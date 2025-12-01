宏福苑五級火｜婦人拍門通知街坊逃離 救回 4 人 1 狗後返回單位不幸罹難 家人：相信佢係無悔｜Yahoo

一名宏福苑居民在火災期間拍門叫鄰居逃生，救回 4 人 1 狗，自己最終不幸罹難。（車 cam L 香港群組 FB）

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火至今造成 146 死，包括消防員何偉豪在救災期間殉職。今日（1 日），亦有網民分享家人捨己為人的經過，指家人救回 4 人 1 狗，自己最終不幸罹難。

網民「FriendlyTiger6817」在 Facebook 群組「車 cam L（香港群組）」指，「奔波幾日，終於有我家人消息，最後位置就喺屋入面，證實遇難。感謝所有關心嘅朋友。」網民說，當日有通知對方逃走，但從逃生的街坊口中間接得知，對方無即時離開，「而佢喺 17 樓逐家拍門，叫鄰居逃生，令致佢延誤逃走時機，最後逃回家中，最後罹難。」

這位網民指，「佢用自己條命，換取 4 人 1 狗嘅生命，佢係貫徹佢嘅做人宗旨。我心情複雜、傷心、難過，但我相信，佢喺果一刻嘅決定，佢係無悔嘅。」

《娛壹》引述這名離世婦人的丈夫指。「我仔仔今日會去富山認領我太太。」

