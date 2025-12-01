北角東岸板道東段＋西營盤海濱公園料12月逐步開放！設雲海彈床、嬉水嬉沙區｜香港好去處

發展局一直積極進行各項海濱優化項目，最新的北角東岸板道（東段）預計今年12月逐步開放，新路段長約1.1公里，將年初開放的東岸板道（西段）及北角海濱花園連接至鰂魚涌海裕街，屆時市民可以由堅尼地城走到筲箕灣海濱，同時西營盤海濱公園亦即將落成，設全港首個雲海彈床+嬉水嬉沙區，港島區又多一個多元休憩好去處。

發展局一直積極進行各項海濱優化項目，最新的北角東岸板道（東段）預計今年12月逐步開放。（相片來源：發展局）

貫通堅尼地城至筲箕灣海濱

北角東岸板道（東段）開放後，全長約13公里、連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱將正式全線貫通，串聯中西區的商業活力、灣仔區的歷史風貌及東區人文特色，帶來臨海新體驗。發展局近年一直推動「先駁通、再優化」策略，積極進行各項海濱優化項目，如觀塘及灣仔海濱引入多元水上活動、優化西營盤海濱公園休憩空間等，目標是在2028年將維港海濱長廊的總長度延長至34公里，拉近市民與水體的距離。

北角東岸板道（東段）開放後，全長約13公里、連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱將正式全線貫通。（相片來源：發展局）

串聯中西區的商業活力、灣仔區的歷史風貌及東區人文特色，帶來臨海新體驗。（相片來源：發展局）

設雲海彈床+嬉水嬉沙區

此外，今年年底將啟用全新落成的西營盤海濱公園，貫通中山紀念公園及西區副食品批發市場的海濱長廊。公園佔地約1.32公頃、由建築署設計建造，景觀開揚，引進嶄新及創意設施，包括全港公共空間首個雲朵形狀的戶外充氣遊樂設施「片片雲海」、維港海濱首次出現的嬉水嬉沙區、大型旋轉平台、觀景平台、搖擺韆鞦和日落滑梯等，亦備有完善的衞生設施、育嬰室、小食亭、寵物公園等配套，打造一個「全齡友善、親子同樂、寵物友好」的多元休憩好去處。

今年年底將啟用全新落成的西營盤海濱公園，佔地約1.32公頃、由建築署設計建造，景觀開揚。（相片來源：發展局）

全港公共空間首個雲朵形狀的戶外充氣遊樂設施「片片雲海」。（相片來源：發展局）

維港海濱首次出現的嬉水嬉沙區。（相片來源：發展局）

備有完善的衞生設施、育嬰室、小食亭、寵物公園等配套，打造一個「全齡友善、親子同樂、寵物友好」的多元休憩好去處。（相片來源：發展局）

