Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

長者自助餐優惠｜灣景國際可口可樂主題自助餐低至5折！人均$179起任食即開生蠔/七味燒春雞/星洲黃金麥皮蝦

今年秋天，自助餐愛好者絕對不能錯過美味盛宴！灣景國際酒店推出創新的「可口可樂」主題自助午餐、晚餐，KKday快閃搶購低至5折。長者折後人均只需$179起，任食即開生蠔、加拿大鱈場蟹腳等多款海鮮、刺身；惹味十足的七味燒春雞、星洲黃金麥皮蝦、黃金蟹肉薯餅、可樂醉雞翼、可樂慢煮和牛應有盡有，更有可口可樂主題甜品區。感興趣的老友記，記得9月23日下午三點，在KKday限時開搶！

立即查看灣仔灣景國際「可口可樂」主題自助晚餐優惠

廣告 廣告

👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

「可口可樂星夜自助晚餐」創新登場 人均低至$179！

位於灣仔的灣景國際酒店灣景廳，推出前所未有的「可口可樂」自助餐優惠，晚餐6折後，長者、小童人均$349起；而午餐5折後，長者、小童人均$179起。廚師團隊以創新手法將這款全球知名飲品融入各式佳餚中，為食客帶來一系列充滿驚喜的創意菜式。餐廳環境優雅，食客可透過落地玻璃窗欣賞維港日夜優美景色，絕對是打卡聖地。

灣景國際可口可樂主題自助晚餐低至5折！

「可口可樂星夜自助晚餐」最吸引的點題美食包括七味燒春雞、星洲黃金麥皮蝦、可樂醉雞翼、黃金蟹肉薯餅配可樂柚子醋汁、檸檬可樂糖醋骨，最特別是可樂慢煮和牛面頰配黑松露野菌汁，創意十足。海鮮方面同樣豐富，有加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹、即開生蠔、藍青口等冰鎮海鮮，仲有鐵板燒區提供香煎鴨肝配黑醋醬、香煎羊扒、燒牛仔骨等熱盤。甜品區絕對係可樂迷的天堂，有瀑布可樂黑森林蛋糕、可樂蓋掩蛋糕、懷舊可樂遮仔啫喱，視覺效果十足。餐廳更設有自助飲品吧，可以暢飲冰涼嘅玻璃樽裝汽水，配埋Haagen-Dazs同Movepick雪糕，完全滿足不同人的需要！

七味燒春雞、星洲黃金麥皮蝦

【低至6折】自助晚餐｜任食即開生蠔、冰鎮海鮮、香煎鴨肝（用餐時段：18:30 – 21:30）

優惠價：成人$370起/位，兒童及長者 $349起/位（ 原價：成人$614起/位，兒童及長者$581起/位 ）

兒童為 4-11 歲，長者指 60 歲及以上

SHOP NOW

【低至5折】「國際美食」自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：成人$203起/位，兒童及長者$179起/位（ 原價：成人$372起/位，兒童及長者$328起/位 ）

兒童為 4-11 歲，長者指 60 歲及以上

SHOP NOW

自助餐美食

自助餐美食

八爪魚

灣景國際 The Harbourview 灣景廳

地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2025〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？