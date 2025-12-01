兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
「舊國標」電動單車今起全面禁售 不強制淘汰
【on.cc東網專訊】按照電動單車強制性新國家標準《電動自行車安全技術規範》（GB 17761—2024）要求，內地周一（1日）所有銷售的電動電車產品均必須符合新版強制性國家標準，「舊國標」電動單車同日起全面禁售。
新標準對電動單車的防火阻燃、塑料總質量、整車質量上限、北斗定位、腳踏騎行裝置等作出了規定。公告明確，各電動單車指定認證機構對依據舊版本標準出具的有效CCC認證證書，周一全部注銷；對依據舊版標準出具、處於暫停狀態且不能恢復有效的CCC認證證書，同日全部撤銷。
各電動單車銷售企業自認證證書注銷、撤銷之日起不得繼續銷售，各級市場監管部門將依法查處違規者。消費者如發現商家在周一後仍在銷售宣稱是「舊國標」或「解限車」，或銷售無CCC認證的電池、充電器，應向市場監管部門投訴舉報。對於已購買「舊國標」電動單車的消費者，周一後仍能繼續使用，不會被強制淘汰，但需在上月底前完成登記上牌。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
施永青購西環兩住宅 涉資1,980萬元
中原集團主席施永青及旗下基金近期頻出手入市，最新購入「西環翰林峰」及「泓都」各一個兩房戶，共涉資1,980萬元。 根據市場消息，施永青上月中購入「西環翰林峰」1座中層C室單位，造價1,090萬元，實用面積427方呎，兩房間隔，平均呎價25,527元。原業主於2018年7月，以逾1,355.42萬元一手價購入該單位，此次售出需蝕265.42萬元或19.6%。 同月，施永青以890萬元購入同區「泓都」1座低層C室兩房戶，實用面積492方呎，呎價18,089元；而原業主於2005年7月以310萬元購入，單位升值580萬元或1.9倍。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
植田和男釋放明確信號 日本央行或在12月加息
【彭博】— 日本央行行長植田和男釋放出迄今為止最明確的信號，其政策委員會可能會在本月提高基準利率，並指出任何加息都只是對寬鬆程度的調整，當局將就是否採取行動做出正確判斷。Bloomberg ・ 3 小時前
【新聞點評】竹棚非禍首 制度須改革
大埔宏福苑世紀大火造成多達146人喪生，在慘劇發生後，不少人把矛頭直指維修工程使用的竹棚。實際上，本港使用竹棚已有百多年歷史，建造業長遠應否用鐵架代替竹棚，實屬可以開放探討的問題。但在宏福苑事件未查清之前，若然未審先判認定竹棚屬元兇，恐怕便有錯置焦點之嫌，可能因此忽略了更關鍵的弊端。尤其是本港已屬「高樓齡」城市，未來的大維修工程需求只會更多，相關制度必須接受全面檢視、革新除弊，方可再次讓市民安心。信報財經新聞 ・ 9 小時前
金價連番破頂 明年底衝4980
翻查世界黃金協會（WGC）最新數據，各國央行囤金熱潮仍未減退，央行及投資者大手掃貨推高國際金價，黃金年內已創出50次歷史新高。信報財經新聞 ・ 8 小時前
話題 ｜禁守門員扮傷揼波鐘 計劃修例罰隊友「停賽」
列斯聯領隊法基上周六指控曼城門將當拿隆馬假裝受傷，令主帥哥迪奧拿藉機向球隊發出新指示。國際足球協會理事會計劃修例，杜絕這情況。Yahoo 體育 ・ 4 小時前
UNIQLO冬日必買歷代六大「最強神褲」！限時6折起入手 顯高顯瘦百搭Chino長褲、繭型牛仔褲
香港UNIQLO近年討論度極高的「神褲」系列，都以限時驚喜價登場，完全是入手神褲的最佳時機。以下精選了歷年來的熱賣神褲，不只舒適百搭，視覺上更能修飾腿型和身形比例，即看看哪一款最適合你吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
