「舊國標」電動單車今起全面禁售 不強制淘汰

【on.cc東網專訊】按照電動單車強制性新國家標準《電動自行車安全技術規範》（GB 17761—2024）要求，內地周一（1日）所有銷售的電動電車產品均必須符合新版強制性國家標準，「舊國標」電動單車同日起全面禁售。

新標準對電動單車的防火阻燃、塑料總質量、整車質量上限、北斗定位、腳踏騎行裝置等作出了規定。公告明確，各電動單車指定認證機構對依據舊版本標準出具的有效CCC認證證書，周一全部注銷；對依據舊版標準出具、處於暫停狀態且不能恢復有效的CCC認證證書，同日全部撤銷。

各電動單車銷售企業自認證證書注銷、撤銷之日起不得繼續銷售，各級市場監管部門將依法查處違規者。消費者如發現商家在周一後仍在銷售宣稱是「舊國標」或「解限車」，或銷售無CCC認證的電池、充電器，應向市場監管部門投訴舉報。對於已購買「舊國標」電動單車的消費者，周一後仍能繼續使用，不會被強制淘汰，但需在上月底前完成登記上牌。

