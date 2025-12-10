黃子雄街頭代友截車盡顯風度 網友讚嘆上等人氣場「他演不了窮人」

演員最怕被定型，但有啲演員氣場太勁，真係好難要佢做草根平民。曾經係TVB「御用有錢人」嘅黃子雄Geoff，最近被網民街頭偶遇，提到佢當時幫朋友截車過馬路，認為Geoff好有風度。發文者更大嘆「都說他和王敏德一樣，戲裡演不了窮人！」。

黃子雄

黃子雄戲裡係「御用有錢人」，原來現實中同樣出身非凡。Geoff本身有挪威同蘇格蘭血統，屋企經營出版事業，子雄童年時移民加拿大，而且去過英國留學，講英文流暢動聽，難怪專門演專業人士同富豪。黃子雄於1994年正式入行，喺明珠台擔任主持及撰稿人，並且喺新城開咪做DJ，其後再轉到戲劇組拍劇。黃子雄曾於訪問中自爆入行係因為想識靚女，但Geoff同女藝員夏竹欣拍拖多年分手收場後，近年都係單身生活，最多都係被人影到同金髮女喺街頭現身。一度離巢嘅黃子雄近年已經重返TVB，拍過《OPM》及《虛擬情人》兩劇。