宏福苑五級火︱宏志閣寵物斷水斷糧 居民上樓尋愛貓不果 與金魚團聚嘆「奇蹟」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，波及屋苑7座大廈，其中未被波及的一座為宏志閣，大廈同樣被圍封。有宏志閣寵主隨警方上樓尋愛貓，但未能尋獲其蹤影，只見其排泄物散落在地，表示擔心。另有居民成功與家中多條金魚團聚，大嘆是「奇蹟」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
廉署上周五就大埔宏福苑大維修工程貪污調查共拘捕11人
廉政公署就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，上周五(11月28日)日間在多區先後拘捕八名人士，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人，同日晚上再拘捕三人，共拘捕11人。AASTOCKS ・ 2 小時前
藥妝店龍豐申上市 去年度賺1.7億
本港藥妝零售商龍豐集團向聯交所提交上市申請，由星展亞洲融資任獨家保薦人。現時在港經營29間分店的龍豐，計劃把集資所得用來擴大和加強銷售網絡，預計至2029年3月底期間在港新增最多11間舖，亦期望擴充日韓現有海外採購分支辦事處，並尋求選擇性策略投資和收購機會。信報財經新聞 ・ 3 小時前
立會如期12．7選舉 與救災並進
大埔宏福苑五級大火造成過百人傷亡。在港府正全力救災下，將於周日（7日）舉行的立法會換屆選舉會否受影響備受關注。據本報了解，立法會選舉將如期舉行，選舉論壇和拉票活動亦在本周陸續恢復。多名現屆議員表示理解當局安排，認為即使推遲選舉，社會沉重氣氛也難回復，但建議選舉大滙演等慶祝活動可免則免，並料今次投票率會受挫。政制及內地事務局回覆稱，會適時公布選舉安排。信報財經新聞 ・ 9 小時前
〈Golden〉是什麼？原唱是誰？Netflix《Kpop獵魔女團》主題曲爆紅，成為當紅偶像狂飆高音挑戰的「超難翻唱神曲」
Netflix 影集《Kpop 獵魔女團》在全球熱播，劇中一首洗腦又充滿力量的歌曲〈Golden〉迅速爆紅，更在 K-Pop 界掀起翻唱挑戰熱潮！從 MAMAMOO 頌樂、IVE 安兪真、Apink 恩地、NMIXX Lily、厲旭等韓國當紅偶像，到香港的 MIRROR 成員 Jeremy、COLLAR 成員 Winka，都紛紛嘗試飆唱這首歌曲！這首需要狂飆高音、被封為「超難翻唱神曲」的〈Golden〉，究竟原唱是誰？這首歌背後又有何魅力讓它如此火紅？Yahoo Style HK ・ 1 小時前
滙豐承租銅鑼灣京華中心5萬呎巨舖！月租400萬 租期5年
據《香港經濟日報》報道，銅鑼灣標誌性巨舖京華中心，新近獲滙豐銀行承租，租期5年，新租金料為每月400萬元。該舖位現由國際名牌CHANEL租用作體驗店，惟3年約滿決定不續租。28Hse.com ・ 2 小時前
宏福苑五級火・圖輯｜逾千市民獻花悼念死難者 晚上持續有人龍 外傭悲傷痛哭、長者坐輪椅到場致意
大埔宏福苑五級火，造成至少 146 死 79 傷，大批居民痛失家園。民間悼念活動持續。今午 1 時起，逾千市民到廣福休憩處獻花，人龍排至公園 1 公里外，龍尾橫跨至大埔海濱公園。是日為外傭休假天，獻花人群中有不少為外傭。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
ANTA 擬斥資收購德國運動品牌 PUMA，劍指全球體育市場版圖
全球運動服飾市場或正醞釀一場關鍵變局。來自中國、早已穩坐行業頭排的 ANTA，據報是正研究收購德國運動品牌 PUMA 的潛在競投者之一。這一步進取的佈局，背後是 ANTA 希望迅速收歸一個重量級歐洲品牌，並大幅拉伸其在西方市場版圖的戰略野心。HYPEBEAST ・ 2 小時前
北角東岸板道東段＋西營盤海濱公園料12月逐步開放！設雲海彈床、嬉水嬉沙區｜香港好去處
發展局一直積極進行各項海濱優化項目，最新的北角東岸板道（東段）預計今年12月逐步開放，新路段長約1.1公里，將年初開放的東岸板道（西段）及北角海濱花園連接至鰂魚涌海裕街，屆時市民可以由堅尼地城走到筲箕灣海濱，同時西營盤海濱公園亦即將落成，設全港首個雲海彈床+嬉水嬉沙區，港島區又多一個多元休憩好去處。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 13 小時前