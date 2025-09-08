自助餐只需$1XX起！百樂酒店自助餐限量買一送一 任食鱈場蟹腳/韓式雜菜海鮮鍋/酥皮海鮮龍蝦湯

專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
尖沙咀百樂酒店Park café突發推出自助晚餐及自助午餐買1送1優惠，自助晚餐折後人均低至$359起食全新「仲夏海味之旅」海鮮主題美食，包括任食鱈場蟹腳及麵包蟹、辣味芒果三文魚沙律、酥皮海鮮龍蝦湯、燒牛肋排等。而百樂酒店同時亦推出「韓風和味」自助午餐優惠，折後人均$185起食盡泡菜豬腩片、韓式海鮮韭菜煎餅、韓式豬腩炒冬粉、韓式冬粉豆腐雜菜海鮮鍋、日式刺身等多款日韓美食。今次優惠於Klook開搶，感興趣的朋友記得入去搶購喇！
「仲夏海味之旅」海鮮自助晚餐買1送1！任食海鮮美食
Park café帶來全新「仲夏海味之旅」海鮮自助晚餐，大廚為大家帶來一系列以夏日水果為主題的海鮮美食，如芒果三文魚沙律、烤豬肋排配車厘胡椒汁、香辣芒果雞、奇異脆大蝦球、香桃椰漿金沙海鮮炒飯、菠蘿車厘茄雞肉沙嗲、菠蘿車厘茄豬肉沙嗲、日本哈蜜瓜慕絲蛋糕、榴槤芝士餅等。此外，推薦必試酥皮海鮮龍蝦湯，加入蝦肉等海鮮炮製，再以酥皮包裹放入焗爐焗至酥脆，食落口感層次豐富，香氣濃郁；而非常罕有的香辣芒果雞亦值得一試，雞肉嫩滑多汁，配以芒果的酸甜與特製辣味，味道十分特別。每逢週末及公眾假期供應的自助晚餐，大家更可任食紐西蘭生蠔，以及任飲果汁、汽水及啤酒，絕對可以令大家飲飽食醉。KKday限量買1送1優惠後，人均$359就可以食足3小時，cp值極高！
【買一送一】「仲夏海味之旅」海鮮自助晚餐（用餐時段：18:30 – 21:30)
特價：$718起/2位｜
原價：$1,316起/2位
人均$185起！2.5小時任食日韓美食主題自助午餐
至於「韓風和味」自助午餐同樣有買1送1優惠，折後人均低至$185即可食到多款日韓特色美食，韓式美食包括泡菜豬腩片、韓式海鮮韭菜煎餅、韓式豬腩炒冬粉、韓式冬粉豆腐雜菜海鮮鍋等。而日式美食則有日式刺身、雜錦天婦羅、什錦壽司、日式三文魚炒飯、現場製作鯛魚燒、日式咖喱吉列豬扒，款式多到眼花撩亂！必食香脆可口的日式咖喱吉列豬扒，香濃的日式咖喱汁搭配外脆內軟的吉列豬扒，每食一啖都仿如置身在日式洋食屋中，非常好味。而韓式海鮮韭菜煎餅則皮薄多餡，加上惹味爽口的韭菜及海鮮，令人食不停口！最後大家記得留肚食即製鯛魚燒，為日韓美食主題自助午餐畫上一個完美句號！
【買一送一】「韓風和味」自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
特價：$370起/2位｜
原價：$678起/2位
百樂酒店 Park café
地址：九龍尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓 (地圖)
