$614起/位，兒童及長者$581起/位）
兒童為 4-11 歲，長者指 60 歲及以上
【低至5折】「國際美食」自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：成人$203起/位，兒童及長者$179起/位（
原價：成人$372起/位，兒童及長者$328起/位）
兒童為 4-11 歲，長者指 60 歲及以上
灣景國際 The Harbourview 灣景廳
地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 (地圖)
